Hisense apresenta um ecossistema de casa inteligente multicenários na CES 2026

Projetado em torno de cenários domésticos reais, o estande da Hisense na CES traz entretenimento premium em tela grande, juntamente com soluções inteligentes de cozinha, ar e lavanderia. As TVs de tela grande são o centro dos momentos compartilhados em família, enquanto os eletrodomésticos com inteligência artificial demonstram como a tecnologia se integra perfeitamente à vida cotidiana. Também faz sua estreia o robô humanoide de serviço Harley. Com 31 graus de liberdade, o Harley oferece gestos e interações realistas para aumentar o envolvimento e melhorar as experiências no local. Além disso, o robô humanoide R1 (A2) e o robô companheiro doméstico Beta também estão em exibição.

Como parte de seu antigo envolvimento com eventos esportivos globais, a Hisense também demonstrou como suas tecnologias de tela vão além do entretenimento do consumidor e chegam às aplicações profissionais. Durante a CES 2026, o estande da Hisense recebeu uma delegação visitante liderada pelo presidente da FIFA, que visitou a exposição e expressou forte reconhecimento pela Coleção Hisense Elite para a Copa do Mundo da FIFA 2026TM, que inclui TVs RGB MiniLED para uma visualização mais clara dos principais momentos da partida.

Em telas, a Hisense destaca a RGB MiniLED evo, uma verdadeira evolução de sistema em relação à tecnologia de TV de tela grande, liderada pela estreia da 116UXS RGB MiniLED TV, o primeiro produto alimentado por essa plataforma. A RGB MiniLED evo apresenta um quarto LED Sky Blue-Cyan na luz de fundo, expandindo a cobertura de cores para até 110% do BT.2020, ao mesmo tempo em que oferece uma expressão de cores mais natural e maior conforto de visualização por meio de uma evolução genuína do sistema.

A Hisense também lança globalmente o projetor a laser XR10, com 6.000 lúmens ANSI, para criar uma experiência de home cinema de nível profissional. Projetado para visualização imersiva de até 300 polegadas, o XR10 oferece brilho aprimorado e alto desempenho de cores para ambientes dedicados de home theater. Juntamente com as TVs RGB MiniLED, a TriChroma Laser amplia a oferta de telas grandes da Hisense, desde a visualização de salas de estar premium até ambientes de home cinema dedicados.

Com base na evolução do sistema operacional VIDAA, a Hisense anunciou uma colaboração estratégica com a Microsoft para integrar os recursos de IA generativa do Copilot em sua nova plataforma, promovendo experiências de TV de última geração para ambientes domésticos de tela grande. A colaboração também se estende aos jogos em nuvem do Xbox, trazendo títulos de jogos de classe mundial diretamente para as TVs Hisense, sem necessidade de console.

Além dos monitores, a Hisense apresenta uma série de inovações para casas inteligentes. A X-zone Master, a primeira máquina de lavar e secar com bomba de calor X-in-one do mundo, apresenta um sistema modular de múltiplos tambores que permite aos usuários configurar layouts flexíveis, proporcionando cuidados mais precisos e específicos do tecido. Complementando isso, a Série U premium da Hisense foi projetada para proporcionar uma roupa mais fresca e macia, com a melhor tecnologia de filtragem, ventilação e remoção de estática.

A Hisense se dedica a melhorar a vida cotidiana com uma variedade de eletrodomésticos alimentados por IA. O frigorífico da SÉRIE PUREFLAT SMART possui uma grande tela inteligente integrada com um ConnectLife Hub integrado, proporcionando uma experiência de cozinha moderna e conectada, simplificando a interação do aparelho e o controle doméstico inteligente. Enquanto isso, o Air Conditioner Air Master, vencedor do Red Dot Award, possui um sistema de detecção de alta precisão que pode ajustar o fluxo de ar, a temperatura e a umidade para um ar perfeito. Sua inteligência é demonstrada ainda mais pelo assistente de voz inteligente e pelo modo automático de economia de energia, enquanto sua tecnologia HI-NANO garante ainda mais conforto interno.

A presença da Hisense na CES 2026 é ainda mais destacada por quatro Prêmios de Inovação da CES. Entre os vencedores, o 163 MX e a X-zone Master receberam o prêmio de Melhor Inovação da CES 2026 em seus respectivos campos, reconhecendo a liderança da Hisense nas categorias de telas e eletrodomésticos.

Com o lema "Innovating a Brighter Life", a Hisense continua a demonstrar como a inovação centrada no ser humano pode transformar a tecnologia avançada em experiências domésticas mais confortáveis, conectadas e significativas.

Fundada em 1969, a Hisense é uma líder mundialmente reconhecida em eletrodomésticos e produtos eletrônicos, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. De acordo com a Omdia, a Hisense ocupa o 1º lugar global no segmento de TVs de 100 polegadas ou mais (2023-T3 2025). Pioneira no RGB MiniLED, a Hisense continua a liderar a inovação de última geração neste segmento. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026TM, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais para se conectar com públicos de todo o mundo.

