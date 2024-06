Hisense: do patrocínio ao domínio técnico no futebol

QINGDAO, China, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca global de eletrodomésticos e produtos eletrônicos, está marcando sua terceira parceria consecutiva com o UEFA European Championship™, estreando como fornecedora oficial de tela VAR para o UEFA EURO 2024™ neste verão.

A introdução da tecnologia de Árbitro Assistido por Vídeo (VAR) foi uma das mudanças mais significativas no futebol nos últimos 50 anos. A inovação promoveu a imparcialidade e a precisão do jogo. Pela primeira vez na história da UEFA, os interesses comerciais envolvendo a área da arbitragem profissional foram abertos aos patrocinadores. A decisão da UEFA de conceder direitos exclusivos de patrocínio representa um elevado reconhecimento, por parte de uma das principais organizações de eventos do mundo, da tecnologia de visualização da Hisense.

Para atender ao padrão VAR, é imperativo ter dispositivos de exibição com alto nível de precisão, porque a natureza de alta velocidade dos esportes exige detalhes de imagem incomparáveis. A Hisense, com sua tecnologia líder do setor na resolução de problemas de rastreamento de imagens, desenvolveu de forma independente um chip de qualidade de imagem IA, que pode identificar e processar imagens em nível de pixel em tempo real, garantindo nenhuma perda de detalhes importantes.

Durante os torneios, os torcedores também ficaram atentos ao slogan "NEVER SETTLE FOR NO.2 GLOBALLY" no painel de LED ao lado do campo. Como um divisor de águas no setor de monitores, no 1º trimestre de 2024, a participação do volume global de vendas da TV Hisense 100'' foi de 56,4%, ocupando o 1º lugar global, de acordo com dados da empresa líder de pesquisa Omdia.

Desde o Campeonato Europeu da UEFA™️ anterior, a Hisense passou gradualmente do patrocínio da marca para o fornecimento de suporte técnico incomparável. A seleção da Hisense como um dos principais patrocinadores do torneio serve como prova de sua excelente "Tecnologia Centrada no Usuário" e de seu compromisso com a "Qualidade Máxima." Além disso, aumentou o reconhecimento da marca nos mercados globais, permitindo que o mundo testemunhe o poder da Hisense.

