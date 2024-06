Hisense: Vom Sponsoring zur technischen Dominanz im Fußball

QINGDAO, China, 21. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, eine globale Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, geht zum dritten Mal in Folge eine Partnerschaft mit der UEFA European Championship™ ein und debütiert diesen Sommer als offizieller VAR-Bildschirm-Anbieter für die UEFA EURO 2024™.

Die Einführung der videogestützten Schiedsrichtertechnologie (Video Assisted Referee, VAR) war eine der bedeutendsten Veränderungen im Fußball in den letzten 50 Jahren. Diese Neuerung hat die Fairness und Genauigkeit des Spiels verbessert. Zum ersten Mal in der Geschichte der UEFA wurden die geschäftlichen Interessen im Bereich des professionellen Schiedsrichterwesens für Sponsoren zugänglich gemacht. Die Entscheidung der UEFA, exklusive Sponsoringrechte zu vergeben, stellt eine hohe Anerkennung der Hisense-Displaytechnologie durch eine der weltweit führenden Veranstaltungsorganisationen dar.

Um den VAR-Standard zu erfüllen, sind Anzeigegeräte mit einem hohen Maß an Präzision unabdingbar, da die hohe Geschwindigkeit im Sport unvergleichliche Bilddetails erfordert. Hisense hat mit seiner branchenführenden Technologie zur Behebung von Bildnachziehern unabhängig einen KI-Bildqualitätschip entwickelt, der Bilder auf Pixelebene in Echtzeit identifizieren und verarbeiten kann und so garantiert, dass keine wichtigen Details verloren gehen.

Während der Turniere wurden die Fans auch auf den Slogan „NEVER SETTLE FOR NO.2 GLOBALLY" auf der LED-Tafel am Spielfeldrand aufmerksam. Der 100-Zoll-Fernseher von Hisense, der in der Display-Branche eine neue Ära einläutet, hatte im ersten Quartal 2024 einen Anteil von 56,4 % am weltweiten Liefervolumen und war damit weltweit die Nummer 1, wie Daten des führenden Marktforschungsunternehmens Omdia zeigen.

Seit der letzten UEFA-Europameisterschaft™️ ist Hisense allmählich vom Markensponsoring zur Bereitstellung von beispielloser technischer Unterstützung übergegangen. Die Wahl von Hisense als einer der Top-Sponsoren des Turniers ist ein Beweis für die exzellente „nutzerorientierte Technologie" und das Engagement für „ultimative Qualität". Darüber hinaus hat es die Markenbekanntheit auf den globalen Märkten erhöht, so dass die Welt die Leistungsfähigkeit von Hisense erleben kann.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024™. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 2 bei den TV-Lieferungen und die Nummer 1 bei den 100-Zoll-Fernsehern – sowohl im Jahr 2023 als auch im ersten Quartal 2024. Das Unternehmen hat schnell expandiert und ist in mehr als 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen spezialisiert.

