Hisense: od roli sponsora do technologicznej dominacji w piłce nożnej

QINGDAO, Chiny, 20 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa międzynarodowa marka urządzeń domowych i elektroniki użytkowej, po raz trzeci z kolei została partnerem mistrzostw UEFA European Championship™ i zadebiutowała w roli oficjalnego dostawcy ekranów VAR na mistrzostwa UEFA EURO 2024™ rozgrywanego tego lata.

Hisense has been announced as the Official VAR Screen Provider for UEFA EURO 2024™ Hisense's "NEVER SETTLE FOR NO.2 GLOBALLY" slogan on the LED board in UEFA EURO 2024™

Wprowadzenie technologii wideoweryfikacji (VAR) jest jedną z najistotniejszych zmian w piłce nożnej w ciągu ostatnich 50 lat. Ta innowacja sprawiła, że sędziowanie podczas rozgrywek przebiega bardziej sprawiedliwie i precyzyjnie. Po raz pierwszy w historii UEFA sponsorzy mogą uzyskać prawa komercyjne do rozwiązań do zawodowego sędziowania. Decyzja UEFA o przyznaniu wyłącznych praw sponsorskich stanowi wyraz dużego uznania dla technologii wyświetlaczy Hisense ze strony jednej z czołowych organizacji światowych zajmujących się wydarzeniami.

Aby spełnić standardy VAR, należy zapewnić urządzenia wyświetlające obraz z wysoką precyzją, ponieważ szybkość akcji w sporcie wymaga niezrównanej jakości detali. Firma Hisense, która dysponuje wiodącą w branży technologią pozwalającą zaradzić problemom ze smużeniem obrazu, ostatnio niezależnie opracowała chip do kontroli jakości obrazu oparty na sztucznej inteligencji, który potrafi rozpoznawać i przetwarzać obrazy w czasie rzeczywistym na poziomie pikseli, gwarantując brak utraty kluczowych detali.

Podczas turnieju kibice zauważyli również hasło „NEVER SETTLE FOR NO. 2 GLOBALLY" (Drugie miejsce na świecie to za mało) na tablicy LED z boku boiska. Zmieniając oblicze branży urządzeń do wyświetlania, zgodnie z danymi z czołowego instytutu badawczego Omdia w I kw. 2024 r. firma Hisense osiągnęła udział w rynku na poziomie 56,4% i tym samym pierwsze miejsce na świecie pod względem globalnej liczby dostaw telewizorów 100-calowych.

Od czasu ostatnich mistrzostw UEFA European Championship™ firma Hisense stopniowo przeszła od sponsoringu marki do zapewniania niezrównanego wsparcia technicznego. Wybór Hisense na jednego z głównych sponsorów turnieju potwierdza doskonałość „ukierunkowanej na użytkownika technologii" firmy oraz jej dbałości o „najwyższą jakość". Ponadto firma zwiększyła świadomość marki na rynkach globalnych, dzięki czemu świat może doświadczyć potęgi Hisense.

Hisense jest czołową międzynarodową marką urządzeń domowych i elektroniki użytkowej oraz oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. Hisense zajmuje 2. miejsce na świecie w rankingu Omdia pod względem dostaw telewizorów i jest liderem w sprzedaży telewizorów 100-calowych zarówno w 2023 r., jak i w I kw. 2024 r. Firma szybko rozwinęła swoją działalność i jest obecna w ponad 160 krajach, specjalizując się w produktach multimedialnych, sprzęcie AGD oraz inteligentnych systemach informatycznych.

