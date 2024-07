Hisense faz parceria com Safe-Hub Berlim para criar festas inclusivas para assistir à UEFA EURO 2024™

QINGDAO, China, 3 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, líder global em produtos eletrônicos e eletrodomésticos, anunciou hoje uma parceria com a Safe-Hub Berlim para unir a comunidade diversa de jovens através do poder do futebol durante a UEFA EURO 2024™. Como parceira oficial da UEFA EURO 2024™, a Hisense apoiará organização de uma série de 16 eventos na Safe-Hub Berlim, onde jovens fãs poderão assistir ao torneio em um ambiente seguro e acolhedor, bem como participar de sessões de esporte e educação para promover a inclusão e a coesão.

Hisense x Safe-Hub Berlin Watch Party: comemorando a juventude, o futebol e a comunidade!

A Safe-Hub Berlim, localizada no distrito de Wedding, oferece aos jovens um local seguro para jogar, aprender e se desenvolver, além de um espaço onde podem vivenciar as emoções da UEFA EURO 2024™. A colaboração entre a Hisense e a Safe-Hub Berlim destaca o compromisso da Hisense em investir no potencial e no sucesso dos jovens, possibilitando que tenham uma vida feliz e saudável.

Por meio dessa parceria, a Hisense está oferecendo o suporte financeiro e seus produtos Hisense de última geração para a Safe-Hub Berlim, de modo a facilitar a organização dos 16 eventos públicos de transmissão de partidas da UEFA EURO 2024™ para jovens em Wedding, Berlim. Esses eventos de transmissão não só contarão com a experiência empolgante de assistir ao futebol, como também incluirão torneios de futebol e sessões no local promovendo o trabalho em equipe.

Para celebrar e promover essa parceria única, a Hisense produziu um empolgante vídeo para aumentar a conscientização e o apoio para a Safe-Hub Berlim e as transmissões seguintes. O vídeo promocional apresenta membros da comunidade local e treinadores da Safe-Hub, mostrando um pouco do que os jovens poderão vivenciar durante as transmissões da UEFA EURO 2024™ na Safe-Hub Berlim que estão se aproximando. Assista ao vídeo: https://youtu.be/Utxwa-nZkrU

A Hisense expressou seu orgulho ao fazer uma parceria com a Safe-Hub Berlim para oferecer aos jovens em Wedding a chance de vivenciar a EURO 2024™ em um ambiente seguro e acolhedor. A marca enfatizou que essa iniciativa se alinha perfeitamente com sua convicção de que investir em comunidades é essencial para criar um futuro melhor para todos.

"Gostaria de agradecer à Hisense por tornar esses eventos festivos de transmissão uma realidade durante a EURO 2024™. Com ajuda das doações da Hisense, criamos um espaço seguro no bairro onde os jovens podem se reunir para assistir ao torneio." Afirmou Jasmina, diretora de operações da Safe-Hub Alemanha.

Este ano marca o terceiro ano consecutivo da UEFA European Championship™ com a Hisense como parceira do evento, e sua campanha recente "BEYOND GLORY", com embaixadores globais como Iker Casillas e Manuel Neuer, destaca o objetivo da Hisense de ultrapassar limites, além de seu compromisso em desenvolver tecnologia pioneira em eletrodomésticos em busca pela melhoria da vida cotidiana.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países, e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

Sobre a Safe-Hub

Safe-Hub® é uma infraestrutura e plataforma inovadora para o desenvolvimento holístico da juventude e da comunidade. É um espaço seguro no âmbito físico e emocional para jovens, suas famílias e comunidades. Aqui, eles podem acessar serviços, oportunidades e suporte de ícones marcantes através de um programa pós-escola baseado em esportes com um foco especial em saúde, educação, empregabilidade, desenvolvimento econômico local e soluções sustentáveis. A infraestrutura da Safe-Hub oferece um campus para ONGs locais, prestadores de serviço governamentais e privados, tornando cada Safe-Hub um local de colaboração inovador com apenas um propósito: assistência holística para jovens, suas famílias e a comunidade.

