Hisense spolupracuje so Safe-Hub Berlin na vytvorení inkluzívnych večierkov na sledovanie UEFA EURO 2024™

ČCHING-TAO, Čína, 2. júla 2024 /PRNewswire/ – Spoločnosť Hisense, globálny líder v oblasti spotrebnej elektroniky a spotrebičov, dnes oznámila partnerstvo so Safe-Hub Berlin s cieľom zjednotiť rôznorodú komunitu mladých ľudí prostredníctvom sily futbalu počas UEFA EURO 2024™. Hisense ako oficiálny partner UEFA EURO 2024™ podporí sériu 16 verejných sledovaní v Safe-Hub Berlin, kde budú môcť mladí fanúšikovia sledovať turnaj v bezpečnom a príjemnom prostredí, ako sa aj zapojiť do športových a vzdelávacích podujatí, ktoré podporujú začlenenie a súdržnosť.

Hisense x Safe-Hub Berlin Watch Party: Celebrating Youth, Football, and Community!

Safe-Hub Berlin, ktorý sa nachádza vo štvrti Wedding, ponúka mladým ľuďom bezpečný priestor na hranie, učenie sa a rast a tiež priestor, kde môžu zažiť vzrušenie z UEFA EURO 2024™. Spolupráca Hisense so Safe-Hub Berlin podčiarkuje záväzok spoločnosti Hisense investovať do potenciálu a úspechu mladých ľudí, čo im umožní viesť šťastný a zdravý život.

Prostredníctvom tohto partnerstva spoločnosť Hisense poskytuje finančnú podporu na verejné sledovanie a najmodernejšie produkty Hisense pre Safe-Hub Berlin s cieľom uľahčiť zorganizovanie 16 verejných sledovaní zápasov UEFA EURO 2024™ pre mladých ľudí vo štvrti Wedding v Berlíne. Tieto sledovania ponúknu nielen vzrušujúci zážitok z pozerania futbalu, ale budú zahŕňať aj futbalové turnaje a stretnutia na mieste, ktoré podporujú budovanie tímu.

Na oslavu a propagáciu tohto jedinečného partnerstva vytvorila spoločnosť Hisense vzrušujúce video na zvýšenie povedomia a podpory pre Safe-Hub Berlin a nadchádzajúcich sledovaní. Propagačné video uvádza členov miestnej komunity a trénerov Safe-Hub a poskytuje ukážku toho, čo budú môcť mladí ľudia zažiť počas blížiacich sa sledovaní UEFA EURO 2024™ v Safe-Hub v Berlíne. Pozrite si film: https://youtu.be/Utxwa-nZkrU

Spoločnosť Hisense vyjadrila svoju hrdosť nad partnerstvom so Safe-Hub Berlin s cieľom ponúknuť mladým ľuďom vo štvrti Wedding šancu zažiť EURO 2024™ v bezpečnom a podporujúcom prostredí. Značka zdôraznila, že táto iniciatíva sa dokonale zhoduje s ich presvedčením, že investície do komunít sú nevyhnutné na vytvorenie svetlejšej budúcnosti pre každého.

„Rád by som poďakoval spoločnosti Hisense za to, že počas EURO 2024™ umožnila zorganizovať komunitné večierky so sledovaním. Prostredníctvom darov od Hisense sme vytvorili bezpečný priestor v susedstve, kde sa môžu mladí ľudia stretávať a sledovať turnaj," povedala Jasmina, prevádzková riaditeľka Safe-Hub Nemecko.

Tento rok sú to tretie po sebe nasledujúce majstrovstvá Európy UEFA™, na ktorých sa spoločnosť Hisense stala partnerom podujatia, a nedávna kampaň „BEYOND GLORY" s globálnymi ambasádormi, ako je Iker Casillas a Manuel Neuer, zdôrazňuje cieľ spoločnosti Hisense posúvať hranice a jej odhodlanie vyvíjať priekopnícku technológiu domácich spotrebičov v snahe o zlepšenie každodenného života.

O spoločnosti Hisense

Hisense je poprednou svetovou značkou domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky a oficiálnym partnerom UEFA EURO 2024™. Podľa spoločnosti Omdia sa spoločnosť Hisense umiestnila v roku 2023 aj v 1. štvrťroku 2024 na 2. mieste v celosvetovom meradle v oblasti dodávok televízorov a na 1. mieste v segmente 100-palcových televízorov. Spoločnosť sa rýchlo rozšírila a pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na multimediálny tovar, domáce spotrebiče a inteligentné IT informácie.

O Safe-Hub

Safe-Hub® je inovatívna infraštruktúra a platforma pre holistický rozvoj mládeže a komunity. Je to fyzicky a emocionálne bezpečný priestor pre mladých ľudí, ich rodiny a komunity. Tu majú prístup k službám, príležitostiam a podpore od silných vzorov prostredníctvom športového mimoškolského programu s osobitným zameraním na zdravie, vzdelávanie, zamestnateľnosť, miestny ekonomický rozvoj a ekologické riešenia. Infraštruktúra Safe-Hub poskytuje pôdu pre miestne mimovládne organizácie, vládu a poskytovateľov služieb, vďaka čomu je každý priestor Safe-Hub inovatívnym miestom spolupráce s iba jedným hlavným zameraním: holistická podpora mladých ľudí, ich rodín a komunity.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=Utxwa-nZkrU