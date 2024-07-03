Hisense вместе с Safe-Hub Berlin организуют инклюзивные просмотры матчей UEFA EURO 2024™

Hisense сотрудничает с кампусом Safe-Hub Berlin для организации инклюзивных развлекательных просмотров чемпионата UEFA EURO 2024™

ЦИНДАО, Китай, 3 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, мировой лидер в области потребительской электроники и бытовой техники, сегодня объявила о партнерстве с кампусом Safe-Hub Berlin, чтобы объединить многообразное сообщество молодых людей, используя силу футбола в период чемпионата UEFA EURO 2024™. Являясь официальным партнером UEFA EURO 2024™, компания Hisense обеспечит поддержку серии из 16 публичных просмотров в кампусе Safe-Hub Berlin, где молодые болельщики смогут наблюдать за турниром в безопасной и гостеприимной обстановке, а также участвовать в спортивных и образовательных мероприятиях, способствующих инклюзивности и сплоченности.

Hisense x Safe-Hub Berlin Watch Party: Celebrating Youth, Football, and Community!

Кампус Safe-Hub Berlin, расположенный в районе Веддинг, предлагает молодым людям безопасное место для игр, обучения и развития, а также место, где они могут насладиться острыми впечатлениями от чемпионата UEFA EURO 2024™. Сотрудничество компании Hisense с Safe-Hub Berlin подчеркивает приверженность Hisense инвестициям в потенциал и успех молодежи, которые позволят им вести счастливую и здоровую жизнь.

В рамках этого партнерства компания Hisense предоставляет финансовую поддержку для публичного просмотра и самые современные продукты Hisense кампусу Safe-Hub Berlin, чтобы помочь в организации 16 публичных просмотров матчей UEFA EURO 2024™ для молодежи в районе Веддинг в Берлине. Эти мероприятия не только предложат захватывающие впечатления от просмотра футбола, но также будут включать в себя футбольные турниры и очные занятия, способствующие формированию командного духа.

Чтобы отметить и распространить это уникальное партнерство, компания Hisense выпустила захватывающее видео для повышения осведомленности и поддержки Safe-Hub Berlin и предстоящих просмотров. В рекламном ролике участвуют члены местного сообщества и тренеры Safe-Hub, показывая, что молодые люди смогут испытать во время предстоящих просмотров UEFA EURO 2024™ в Safe-Hub Berlin. Смотрите фильм по ссылке: https://youtu.be/Utxwa-nZkrU

Компания Hisense выразила гордость за партнерство с Safe-Hub Berlin, направленное на то, чтобы дать молодым людям в Веддинге возможность насладиться чемпионатом EURO 2024™ в безопасной и благоприятной обстановке. Представитель бренда подчеркнул, что эта инициатива прекрасно согласуется с убеждением компании в том, что инвестиции в сообщества необходимы для создания более светлого будущего для всех.

«Я хочу поблагодарить Hisense за то, что они сделали возможными общественные развлекательные просмотры во время чемпионата EURO 2024™. Благодаря пожертвованиям Hisense мы создали безопасное пространство в нашем районе, где молодые люди могут собраться вместе, чтобы посмотреть турнир», — сказала Ясмина (Jasmina), операционный директор Safe-Hub Germany.

В этом году компания Hisense третий раз подряд становится партнером чемпионата UEFA European Championship™, и ее недавняя кампания BEYOND GLORY с участием глобальных амбассадоров бренда Икера Касильяса (Iker Casillas) и Мануэля Нойера (Manuel Neuer) подчеркивает цель Hisense раздвигать границы возможного и ее стремление разрабатывать инновационные технологии бытовой техники для улучшения повседневной жизни людей.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

О Safe-Hub

Safe-Hub® — это инновационная инфраструктура и платформа для целостного развития молодежи и сообществ. Это физически и эмоционально безопасное место для молодых людей, их семей и сообществ. Здесь они могут пользоваться услугами, возможностями и поддержкой сильных образцов для подражания за счет спортивной внеклассной программы, особенно ориентированной на здравоохранение, образование, возможности трудоустройства, местное экономическое развитие и экологичные решения. Инфраструктура Safe-Hub является кампусом для местных НПО, государственных организаций и поставщиков услуг, что делает каждый центр Safe-Hub инновационным местом сотрудничества с единственной главной целью: для комплексной поддержки молодых людей, их семей и сообщества.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=Utxwa-nZkrU