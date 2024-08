Hisense France comemora uma década de sucesso e promove a visualização em 100 polegadas com a campanha "Big Game, Big Screen"

QINGDAO, China, 12 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense France comemora o 10° aniversário e destaca benefícios de visualização em TV de 100 polegadas com a campanha "BIG GAME, BIG SCREEN" (Jogo Grande, Tela Grande), que mostra o mais novo produto para oferecer experiência excelente em tela grande.

A campanha nacional destaca os recursos de visualização imersiva da Mini TV LED U7 ULED de 100 pol. da Hisense, transformando qualquer sala de estar no centro da ação esportiva e conquistando o consumidor francês para entrar na era das TVs de 100 pol. com a maior TV LED do setor.

Hisense faz parceria com a empresa de mobilidade eco-responsável Caocao Mobility para celebrar a campanha "Big Game, Big Screen" (Jogo Grande, Tela Grande). (PRNewsfoto/Hisense) Hisense monta a zona de fãs de futebol em Paris durante a UEFA EURO 2024™ (PRNewsfoto/Hisense)

De janeiro a junho deste ano, as vendas da Hisense TV no mercado francês somaram 10% das vendas de TVs, mais de 20,8% em relação ao ano anterior, com suas TVs de 100 pol. liderando a participação de mercado, e as vendas de TVs a laser subiu 87% em relação ao ano anterior.

Em colaboração com a empresa de mobilidade eco-responsável Caocao Mobility, 50 táxis foram decorados com a marca Hisense, e uma parceria com o Burger King dá prêmios a milhões de clientes em um concurso nacional com visibilidade da marca em 550 restaurantes no país todo.

Desde a sua fundação em 2014, a Hisense France cresceu e se tornou um importante concorrente das marcas tradicionais. O patrocínio da empresa à UEFA EURO 2016, realizada na França, acelerou bastante seu crescimento. Esse sucesso reflete o empenho da Hisense em ter uma presença globalizada, alcançada por meio de iniciativas estratégicas de marketing esportivo, como a Copa do Mundo da FIFA e o Campeonato Europeu da UEFA.

A estratégia global de quatro pilares da Hisense se concentra na promoção da marca, na otimização da estrutura industrial e no compromisso com uma maior expansão global, enfatizando a tecnologia altamente inovadora, com produtos direcionados ao público com base na compreensão e na resposta às necessidades do consumidor.

A Hisense tem o compromisso de aprofundar sua presença nos mercados globais, fornecendo aos consumidores produtos e serviços de alta qualidade para que juntos criem um futuro melhor.

Sobre a Hisense

A Hisense é uma marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países, e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

