Hisense France отмечает свое десятилетие и запускает кампанию «Big Game, Big Screen» | Hisense France отмечает успешное десятилетие и запускает рекламную кампанию «Big Game, Big Screen» по продвижению телевизоров с диагональю 100 дюймов

ЦИНДАО, Китай, 13 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Hisense France отмечает свой 10-летний юбилей, а также подчеркивает преимущества телевизоров с диагональю 100 дюймов в ходе своей рекламной кампании «BIG GAME, BIG SCREEN», демонстрирующей, что ее новейший продукт обладает отличными характеристиками просмотра на большом экране.

Hisense partnered with eco-responsible mobility company Caocao Mobility to celebrate the ‘Big Game, Big Screen’ campaign Hisense set up the football fan zone in Paris during UEFA EURO 2024™

Национальная кампания делает акцент на функциях иммерсивного просмотра, которыми обладает 100-дюймовый телевизор Hisense 100-inch U7 ULED Mini LED TV, превращающий любую гостиную в сердце спортивного действия и завоевывающий французского потребителя LED-телевизорами самого большого размера в эпоху 100-дюймовых телевизоров.

С января по июнь этого года продажи Hisense TV на французском рынке составили 10 % от объема продаж телевизоров, увеличившись на 20,8 % в годовом исчислении, а телевизоры компании с диагональю 100 дюймов занимают лидирующую долю рынка, в то время как объем продаж лазерных телевизоров увеличился на 87 % в годовом исчислении.

Сотрудничество с эко-ответственной транспортной компанией Caocao Mobility выразилось в том, что на 50 такси размещена реклама бренда Hisense, в то время как партнерство с Burger King дает возможность выиграть захватывающие призы миллионам клиентов благодаря национальному конкурсу по узнаваемости бренда, проводимому в 550 ресторанах по всей стране.

С момента своего основания в 2014 году Hisense France превратилась в крупного игрока среди традиционных брендов. Спонсорская поддержка UEFA EURO 2016 во Франции значительно ускорила этот рост. Этот успех подчеркивает приверженность Hisense глобальному присутствию, достигнутому благодаря стратегическим инициативам в области спортивного маркетинга, включая Чемпионат мира по футболу и Чемпионат Европы по футболу.

Четырехкомпонентная глобальная стратегия Hisense ориентирована на продвижение бренда, оптимизацию промышленной структуры и стремление к дальнейшей глобальной экспансии с акцентом на высокоинновационные технологии, при этом продукты, ориентированные на сценарии, основаны на понимании и реагировании на потребности потребителей.

Hisense по-прежнему стремится к углублению своего присутствия на мировых рынках, предоставляя потребителям высококачественные продукты и услуги для совместного создания более светлого будущего.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2479686/Hisense_partnered_eco_responsible_mobility_company_Caocao_Mobility_celebrate__Big_Game.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2479687/Hisense_set_football_fan_zone_Paris_UEFA_EURO_2024.jpg