Hisense France отмечает свое десятилетие и запускает кампанию «Big Game, Big Screen» | Hisense France отмечает успешное десятилетие и запускает рекламную кампанию «Big Game, Big Screen» по продвижению телевизоров с диагональю 100 дюймов
Aug 13, 2024, 02:04 ET
ЦИНДАО, Китай, 13 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Hisense France отмечает свой 10-летний юбилей, а также подчеркивает преимущества телевизоров с диагональю 100 дюймов в ходе своей рекламной кампании «BIG GAME, BIG SCREEN», демонстрирующей, что ее новейший продукт обладает отличными характеристиками просмотра на большом экране.
Национальная кампания делает акцент на функциях иммерсивного просмотра, которыми обладает 100-дюймовый телевизор Hisense 100-inch U7 ULED Mini LED TV, превращающий любую гостиную в сердце спортивного действия и завоевывающий французского потребителя LED-телевизорами самого большого размера в эпоху 100-дюймовых телевизоров.
С января по июнь этого года продажи Hisense TV на французском рынке составили 10 % от объема продаж телевизоров, увеличившись на 20,8 % в годовом исчислении, а телевизоры компании с диагональю 100 дюймов занимают лидирующую долю рынка, в то время как объем продаж лазерных телевизоров увеличился на 87 % в годовом исчислении.
Сотрудничество с эко-ответственной транспортной компанией Caocao Mobility выразилось в том, что на 50 такси размещена реклама бренда Hisense, в то время как партнерство с Burger King дает возможность выиграть захватывающие призы миллионам клиентов благодаря национальному конкурсу по узнаваемости бренда, проводимому в 550 ресторанах по всей стране.
С момента своего основания в 2014 году Hisense France превратилась в крупного игрока среди традиционных брендов. Спонсорская поддержка UEFA EURO 2016 во Франции значительно ускорила этот рост. Этот успех подчеркивает приверженность Hisense глобальному присутствию, достигнутому благодаря стратегическим инициативам в области спортивного маркетинга, включая Чемпионат мира по футболу и Чемпионат Европы по футболу.
Четырехкомпонентная глобальная стратегия Hisense ориентирована на продвижение бренда, оптимизацию промышленной структуры и стремление к дальнейшей глобальной экспансии с акцентом на высокоинновационные технологии, при этом продукты, ориентированные на сценарии, основаны на понимании и реагировании на потребности потребителей.
Hisense по-прежнему стремится к углублению своего присутствия на мировых рынках, предоставляя потребителям высококачественные продукты и услуги для совместного создания более светлого будущего.
О компании Hisense
Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2479686/Hisense_partnered_eco_responsible_mobility_company_Caocao_Mobility_celebrate__Big_Game.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2479687/Hisense_set_football_fan_zone_Paris_UEFA_EURO_2024.jpg
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