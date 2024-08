Hisense France célèbre une décennie de succès et promeut le visionnage au format 100 pouces avec la campagne « Big Game, Big Screen »

QINGDAO, Chine, 12 août 2024 /PRNewswire/ -- Hisense France célèbre son 10e anniversaire tout en soulignant les avantages d'un téléviseur de 100 pouces avec une campagne « BIG GAME, BIG SCREEN » (GRAND JEU, GRAND ÉCRAN) en présentant son tout dernier produit pour offrir une excellente expérience sur grand écran.

Hisense partnered with eco-responsible mobility company Caocao Mobility to celebrate the ‘Big Game, Big Screen’ campaign Hisense set up the football fan zone in Paris during UEFA EURO 2024™

La campagne nationale met l'accent sur les caractéristiques immersives du mini téléviseur LED ULED U7 de 100 pouces de Hisense, qui transforme n'importe quel salon en cœur de l'action sportive et convainc les consommateurs français d'entrer dans l'ère des téléviseurs de 100 pouces avec la plus grande taille de téléviseurs LED de l'industrie.

De janvier à juin de cette année, les ventes des téléviseurs Hisense sur le marché français ont représenté 10 % du volume des téléviseurs vendus, soit une augmentation de 20,8 % en glissement annuel, les téléviseurs de 100 pouces détenant la plus grande part de marché, tandis que le volume des ventes de téléviseurs laser a augmenté de 87 % en glissement annuel.

Une collaboration avec l'entreprise dans la mobilité éco-responsable, Caocao Mobility, a permis à 50 taxis de porter la marque Hisense, tandis qu'un partenariat avec Burger King offre des prix intéressants à des millions de clients dans le cadre d'un concours national, avec une visibilité de la marque créée dans 550 restaurants à travers le pays.

Depuis sa création en 2014, Hisense France est devenu un acteur majeur parmi les marques traditionnelles. Le parrainage de l'entreprise de l'UEFA EURO 2016, qui s'est déroulé en France, a considérablement accéléré la croissance de l'entreprise Ce succès souligne l'engagement de Hisense à être présent dans le monde entier, grâce à des initiatives stratégiques de marketing sportif, notamment la Coupe du Monde de la FIFA et le Championnat d'Europe de l'UEFA.

La stratégie mondiale à quatre piliers de Hisense est axée sur l'élévation de la marque, l'optimisation de la structure industrielle et l'engagement à poursuivre l'expansion mondiale, en mettant l'accent sur une technologie hautement innovante, avec des produits scénarisés basés sur la compréhension et la réponse aux besoins des consommateurs.

Hisense reste déterminé à renforcer sa présence sur les marchés mondiaux en fournissant aux consommateurs des produits et des services de haute qualité afin de créer ensemble un avenir plus radieux.

À propos de Hisense

Hisense est un chef de file mondial de l'électroménager et de l'électronique grand public, et un partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre 2024. L'entreprise a rapidement renforcé sa présence dans plus de 160 pays et se spécialise dans les biens multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479686/Hisense_partnered_eco_responsible_mobility_company_Caocao_Mobility_celebrate__Big_Game.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479687/Hisense_set_football_fan_zone_Paris_UEFA_EURO_2024.jpg