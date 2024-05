Hisense ganha o Red Dot Award 2024 e o iF Design Award 2024 pelo controle remoto solar ERF6A66

QINGDAO, China, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma marca líder global de eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, tem o orgulho de anunciar que o Controle Remoto Solar ERF6A66 recebeu o prêmio Red Dot Award for Product Design 2024 e prêmio iF Design Award 2024 por sua solução de carregamento solar inovadora e ecológica, que torna a vida doméstica mais ecológica, agradável e livre de estresse.

O controle remoto solar ERF6A66 da Hisense recebeu os prêmios Red Dot Award for Product Design 2024 e iF Design Award 2024

Adotando um design de fonte de alimentação ecologicamente correto, o Controle Remoto Solar ERF6A66 coleta a luz ambiente por meio de um painel solar de silício amorfo e a converte em energia elétrica. A energia é armazenada em um capacitor de lítio embutido, o que aumenta a vida útil da bateria. Em um ambiente iluminado pelo sol, ele é capaz de se carregar sozinho sem intervenção manual. Por meio da tecnologia de detecção de luz da TV, o controle remoto pode implementar a função de luz de fundo inteligente, melhorando a experiência do usuário com o controle remoto em ambientes escuros.

O controle remoto Hisense ERF6A66 é compatível com as TVs Hisense UX, U7 e U8 nos mercados da Europa e da Oceania e adota um design elegante e geométrico, realçado por seu formato conciso e sensação ergonômica ao toque. Criado para complementar qualquer estilo de vida doméstico, o painel de carregamento solar está estrategicamente posicionado na superfície superior, alinhando-se aos hábitos de posicionamento do usuário e otimizando a eficiência da área solar. A integração perfeita entre a área solar e o corpo principal do controle remoto não apenas aprimora a estética, mas também protege contra possíveis danos causados por poeira e água, garantindo durabilidade e longevidade.

O Red Dot Award in Product Design e o iF Design Award estão entre as maiores competições de design do mundo, reconhecendo produtos com design, criatividade e inovação excepcionais. Esses prêmios destacam o compromisso da Hisense com o desenvolvimento sustentável, com excelência em design e inovação.

Além de ganhar prêmios, a Hisense, como parceira oficial da UEFA EURO 2024™, tem como objetivo proporcionar aos torcedores experiências imersivas de assistir aos jogos por meio de seus produtos inovadores de TV e eletrodomésticos. Recentemente, lançou a campanha da marca Hisense 'BEYOND GLORY' UEFA EURO 2024™, destacando o compromisso da empresa em fornecer produtos confiáveis com qualidade inigualável na busca de melhorar a vida cotidiana.

Sobre a Hisense

A Hisense é uma marca líder mundial em produtos eletrônicos e eletrodomésticos de consumo. Os negócios da Hisense abrangem produtos multimídia (com foco em Smart TVs), eletrodomésticos e informações inteligentes de TI. Hisense continua sendo a nº 2 no ranking mundial de remessa de TVs em 2023 A Hisense cresceu rapidamente e agora opera em mais de 160 países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2419534/Hisense_ERF6A66_Solar_Remote_Control_receives_both_the_Red_Dot_Award_for_Product_Design_2024_and_iF.jpg

FONTE Hisense