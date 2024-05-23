Hisense получила Red Dot Award 2024 и iF Design Award 2024 за пульт управления ERF6A66

Компания Hisense получила награды Red Dot Award 2024 и iF Design Award 2024 за пульт дистанционного управления ERF6A66 на солнечных батареях

ЦИНДАО, Китай, 23 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и электроники, с гордостью сообщает о том, что ее пульт дистанционного управления ERF6A66 на солнечных батареях получил награды Red Dot Award for Product Design 2024 и iF Design Award 2024 за инновационное и экологически чистое решение для зарядки от солнечных батарей, которое делает жизнь в доме более экологичной, приятной и беспроблемной.

Hisense ERF6A66 Solar Remote Control Receives Both Red Dot Award for Product Design 2024 and iF Design Award 2024

Пульт дистанционного управления ERF6A66 с экологически чистым источником питания собирает окружающий свет с помощью солнечной панели из аморфного кремния и преобразует его в электрическую энергию. Энергия накапливается во встроенном литиевом конденсаторе, что продлевает срок службы батареи. При солнечном освещении устройство способно самостоятельно заряжаться без ручного вмешательства. Используя технологию адаптивного восприятия освещенности, применяемую в телевизионной технике, пульт дистанционного управления может реализовывать функцию интеллектуальной подсветки, повышая комфорт для пользователя в плохо освещенном помещении.

Пульт дистанционного управления Hisense ERF6A66 совместим с телевизорами Hisense UX, U7 и U8 на рынках Европы и Океании и имеет элегантный геометрический дизайн, дополненный лаконичной формой и эргономичным ощущением в руке. Универсальный дизайн, который легко впишется в любой стиль и домашний интерьер, предусматривает расположение солнечной зарядной панели на верхней поверхности пульта, что привычно для пользователя и оптимизирует эффективность солнечной зарядки. Плавная интеграция солнечной батареи и основного корпуса пульта дистанционного управления не только улучшает эстетику, но и защищает от потенциального проникновения пыли и воды, обеспечивая прочность и долговечность.

Red Dot Award in Product Design и iF Design Award числятся среди наиболее престижных наград в области дизайна и присуждаются за выдающийся дизайн, креативность и новизну продукта. Эти награды подчеркивают стремление компании Hisense к устойчивому развитию и совершенству в области дизайна и инноваций.

Говоря о наградах спортивных, Hisense, являясь официальным партнером UEFA EURO 2024™, стремится обеспечить футбольным болельщикам захватывающие впечатления от просмотра игр с помощью своих инновационных моделей телевизоров и другой бытовой техники. Недавно стартовала рекламная кампания бренда Hisense BEYOND GLORY UEFA EURO 2024™, подчеркивающая приверженность компании созданию надежной продукции великолепного качества для улучшения повседневной жизни.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с особым вниманием к Smart-телевизорам), бытовые приборы и аналитику об информационных технологиях. Hisense сохраняет 2 место в мире по поставкам телевизоров в 2023 году. Компания Hisense быстро развивалась и теперь работает в более чем 160 странах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2419209/Hisense_ERF6A66_Solar_Remote_Control_receives_both_the_Red_Dot_Award_for_Product_Design_2024_and_iF.jpg