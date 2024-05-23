Hisense получила Red Dot Award 2024 и iF Design Award 2024 за пульт управления ERF6A66

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Hisense

May 23, 2024, 09:12 ET

Компания Hisense получила награды Red Dot Award 2024 и iF Design Award 2024 за пульт дистанционного управления ERF6A66 на солнечных батареях

ЦИНДАО, Китай, 23 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и электроники, с гордостью сообщает о том, что ее пульт дистанционного управления ERF6A66 на солнечных батареях получил награды Red Dot Award for Product Design 2024 и iF Design Award 2024 за инновационное и экологически чистое решение для зарядки от солнечных батарей, которое делает жизнь в доме более экологичной, приятной и беспроблемной.

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Hisense ERF6A66 Solar Remote Control Receives Both Red Dot Award for Product Design 2024 and iF Design Award 2024
Hisense ERF6A66 Solar Remote Control Receives Both Red Dot Award for Product Design 2024 and iF Design Award 2024

Пульт дистанционного управления ERF6A66 с экологически чистым источником питания собирает окружающий свет с помощью солнечной панели из аморфного кремния и преобразует его в электрическую энергию. Энергия накапливается во встроенном литиевом конденсаторе, что продлевает срок службы батареи. При солнечном освещении устройство способно самостоятельно заряжаться без ручного вмешательства. Используя технологию адаптивного восприятия освещенности, применяемую в телевизионной технике, пульт дистанционного управления может реализовывать функцию интеллектуальной подсветки, повышая комфорт для пользователя в плохо освещенном помещении.

Пульт дистанционного управления Hisense ERF6A66 совместим с телевизорами Hisense UX, U7 и U8 на рынках Европы и Океании и имеет элегантный геометрический дизайн, дополненный лаконичной формой и эргономичным ощущением в руке. Универсальный дизайн, который легко впишется в любой стиль и домашний интерьер, предусматривает расположение солнечной зарядной панели на верхней поверхности пульта, что привычно для пользователя и оптимизирует эффективность солнечной зарядки. Плавная интеграция солнечной батареи и основного корпуса пульта дистанционного управления не только улучшает эстетику, но и защищает от потенциального проникновения пыли и воды, обеспечивая прочность и долговечность.

Red Dot Award in Product Design и iF Design Award числятся среди наиболее престижных наград в области дизайна и присуждаются за выдающийся дизайн, креативность и новизну продукта. Эти награды подчеркивают стремление компании Hisense к устойчивому развитию и совершенству в области дизайна и инноваций.

Говоря о наградах спортивных, Hisense, являясь официальным партнером UEFA EURO 2024™, стремится обеспечить футбольным болельщикам захватывающие впечатления от просмотра игр с помощью своих инновационных моделей телевизоров и другой бытовой техники. Недавно стартовала рекламная кампания бренда Hisense BEYOND GLORY UEFA EURO 2024™, подчеркивающая приверженность компании созданию надежной продукции великолепного качества для улучшения повседневной жизни.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с особым вниманием к Smart-телевизорам), бытовые приборы и аналитику об информационных технологиях. Hisense сохраняет 2 место в мире по поставкам телевизоров в 2023 году. Компания Hisense быстро развивалась и теперь работает в более чем 160 странах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2419209/Hisense_ERF6A66_Solar_Remote_Control_receives_both_the_Red_Dot_Award_for_Product_Design_2024_and_iF.jpg

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