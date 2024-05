Hisense gewinnt Red Dot Award 2024 und iF Design Award 2024 für die Solar-Fernbedienung ERF6A66

QINGDAO, China, 23. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass die Solar-Fernbedienung ERF6A66 sowohl den Red Dot Award für Produktdesign 2024 als auch den iF Design Award 2024 für ihre innovative und umweltfreundliche Solar-Ladelösung erhalten hat, die das Leben zu Hause umweltfreundlicher, angenehmer und stressfreier macht.

Die Solar-Fernbedienung ERF6A66 verfügt über ein umweltfreundliches Stromversorgungskonzept. Sie sammelt das Umgebungslicht über ein Solarmodul aus amorphem Silizium und wandelt es in elektrische Energie um. Die Energie wird in einem eingebauten Lithiumkondensator gespeichert, was die Lebensdauer der Batterie verlängert. In einer sonnenbeschienenen Umgebung kann es sich selbst aufladen, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist. Dank der TV-Lichtsensortechnologie kann die Fernbedienung mit einer intelligenten Hintergrundbeleuchtung ausgestattet werden, die die Bedienung der Fernbedienung in dunklen Umgebungen erleichtert.

Die Hisense ERF6A66-Fernbedienung ist mit den Hisense UX-, U7- und U8-Fernsehern auf dem europäischen und ozeanischen Markt kompatibel und zeichnet sich durch ein schlankes und geometrisches Design aus, das durch seine prägnante Form und seine ergonomische Handhaltung hervorgehoben wird. Das Solarladepanel wurde strategisch auf der Oberseite positioniert, um den Platzierungsgewohnheiten der Nutzer gerecht zu werden und die Effizienz der Solarfläche zu optimieren. Die nahtlose Integration des Solarbereichs und des Hauptgehäuses der Fernbedienung verbessert nicht nur die Ästhetik, sondern schützt auch vor möglichen Schäden durch Staub und Wasser und gewährleistet so eine lange Lebensdauer.

Der Red Dot Award in Produktdesign und der iF Design Award gehören zu den größten Designwettbewerben der Welt und zeichnen Produkte mit herausragendem Design, Kreativität und Innovation aus. Diese Auszeichnungen unterstreichen das Engagement von Hisense für eine nachhaltige Entwicklung mit herausragenden Leistungen in Design und Innovation.

Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024™ will Hisense nicht nur Preise gewinnen, sondern den Fans mit seinen innovativen TV-Produkten und Haushaltsgeräten auch ein intensives Spielerlebnis bieten. Kürzlich fiel der Startschuss für die Hisense „BEYOND GLORY" UEFA EURO 2024™ Markenkampagne, die das Engagement des Unternehmens unterstreicht, zuverlässige Produkte mit unvergleichlicher Qualität zu liefern, die das tägliche Leben verbessern.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. Hisense nimmt weltweit die Nummer 2 bei den TV-Auslieferungen im Jahr 2023 ein. Hisense ist schnell gewachsen und ist heute in mehr als 160 Ländern vertreten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2419209/Hisense_ERF6A66_Solar_Remote_Control_receives_both_the_Red_Dot_Award_for_Product_Design_2024_and_iF.jpg