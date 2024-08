Hisense recebe o prêmio EISA Awards 2024-2025 de inovação e excelência

QINGDAO, China, 16 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos, orgulhosamente anuncia a conquista de uma série de prêmios de prestígio da Expert Imaging and Sound Association (EISA) de 2024-2025. Esses prêmios ressaltam o compromisso inabalável da Hisense com a inovação e a excelência tecnológica, no fornecimento de experiências visuais e de áudio excepcionais aos consumidores em todo o mundo.

Hisense ganha 5 prêmios EISA de destaque 2024-2025

A Hisense Mini-LED ULED TV 65U8NQ, premiada com o EISA Premium Mini LED TV 2024-2025, apresenta a Mini-LED PRO com Full Array Local Dimming que oferece contraste excepcional e brilho máximo de até 3000 nits. O recurso Quantum Dot Color traz tons intensificados para a tela expansiva, enquanto o Game Mode PRO de 144 Hz com MEMC de baixa latência proporciona jogos fluidos e responsivos. O Hi-View Engine PRO, com tecnologia de IA, otimiza cada pixel para gerar detalhes vibrantes e um impressionante upscaling de 4K, enquanto o som surround multicanal 2.1.2 transforma sua experiência de assistir TV em um evento cinematográfico.

A Hisense Mini-LED ULED TV 65U7NQ, eleita EISA BEST BUY MINI LED TV 2024-2025, apresenta o Mini-LED PRO com Full Array Local Dimming para proporcionar contraste e brilho excepcionais. O Quantum Dot Color produz um espectro expansivo e realista. Com brilho máximo de 1500 nits e tecnologia Total Ambient Adaptive, a TV se ajusta para visualização ideal em qualquer ambiente. O Hi-View Engine PRO usa IA para aprimorar o upscaling e a cor em 4K, e o subwoofer integrado produz graves profundos para proporcionar uma experiência de áudio incrível.

A Hisense QLED Gaming TV 100E7NQ Pro, foi nomeada EISA Giant TV 2024-2025, e foi projetada para jogadores com seu Game Mode PRO de 144 Hz, Game Bar e MEMC de baixa latência para uma jogabilidade ultrassuave. O recurso Quantum Dot Color proporciona imagens vibrantes e realistas, enquanto o Full Array Local Dimming aprimora a clareza com sombras profundas e cores vivas. O subwoofer integrado libera a potência dos graves profundos de dentro da sua TV. O Dolby Vision IQ e o Dolby Atmos permitem uma experiência imersiva com HDR dinâmico, cores mais brilhantes e som de áudio 3D que flui ao seu redor, tornando cada experiência de assistir TV ou jogar extraordinária.

O Mini Projetor Inteligente a Laser Hisense C1, reconhecido como o Projetor da Família EISA 2024-2025, é o primeiro Mini Projetor a Laser Dolby Vision 4K TriChroma do mundo a receber a certificação. Ele oferece o contraste mais nítido e os detalhes mais precisos, utilizando a tecnologia laser tripla cor Hisense TriChroma para cobrir 110% da gama de cores BT. 2020 para oferecer as cores mais realistas de sua categoria. O C1 projeta até 300 polegadas, mantendo a qualidade 4K. Ideal para famílias apaixonadas por cinema, possui um sistema de alto-falantes sintonizado pela JBL e a interface VIDAA para assistir a filmes sob demanda sem interrupções.

O Hisense Laser Cinema PL2, recebeu o prêmio EISA Best Buy UST Projector 2024-2025. Possui tecnologia laser X-Fusion™ para produzir uma ampla gama de cores de DCI-P3 85% e a tecnologia Ultra Short Throw, garantindo imagens de 80''-150'' mesmo em espaços compactos. O 4K AI Upscaler oferece imagens em 4K e aperfeiçoa o conteúdo de baixa resolução. Com Dolby Vision, brilho de 2700 lúmens e taxa de contraste nativa de 3000:1, o PL2 oferece profundidade e detalhes, sendo a escolha ideal para os fãs de cinema em casa. O PL2 oferece som robusto com dois alto-falantes frontais (top-firing) com Dolby Atmos, garantindo que a qualidade do áudio corresponda às imagens impressionantes.

Com um compromisso inabalável com pesquisa e desenvolvimento, a Hisense está pronta para inaugurar uma nova era de produtos de ponta, projetados para antecipar e atender às necessidades em constante mudança dos consumidores do mundo inteiro.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa se expandiu para operar em mais de 160 países, se especializando em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2482961/Hisense_wins_5_distinguished_EISA_Awards_2024_2025.jpg

FONTE Hisense