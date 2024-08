Hisense remporte une série de prix EISA 2024-2025 pour l'innovation et l'excellence

QINGDAO, Chine, 15 août 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, un chef de file mondial dans le domaine des appareils ménagers et de l'électronique grand public, est fière d'annoncer qu'elle a remporté une série de prix prestigieux de l'Expert Imaging and Sound Association (EISA) pour la période 2024-2025. Ces récompenses soulignent l'engagement inébranlable de Hisense en faveur de l'innovation et de l'excellence technologique pour offrir des expériences visuelles et audio exceptionnelles aux consommateurs du monde entier.

Hisense wins 5 distinguished EISA Awards 2024-2025

Le téléviseur Mini-LED ULED 65U8NQ de Hisense, récompensé par le prix « EISA Premium Mini LED TV 2024-2025 », est doté de la technologie Mini-LED PRO avec Full Array Local Dimming pour un contraste exceptionnel et une luminosité maximale de 3 000 nits. Quantum Dot Color intensifie les teintes de l'écran, tandis que le Game Mode PRO à 144 Hz avec MEMC à faible latence garantit des jeux fluides et réactifs. Hi-View Engine PRO, alimenté par l'IA, optimise chaque pixel pour des détails éclatants et un upscaling 4K impressionnant, tandis que le son ambiophonique multicanal 2.1.2 transforme le visionnage en un événement cinématographique.

Le téléviseur Hisense Mini-LED ULED 65U7NQ, reconnu comme le « EISA BEST BUY MINI LED TV 2024-2025 », est doté de la technologie Mini-LED PRO avec un système de gradation locale à matrice complète pour un contraste et une luminosité exceptionnels. Quantum Dot Color offre un spectre étendu et réaliste. Avec une luminosité maximale de 1 500 nits et la technologie Total Ambient Adaptive, le téléviseur s'ajuste pour une visualisation optimale dans n'importe quel environnement. Le Hi-View Engine PRO utilise l'IA pour améliorer l'upscaling 4K et les couleurs, et le caisson de basse intégré fournit des basses profondes pour une expérience audio riche.

Hisense QLED Gaming télévision 100E7NQ Pro, a été nommé « EISA Giant TV 2024-2025 » et est conçu pour les joueurs avec son Game Mode PRO 144 Hz, sa Game Bar, et son MEMC à faible latence pour un gameplay ultra-fluide. La technologie Quantum Dot Color garantit des images éclatantes et réalistes, tandis que la technologie Full Array Local Dimming améliore la clarté avec des ombres profondes et des couleurs vives. Le caisson de basse intégré libère la puissance des basses profondes à l'intérieur de votre téléviseur. Dolby Vision IQ et Dolby Atmos offrent une expérience immersive avec le HDR dynamique, des couleurs plus vives et un son audio 3D qui vous entoure, rendant chaque session de visionnage ou de jeu extraordinaire.

Le mini-projecteur laser intelligent C1 de Hisense, reconnu comme le « EISA Family Projector 2024-2025 », est le premier mini-projecteur laser Dolby Vision 4K TriChroma au monde à recevoir la certification. Il offre le contraste le plus net et les détails les plus riches, grâce à la technologie laser trichromatique Hisense TriChroma qui couvre 110 % de la gamme de couleurs BT. 2020 pour obtenir les couleurs les plus réalistes de sa catégorie. Le C1 projette jusqu'à 300 pouces tout en conservant la qualité 4 K. Idéal pour les familles cinéphiles, il est doté d'un système de haut-parleurs réglés par JBL et de l'interface VIDAA pour un streaming à la demande transparent.

Hisense Laser Cinema PL2, a été récompensé par le prix EISA du meilleur achat de projecteurs UST 2024-2025. Il est doté de la technologie laser X-Fusion™ pour produire une large gamme de couleurs de DCI-P3 85 % et de la technologie Ultra Short Throw, garantissant des images de 80''-150 '' même dans des espaces compacts. Le 4 K AI Upscaler permet d'obtenir des images 4K et d'améliorer les contenus en basse résolution. Avec Dolby Vision, une luminosité de 2 700 lumens et un rapport de contraste natif de 3000:1, le PL2 offre profondeur et détails, ce qui en fait le choix idéal pour les amateurs de cinéma à domicile. Le PL2 offre un son robuste grâce à ses deux haut-parleurs supérieurs dotés de la technologie Dolby Atmos, garantissant ainsi une qualité audio à la hauteur des images époustouflantes.

Grâce à son engagement constant dans la recherche et le développement, Hisense s'apprête à dévoiler une nouvelle ère de produits de pointe, conçus pour anticiper et répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs du monde entier.

À propos de Hisense

Hisense est un chef de file mondial de l'électroménager et de l'électronique grand public, et un partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre 2024. La société s'est développée en opérant dans plus de 160 pays, se spécialisant dans les biens multimédias, les appareils électroménagers et l'information informatique intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2481922/Hisense_wins_5_distinguished_EISA_Awards_2024_2025.jpg