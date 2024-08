Hisense zdobywa szereg nagród EISA Awards 2024-2025 w kategorii „Innowacje i doskonałość"

QINGDAO, Chiny, 16 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Hisense, światowy lider branży RTV i AGD oraz elektroniki użytkowej, z dumą informuje, że została laureatem szeregu prestiżowych nagród przyznawanych przez stowarzyszenie EISA (Expert Imaging and Sound Association) za okres 2024-2025. Wyróżnienia te stanowią dowód konsekwencji, z jaką Hisense stawia na innowacje i doskonałość techniczną w produktach dostarczających klientom na całym świecie wyjątkowych wrażeń wizualno-dźwiękowych.

Telewizor Hisense Mini-LED ULED TV 65U8NQ, który otrzymał nagrodę EISA Premium Mini LED TV 2024-2025, posiada panel Mini-LED PRO w technologii Full Array Local Dimming, który zapewnia doskonały kontrast i szczytową jasność na poziomie do 3000 nitów. Szeroka paleta barw Quantum Dot Color daje większą intensywność kolorów na dużym ekranie, a tryb gamingowy 144Hz Game Mode PRO z niskim poziomem opóźnienia MEMC pozwala cieszyć się płynnością i responsywnością w grach. Z kolei bazująca na sztucznej inteligencji technologia Hi-View Engine PRO optymalizuje każdy piksel, wydobywając żywiołowe detale i zapewniając imponujące skalowanie 4K, a dźwięk wielokanałowy 2.1.2 sprawia, że możemy poczuć się jak w kinie.

Telewizor Hisense Mini-LED ULED TV 65U7NQ, który otrzymał nagrodę EISA BEST BUY MINI LED TV 2024-2025, posiada panel Mini-LED PRO w technologii Full Array Local Dimming zapewniający doskonałe parametry kontrastu i jasności. Dzięki Quantum Dot Color użytkownicy mogą cieszyć się szerokim spektrum barw zbliżonym do rzeczywistości. Obraz charakteryzuje się szczytową jasnością na poziomie 1500 nitów, a technologia Total Ambient Adaptive ułatwia optymalne dostosowanie go do warunków każdego otoczenia. Z kolei bazująca na sztucznej inteligencji technologia Hi-View Engine PRO udoskonala skalowanie 4K i podnosi jakość barw, a wbudowany głośnik niskotonowy generuje głębokie basy, które wzbogacają wrażenia dźwiękowe.

Telewizor Hisense QLED Gaming TV 100E7NQ Pro otrzymał tytuł EISA Giant TV 2024-2025. Stworzono go z myślą o graczach, wprowadzając tryb 144Hz Game Mode Pro, funkcję Game Bar oraz niską latencję MEMC zapewniającą ultrawysoki poziom płynności. Technologia Quantum Dot Color to gwarancja żywiołowej i realistycznej kolorystyki, a Full Array Local Dimming zwiększa klarowność obrazu głębią cieni i żywiołowością barw. Dzięki wbudowanemu głośnikowi niskotonowemu z telewizora wydobywają się głębokie basy, natomiast za sprawą funkcji Dolby Vision IQ i Dolby Atmos użytkownicy mogą cieszyć się immersyjnym doświadczeniem z dynamicznym obrazem HDR, jaśniejszymi barwami i dźwiękiem 3D, który przepływa wokół nich, dostarczając niezwykłych wrażeń zarówno podczas oglądania, jak i grania.

Wyróżnienie pt. EISA Family Projector 2024-2025 otrzymał Hisense Laser Smart Mini Projector C1 - pierwszy na świecie certyfikowany miniprojektor Dolby Vision 4K TriChroma Laser. Oferuje on maksymalnie ostry kontrast i największe bogactwo detali, pokrywając 110% standardu BT.2020 dzięki technologii trójkolorowego lasera Hisense TriChroma, a tym samym zapewniając najbardziej realistyczne barwy w swojej kategorii. Model C1 może wyświetlać obraz nawet w 300 calach, zachowując przy tym jakość 4K. Wyposażono go w system nagłośnieniowy JBL i interfejs VIDAA zapewniający płynny streaming na żądanie. Wszystkie te elementy sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla rodzin lubiących wspólnie oglądać filmy.

Hisense Laser Cinema PL2 otrzymał nagrodę EISA Best Buy UST Projector 2024-2025. Zastosowano w nim technologię laserową X-Fusion™ pozwalającą uzyskać szeroką przestrzeń barw DCI-P3 85%, a także technologię ultrakrótkiego rzutu, dzięki której obrazy wielkości 80-150 cali można wyświetlać nawet w niewielkich przestrzeniach. 4K AI Upscaler zapewnia obraz w 4K i poprawia jakość materiałów w niskiej rozdzielczości. Dzięki technologii Dolby Vision, jasności na poziomie 2700 lumenów oraz natywnemu kontrastowi 3000:1 model PL2 oferuje głębię i szczegółowość obrazu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla miłośników kina domowego. Projektor wyposażono też w dwa głośniki emitujące dźwięk do góry w technologii Dolby Atmos, dzięki którym dźwięk jest równie oszałamiający jak obraz.

Hisense nie ustaje w pracach badawczo-rozwojowych, otwierając nową erę zaawansowanych produktów stworzonych z myślą o stale zmieniających się potrzebach konsumentów na całym świecie - zarówno tych znanych, jak i przewidywanych.

Hisense to wiodąca globalna marka sprzętu AGD i RTV oraz elektroniki użytkowej, która jest oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. Hisense zajęła w rankingu Omdia drugie miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów, a w 2023 r. i I kw. 2024 była liderem w segmencie telewizorów 100-calowych. Firma cały czas dynamicznie się rozwija i obecnie działa już w 160 państwach, specjalizując się w produktach multimedialnych, urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT.

