HR Path fortalece sua presença na América Latina com aquisição da TEC360 People

PARIS, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A HR Path, líder global em consultoria de RH e soluções de HRIS, tem orgulho de anunciar sua aquisição estratégica da TEC360 People, uma empresa mexicana especializada em tecnologia de RH e soluções de talentos.

View PDF HR Path Strengthens its Presence in Latin America with the Acquisition of TEC360 People

Com operações em 29 países e uma equipe de mais de 2.600 profissionais, a HR Path auxilia organizações a navegar pela complexidade dos Recursos Humanos. Por meio de seus serviços principais em consultoria, implementação e operações, a HR Path oferece soluções inovadoras projetadas para melhorar a eficiência e impulsionar o crescimento. Desde sua fundação em 2001, a empresa permaneceu comprometida em transformar os RH em escala global. Mais informações: www.hr-path.com.

Fundada em 2014, a TEC360 People, como subsidiária do TEC360 Group, construiu uma forte reputação por oferecer os mais altos padrões em serviços de licenciamento e implementação que capacitam nossos clientes a alcançarem um ROI mais alto por meio de suas soluções de talentos.

Esta aquisição representa um novo passo no desenvolvimento da HR Path na América Latina, após a aquisição da PayHuman no México em 2024. Ela fortalece a presença regional da HR Path e aprimora sua capacidade de apoiar os clientes em todo o ciclo de transformação de RH na região. A expertise da TEC360 People em Cornerstone e SAP Incentive Management complementa perfeitamente as capacidades globais e a visão estratégica da HR Path.

"A aquisição da TEC360 People, uma empresa reconhecida por sua expertise em soluções Cornerstone e SAP Incentive, apoia nossa ambição de ser a referência global em transformação de RH", disse Frederic Van Bellinghen, Sócio da HR Path. "Sua forte presença local e relacionamentos com clientes no México reforçam nossa posição na América Latina e nos permitem oferecer ainda mais valor aos nossos clientes."

Peter Wiegandt, CEO e fundador do TEC360 Group, disse: "Ao longo dos anos, a TEC360 People construiu uma prática de RH forte e reconhecida, e estamos orgulhosos do que a equipe conquistou. À medida que continuamos a nos concentrar no desenvolvimento de nosso negócio principal dentro do TEC360 Group, a integração com a HR Path garante continuidade para nossos clientes, amplia as oportunidades para nossa equipe e proporciona acesso a uma plataforma verdadeiramente global."

"Estamos muito felizes com este novo capítulo!" acrescentou Germán Gutierrez, Diretor de Prática de Pessoas na TEC360 People. "Este passo abre oportunidades emocionantes para nossa equipe e garante nosso crescimento e sucesso contínuos. Manteremos nosso compromisso de oferecer um serviço excepcional enquanto exploramos novas possibilidades dentro da HR Path."

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Contato: Fabienne LATOUR - [email protected]

FONTE HR Path