HR Path rafforza la propria presenza in America Latina con l'acquisizione di TEC360 People

PARIGI, 19 maggio 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondiale nella consulenza HR e nelle soluzioni HRIS, annuncia l'acquisizione strategica di TEC360 People, azienda messicana specializzata in tecnologie HR e soluzioni per la gestione delle risorse di valore.

View PDF HR Path Strengthens its Presence in Latin America with the Acquisition of TEC360 People

Con attività in 29 Paesi e un team di oltre 2.600 professionisti, HR Path supporta le organizzazioni nella gestione delle complessità delle Risorse umane. Attraverso i suoi servizi principali di consulenza, implementazione e gestione operativa, HR Path offre soluzioni innovative progettate per migliorare l'efficienza e favorire la crescita. Sin dalla sua fondazione nel 2001, l'azienda ha mantenuto il proprio impegno a trasformare le risorse umane su scala globale. Per ulteriori informazioni: www.hr-path.com

Fondata nel 2014, TEC360 People, una filiale del Gruppo TEC360, si è costruita una solida reputazione grazie alla fornitura di servizi di licenza e implementazione di alta qualità che consentono ai propri clienti di ottenere un maggiore ritorno sull'investimento dalle loro soluzioni per la gestione delle risorse di valore.

L'acquisizione rappresenta un nuovo passo nello sviluppo di HR Path in America Latina, dopo l'acquisizione di PayHuman in Messico nel 2024. Rafforza inoltre la presenza di HR Path nell'area geografica, migliorando la sua capacità di supportare i clienti durante l'intero ciclo di vita della trasformazione delle risorse umane nell'area. L'esperienza di TEC360 People nelle soluzioni Cornerstone e SAP Incentive Management si integra perfettamente con le capacità globali e la visione strategica di HR Path.

"L'acquisizione di TEC360 People, azienda riconosciuta per la sua competenza nelle soluzioni Cornerstone e SAP Incentive, sostiene la nostra ambizione di diventare il punto di riferimento globale nella trasformazione delle risorse umane", ha affermato Frederic Van Bellinghen, Partner di HR Path. "La loro forte presenza locale e le relazioni con i clienti in Messico rafforzano la nostra posizione in America Latina, consentendoci di offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti".

Peter Wiegandt, CEO e fondatore di TEC360 Group, ha dichiarato: "Nel corso degli anni, TEC360 People ha costruito una solida e riconosciuta divisione HR, e siamo orgogliosi di ciò che il team ha realizzato. Mentre continuiamo a concentrarci sullo sviluppo del nostro core business all'interno di TEC360 Group, l'ingresso in HR Path garantisce continuità per i nostri clienti, maggiori opportunità per i nostri collaboratori e l'accesso a una piattaforma veramente globale".

"Siamo davero molto soddisfatti di questo nuovo capitolo!", ha aggiunto Germán Gutierrez, Responsabile delle Risorse umane di TEC360 People. "Questa fase apre opportunità entusiasmanti per il nostro team, garantendo la crescita costante e il successo della nostra azienda. Manterremo il nostro impegno a fornire un servizio d'eccellenza, esplorando al contempo nuove possibilità all'interno di HR Path".

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2983476/HR_Path.pdf

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2983462/TEC360_People_HR_Path_company_logo.jpg

CONTATTO: Fabienne LATOUR - [email protected]