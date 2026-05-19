HR Path、TEC360 People買収でラテンアメリカでのプレゼンスを強化

パリ, 2026年5月19日 /PRNewswire/ -- HR Pathは、人事コンサルティングとHRISソリューションの世界的リーダーとして、人事テクノロジーと人材ソリューションを専門とするメキシコ企業、TEC360 Peopleの戦略的買収を発表しました。

29カ国で事業を展開し、2,600人以上のプロフェッショナルを擁しているHR Pathは、人事の複雑な課題に取り組む企業を支援しています。HR Pathは、アドバイザリー、導入、オペレーションというコアサービスを通じて、効率性の向上と成長の促進を目的とした革新的なソリューションを提供しています。2001年の創業以来、同社はグローバル規模で人事変革に取り組んできました。詳細はこちら： www.hr-path.com

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2014年設立のTEC360 PeopleはTEC360 Groupの子会社であり、顧客が人材ソリューションからより高いROIを達成できるよう支援する高品質のライセンス供与および導入サービスの提供において高い評価を築いてきました。

今回の買収は、2024年のメキシコにおけるPayHuman買収に続くものであり、HR Pathのラテンアメリカにおける事業拡大の新たな一歩となります。これにより、HR Pathの地域的な事業基盤が強化され、同地域における人事変革のライフサイクル全般にわたって顧客を支援する能力が向上します。TEC360 PeopleのCornerstoneおよびSAP Incentive Managementに関する専門知識は、HR Pathのグローバルな能力と戦略的ビジョンを相互に補完し合うものです。

「CornerstoneとSAP Incentiveソリューションの専門知識で定評のあるTEC360 Peopleの買収は、HR変革におけるグローバルなベンチマークを目指す当社の目標を後押しするものです」と、HR PathのパートナーであるFrederic Van Bellinghen氏は述べています。「同社の強力な現地プレゼンスとメキシコにおける顧客関係は、ラテンアメリカにおける当社の地位を強化し、顧客により大きな価値を提供することを可能にします」

TEC360グループのCEO兼創業者であるPeter Wiegandt氏は次のように述べています。「TEC360 Peopleは長年にわたり強力で評価の高い人事領域の実績を築いてきました。チームの成果を誇りに思います。TEC360グループにおけるコアビジネスの発展に引き続き注力していく中で、HR Pathへの参加は、顧客への継続性、従業員への機会拡大、そして真にグローバルなプラットフォームへのアクセスを意味します」

「この新たな章を迎えることを大変嬉しく思います」と、TEC360 PeopleのPeople Practice DirectorであるGermán Gutierrez氏は述べます。「この一歩は、私たちのチームに刺激的な機会をもたらし、継続的な成長と成功を確実なものにします。今後もHR Pathの中で新たな可能性を探求しながら、卓越したサービス提供へのコミットメントを維持していきます」

PDF：https://mma.prnewswire.com/media/2983477/HR_Path.pdf

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2983462/TEC360_People_HR_Path_company_logo.jpg

問い合わせ先：Fabienne LATOUR -[email protected]

SOURCE HR Path