HR Path fortalece su presencia en Latinoamérica con la adquisición de TEC360 People

PARÍS, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- HR Path , líder global en consultoría de Recursos Humanos y soluciones HRIS, anuncia con orgullo la adquisición estratégica de TEC360 People, empresa mexicana especializada en tecnología para RRHH y soluciones de talento.

View PDF HR Path Strengthens its Presence in Latin America with the Acquisition of TEC360 People

Con operaciones en 29 países y un equipo de más de 2.600 profesionales, HR Path acompaña a las organizaciones a enfrentar la complejidad de Recursos Humanos. A través de sus servicios de consultoría, implementación y operación, HR Path ofrece soluciones innovadoras diseñadas para mejorar la eficiencia e impulsar el crecimiento. Desde su fundación en 2001, la compañía ha mantenido su compromiso de transformar los RRHH a nivel global.

Fundada en 2014 como subsidiaria de TEC360 Group, TEC360 People ha construido una sólida reputación por ofrecer servicios de licenciamiento e implementación con los más altos estándares, ayudando a sus clientes a maximizar el retorno de inversión de sus soluciones de talento.

Tras la adquisición de PayHuman en México en 2024, la incorporación de TEC360 People representa un nuevo paso en el desarrollo de HR Path en Latinoamérica. Además, fortalece la presencia regional de HR Path y amplía su capacidad para acompañar a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de transformación de RRHH en la región. La experiencia de TEC360 People en Cornerstone y SAP Incentive Management complementa perfectamente las capacidades globales y la visión estratégica de HR Path.

"La adquisición de TEC360 People, una compañía reconocida por su experiencia en soluciones Cornerstone y SAP Incentive Management, respalda nuestra ambición de convertirnos en la referencia global en transformación de RRHH", señaló Frederic Van Bellinghen, Partner de HR Path. "Su sólida presencia local y las relaciones construidas con sus clientes en México fortalecen nuestra posición en Latinoamérica y nos permiten ofrecer aún más valor a nuestros clientes."

Por su parte, Peter Wiegandt, CEO y fundador de TEC360 Group, comentó: "A lo largo de los años, TEC360 People ha construido una práctica sólida y reconocida en RRHH, y estamos orgullosos de lo que el equipo ha logrado. Mientras continuamos enfocados en el desarrollo de nuestro negocio principal dentro de TEC360 Group, unirnos a HR Path garantiza continuidad para nuestros clientes, mayores oportunidades para nuestro equipo y acceso a una plataforma verdaderamente global."

"¡Estamos muy felices por este nuevo capítulo!", agregó Germán Gutierrez, People Practice Director de TEC360 People. "Este paso abre oportunidades muy interesantes para nuestro equipo y asegura nuestro crecimiento y éxito continuo. Mantendremos nuestro compromiso de brindar un servicio excepcional mientras exploramos nuevas posibilidades junto a HR Path."

Sobre HR Path

HR Path, líder global en Recursos Humanos, se especializa en acompañar a las empresas en su transformación digital. A través de sus tres líneas de negocio —Advise, Implement y Run— HR Path impulsa la eficiencia de RRHH de sus clientes.

Fundada en París, Francia, en 2001, HR Path cuenta con aproximadamente 2,600 profesionales a nivel global. Con presencia en 29 países, ofrece servicios de consultoría, integración y operación a más de 3,000 clientes. Al 31 de marzo de 2026, sus ingresos anuales alcanzaron los €350 millones.

Más información

www.hr-path.com

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Sobre TEC360 People

TEC360 People, con sede en Ciudad de México y subsidiaria de TEC360 Group, es un socio estratégico para empresas que buscan enfrentar los retos de múltiples industrias, incluyendo manufactura, servicios financieros y Food & Ag. Con alcance global y un equipo altamente especializado, la compañía ofrece soluciones diseñadas para responder a las necesidades específicas de cada cliente.

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Contacto: Fabienne LATOUR - [email protected]