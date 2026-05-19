HR Path renforce sa présence en Amérique latine avec l'acquisition de TEC360 People

PARIS, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondial du conseil RH et des solutions SIRH, annonce l'acquisition stratégique de TEC360 People, une entreprise mexicaine spécialisée dans les technologies RH et les solutions de gestion des talents.

View PDF HR Path Strengthens its Presence in Latin America with the Acquisition of TEC360 People

Présent dans 29 pays et fort d'une équipe de plus de 2 600 professionnels, le groupe HR Path accompagne les organisations dans la gestion de la complexité des Ressources Humaines. À travers ses services principaux de conseil, d'intégration et d'externalisation, HR Path propose des solutions innovantes visant à améliorer l'efficacité et à favoriser la croissance. Depuis sa création en 2001, l'entreprise s'est engagée à transformer la fonction RH à l'échelle mondiale. Plus d'informations : www.hr-path.com

Fondée en 2014, TEC360 People, filiale de TEC360 Group, s'est forgée une solide réputation en offrant des services de licence et d'intégration de la plus haute qualité, permettant à ses clients d'optimiser leur retour sur investissement grâce à ses solutions de gestion des talents.

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement de HR Path en Amérique latine, après le rachat de PayHuman au Mexique en 2024. Elle renforce l'empreinte régionale de HR Path et sa capacité à accompagner ses clients tout au long du cycle de transformation RH dans la région. L'expertise de TEC360 People sur Cornerstone et SAP Incentive Management complète parfaitement les capacités globales et la vision stratégique de HR Path.

« L'acquisition de TEC360 People, entreprise reconnue pour son expertise sur Cornerstone et SAP Incentive Management, soutient notre ambition de devenir la référence mondiale en matière de transformation RH, » déclare Frédéric Van Bellinghen, associé chez HR Path. « Leur forte présence locale et la relation de confiance avec leurs clients au Mexique renforcent notre position en Amérique latine et nous permettent d'apporter encore plus de valeur à nos clients. »

Peter Wiegandt, CEO & fondateur de TEC360 Group, a déclaré : « Au fil des années, TEC360 People a su bâtir une pratique RH solide et reconnue, et nous sommes fiers de ce que l'équipe a accompli. Alors que nous poursuivons le développement de notre cœur de métier au sein de TEC360 Group, rejoindre HR Path garantit la continuité pour nos clients, de nouvelles opportunités pour nos collaborateurs et l'accès à une plateforme véritablement mondiale. »

« Nous sommes ravis de cette nouvelle étape ! » ajoute Germán Gutierrez, People Practice Director chez TEC360 People. « Cette évolution ouvre de belles perspectives à notre équipe et soutient notre croissance et notre développement à long terme. Nous maintiendrons notre engagement à offrir un service d'exception tout en explorant de nouvelles opportunités au sein de HR Path. »

PDF : https://mma.prnewswire.com/media/2983474/HR_Path.pdf

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Contact : Fabienne LATOUR - [email protected]