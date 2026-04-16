HR Path fortalece sua presença global com a aquisição estratégica da GDT Brasil
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16 abr, 2026, 12:00 GMT
PARIS, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A HR Path, líder global em consultoria de RH e soluções de HRIS, tem o orgulho de anunciar a aquisição estratégica da GDT Brasil, uma consultoria de gestão e estratégia focada em impulsionar resultados por meio do capital humano.
Com presença em 29 países e uma equipe de mais de 2.600 profissionais, a HR Path é uma parceira confiável para empresas que enfrentam as complexidades da gestão de Recursos Humanos. Especializada em consultoria, implementação e serviços operacionais, a HR Path oferece soluções inovadoras projetadas para aumentar a eficiência e impulsionar o crescimento. Desde sua fundação, em 2001, a empresa mantém firme seu compromisso de transformar as práticas de RH em escala global. Mais informações sobre a HR Path: https://www.hr-path.com
Fundada em 2003, a GDT Brasil construiu uma sólida reputação ao apoiar organizações na transformação do capital humano em valor de negócio mensurável, por meio de estratégia, gestão de mudança, educação corporativa e transformação centrada em pessoas. Com uma abordagem diferenciada que conecta comportamento, cultura, liderança e desempenho organizacional, a empresa apoia seus clientes na
- aceleração da adoção de mudanças,
- no fortalecimento da retenção de talentos,
- no desenvolvimento de lideranças
- na promoção de transformações sustentáveis em ambientes complexos.
Reconhecida por seu modelo de entrega com alto nível de senioridade, metodologias proprietárias e forte compromisso com a transferência de conhecimento, a GDT Brasil contribui para que as organizações alcancem maior agilidade, culturas mais fortes e impacto duradouro nos negócios.
Essa aquisição representa um marco importante para a HR Path, consolidando sua posição como líder no setor de RH e ampliando sua presença no Brasil. O foco especializado da GDT Brasil em consultoria de RH e gestão de mudança complementa perfeitamente a visão da HR Path de impulsionar o crescimento organizacional e a excelência por meio de soluções estratégicas de RH.
"A aquisição da GDT Brasil, uma empresa reconhecida por sua expertise em consultoria de RH e gestão de mudança, é um movimento estratégico que reforça nossa ambição de nos tornarmos a principal referência global em transformação de RH", afirma Ricardo, Partner e CEO da HR Path Brasil. "Em 2024, a Intelligenza passou a fazer parte da HR Path com o mesmo propósito, e agora unimos forças com o profundo conhecimento e os fortes relacionamentos com clientes da GDT Brasil, ampliando ainda mais nossas capacidades globais e nossa capacidade de gerar valor para nossos clientes. Essa parceria não se trata apenas de crescimento, mas de sinergia, inovação e um compromisso compartilhado com a excelência."
PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2956119/Release_GDT_HR_Path.pdf
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Contacto: Fabienne LATOUR - [email protected]
FONTE HR Path
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