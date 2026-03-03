Huawei Cloud Summit no MWC26: Solucionando desafios do setor com IA

BARCELONA, Espanha, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em 1º de março, a Huawei Cloud Summit, com o tema "Huawei Cloud: Solucionando desafios do setor com IA", aconteceu em Barcelona. Na cúpula, a Huawei Cloud apresentou seu Industry AI Foundry, divulgou a oferta de nuvem híbrida de última geração chamada Huawei Cloud Foundation (HCF) e exibiu o CodeArts, um agente de programação impulsionado por IA, para que clientes de diversos setores prosperem na era da IA.

Priorizando investimentos estratégicos para impulsionar a criação de valor

Em suas observações iniciais, o Dr. Peter Zhou, CEO da Huawei Cloud, enfatizou que a nuvem e a IA estão no núcleo da estratégia da Huawei, promovendo investimentos contínuos em P&D e inovação. No último ano, a Huawei Cloud alcançou um progresso global notável — um impulso que deve acelerar nos próximos anos. Em 2026, a Huawei Cloud mantém o compromisso de oferecer serviços de nuvem seguros, confiáveis e de qualidade, liberando mais valor tanto para clientes quanto para parceiros. Aproveitando sua avançada sinergia sistêmica de software e hardware, a Huawei Cloud tem como objetivo liderar mundialmente a oferta de serviços de IA transformadores. Além disso, a Huawei Cloud colaborará de perto com as partes interessadas para cultivar um ecossistema de nuvem aberto e abrangente.

Industry AI Foundry para solucionar desafios do setor com IA

Em sua palestra principal, intitulada "Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI", Tim Tao, presidente de Vendas de Soluções da Huawei Cloud, destacou uma mudança crucial na IA — da ênfase exclusiva em capacidade de computação para ganhos concretos de eficiência. Ele previu que a computação em nuvem evoluirá para a "rede elétrica pública" da era da IA, servindo como base para uma inovação empresarial ágil. A Huawei Cloud revelou seu plano estratégico para a Industry AI Foundry e lançou a primeira zona médica inteligente da China. Além disso, a Huawei Cloud oferece soluções abrangentes que incluem infraestrutura de IA, modelos específicos para diferentes setores, plataforma de agentes e aplicações, capacitando os setores a enfrentar de forma eficaz desafios reais com IA.

Novos lançamentos da Huawei Cloud

Na cúpula, a Huawei Cloud apresentou o HCF e o CodeArts, ambos disponíveis globalmente na segunda metade deste ano.

O HCF revoluciona as soluções de nuvem híbrida ao oferecer um nível superior de abertura, simplicidade e resiliência, especialmente projetado para governos e empresas que enfrentam cenários complexos de TI. Combinando de forma fluida agilidade com segurança robusta, o HCF acelera a adoção da IA, abrindo caminho para que as organizações se tornem digitais e inteligentes em larga escala.

Enquanto isso, o CodeArts redefine o desenvolvimento de software ao integrar modelos de código de ponta, IDE e recursos de desenvolvimento autônomo. Ele oferece aos desenvolvedores uma eficiência incomparável, com recursos como geração de código baseada em IA, chats de conhecimento de P&D, geração de casos de teste unitário, habilidades especializadas, indexação de bases de código e desenvolvimento orientado por especificações (SDD). Aprimorado por integrações com modelos de código aberto de destaque, como GLM-5 e DeepSeek-V3.2, juntamente com os modelos proprietários da Huawei, o CodeArts oferece uma experiência transformadora de programação inteligente de ponta a ponta.

Aprofundando parcerias para o sucesso compartilhado

A cúpula reuniu especialistas, visionários e líderes de indústria de organizações renomadas como IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro e Nextcloud, que compartilharam percepções inspiradoras sobre como navegar na revolução da IA e destacaram suas inovações colaborativas com a Huawei Cloud em diversos setores.

Com uma presença robusta que abrange 101 zonas de disponibilidade (AZs) em 34 regiões, a Huawei Cloud oferece serviços de ponta a clientes em mais de 170 países e territórios. Operando de forma estável e segura por 941 dias consecutivos, a Huawei Cloud impulsiona transformações para governos, instituições financeiras, empresas de Internet e líderes do setor automotivo, promovendo um ecossistema dinâmico com dezenas de milhões de desenvolvedores e mais de 50.000 parceiros. Visando o futuro, a Huawei Cloud permanece dedicada a promover os avanços em IA, criando a Industry AI Foundry adaptada às necessidades dos setores, acelerando a adoção ampla da IA e fortalecendo parcerias para resolver desafios do setor com IA.

