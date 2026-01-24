Huawei Cloud divulga políticas globais para parceiros de vendas em 2026, visando o sucesso coletivo na era da IA

SINGAPURA, 24 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em 22 de janeiro, foram divulgadas as Políticas Globais para Parceiros de Vendas da Huawei Cloud em Singapura, com o tema "Shared Intelligence, Shared Success" (Inteligência Coletiva, Sucesso Coletivo). Charles Yang, Vice-Presidente Sênior da Huawei e Presidente Serviço Global de Marketing e Vendas da Huawei Cloud, divulgou as políticas globais de parceria de vendas da Huawei Cloud para 2026. Essas políticas priorizam o aumento da confiança, a melhoria da rentabilidade, a simplificação da cooperação e os incentivos ao crescimento dos parceiros. O objetivo é cultivar um ecossistema de parceiros saudável, próspero e autossustentável.

Charles Yang, Vice-Presidente Sênior da Huawei e Presidente de Marketing e Serviço de Vendas Globais da Huawei Cloud (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD) Li Shi, Presidente de Vendas Globais de Computação em Nuvem da Huawei Cloud (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD) Dale Chen, Diretor de Desenvolvimento de Parceiros de Vendas da Huawei Cloud na Ásia-Pacífico (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD)

Políticas para parceiros: mais confiança, maior rentabilidade, mais simplicidade, maior crescimento

Charles Yang destacou que a era da inteligência artificial oferece imensas oportunidades e apresenta desafios para a Huawei Cloud e seus parceiros. A Huawei Cloud dedica-se à inovação sistêmica, oferecendo computação de IA incomparável por meio do supernó mais poderoso do setor, o CloudMatrix. Além de ser a pioneira em modelos Pangu para cenários-chave do setor, a plataforma MaaS da Huawei Cloud oferece suporte a uma ampla variedade de modelos e aplicações. Aliadas a uma governança de dados robusta e segurança de ponta a ponta, essas iniciativas promovem um ecossistema próspero, levando a um rápido crescimento dos parceiros. Ele ainda detalhou as políticas de parceria da Huawei Cloud para 2026.

A Huawei Cloud consolida a confiança dos parceiros ao definir claramente os limites comerciais e as estratégias de mercado, garantindo que não haja concorrência por lucros. Essas políticas não sofrerão alterações nos próximos três anos.

Para aumentar a rentabilidade dos parceiros, a Huawei Cloud introduziu cinco melhorias nas políticas, oferecendo descontos e incentivos competitivos, fortalecendo as colaborações para conquistar mais projetos e aproveitando sua marca para atrair novos clientes e ampliar a presença dos parceiros no mercado.

Com o objetivo de otimizar as parcerias, a Huawei Cloud segue diretrizes claras de colaboração e combate à corrupção. O Partner Center será atualizado para uma plataforma única e integrada, aumentando a eficiência e facilitando a cooperação.

No que diz respeito ao crescimento dos parceiros, a Huawei Cloud oferece suporte completo, incluindo qualificação em níveis e incentivos práticos.

"A nuvem e a IA representam uma maratona de 30 anos que está apenas começando", afirmou Yang. Acrescentou ainda: "Os parceiros que você escolhe são tão importantes quanto o seu destino. Uma parceria verdadeira não se resume a benefícios de curto prazo, mas sim a companheirismo a longo prazo. A Huawei Cloud se compromete a permanecer ao lado de seus parceiros para que ambos tenham um futuro mutuamente sustentável e benéfico".

Promovendo um ecossistema de parceiros saudável, próspero e autossustentável

Li Shi, Presidente de Vendas Globais de Computação em Nuvem da Huawei Cloud, relembrou o ano que passou, mostrando como a Huawei Cloud e os seus parceiros progrediram juntos. Em 2025, os negócios dos parceiros da Huawei Cloud cresceram mais de 50%. O número de parceiros continuou aumentando e as colaborações entre eles continuaram se intensificando. Hoje, a Huawei Cloud já tem parcerias fora da China com mais de 40 distribuidores globais e 50 provedores de soluções em nuvem principais/premium. O ecossistema conta com mais de 4.000 parceiros globais e centenas de milhares de clientes pagantes.

Como um ecossistema parceiro comprometido em aumentar continuamente a confiança, a rentabilidade, a simplicidade e o crescimento, a Huawei Cloud redefiniu a classificação das contas dos clientes e esclareceu as obrigações da Huawei e dos seus parceiros. A Huawei Cloud mantém a estabilidade desse ecossistema e o suporte para o sucesso dos parceiros com uma abordagem tripla de incentivos, benefícios e regulamentações. A Huawei Cloud está demonstrando esse compromisso com a valorização dos parceiros ao atualizar completamente sua estrutura de incentivos aos parceiros este ano.

A atualização consiste em quatro pilares de suporte que a Huawei Cloud oferecerá aos parceiros para fomentar seu crescimento geral. Esses quatro pilares são: amplificar as vozes dos parceiros na matriz de mídia global da Huawei Cloud, ajudá-los a melhorar sua imagem de marca usando mais de 50 referências globais para comunicação essencial, atualizar seus benefícios, como um Fundo de Desenvolvimento de Mercado maior e suporte total para suas promoções, e, por fim, convidá-los a participar das atividades de marketing global da própria Huawei Cloud.

A Huawei Cloud fortalecerá a capacitação dos parceiros com um sistema personalizado, desde informações estratégicas até práticas de vendas, projetado para várias funções. Para líderes de nível executivo, a Huawei Cloud facilitará o intercâmbio entre executivos sobre tendências do setor, transformação digital e estratégia de IA para promover o alinhamento das visões. As equipes essenciais receberão cursos sobre operações comerciais, informações sobre o setor e estratégias de crescimento. Os gerentes de negócios, gerentes de vendas e gerentes de serviços receberão treinamento prático, incluindo exercícios de vendas e workshops técnicos, para aprimorar seus conhecimentos.

Dale Chen, diretor de desenvolvimento de parceiros de vendas da Huawei Cloud na Ásia-Pacífico, explicou como a Huawei Cloud é o provedor de nuvem pública convencional de crescimento mais rápido na região e o parceiro ideal para a transformação digital das empresas. Nos últimos cinco anos, a taxa de crescimento anual composta da Huawei Cloud na região da Ásia-Pacífico ultrapassou 40%, com mais da metade dessa receita proveniente de parceiros. Na região da Ásia-Pacífico, a Huawei Cloud tem mais de 50 clientes financeiros, 200 governamentais e empresariais e 500 clientes de Internet e nativos da nuvem. As equipes locais atendem mais de 10 países. Na região da Ásia-Pacífico, o foco da Huawei Cloud e de seus parceiros é a migração dos principais sistemas financeiros para a nuvem, ajudando as operadoras a concretizar a transformação com IA e a transformação XtoB, além de aproveitar a eficiência operacional e os serviços públicos baseados em IA para clientes governamentais e de Internet. O Serviço de Tokens de IA está atualmente ativo em Hong Kong, contando com vários modelos de código aberto disponíveis para uso imediato. Em consonância com sua estratégia Plataforma + Ecossistema, a Huawei trabalha com parceiros na Ásia-Pacífico para criar novo valor para as indústrias.

Na conferência, parceiros da Tailândia (Vonosis), Singapura (Wormwood), Argentina (Movistar) e Turquia (Logosoft) deram depoimentos sobre a exploração de mercados globais e o crescimento conjunto.

FONTE HUAWEI CLOUD