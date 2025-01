Huawei divulga as 10 principais tendências da FusionSolar 2025

SHENZHEN, China, 6 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Huawei Digital Power realizou as 10 principais tendências do lançamento da FusionSolar 2025 com o tema "Inovação integrada para um futuro inteligente, acelerando a energia fotovoltaica para se tornar a principal fonte de energia". Steven Zhou, presidente da linha de produtos Smart PV & ESS da Huawei Digital Power, divulgou as 10 principais tendências do FusionSolar com um white paper, fornecendo suporte voltado para o futuro, para o desenvolvimento de alta qualidade do setor de energia fotovoltaica (PV) e armazenamento de energia.

A Huawei divulgou as 10 principais tendências da FusionSolar 2025

De acordo com Steven Zhou, as políticas de energia renovável foram favoráveis em 2024, e a indústria de energia fotovoltaica e de armazenamento de energia manterá um crescimento positivo em 2025. Em meio à transição energética global, o setor está abrindo caminho para oportunidades sem precedentes. Como um dos principais contribuintes para essa transição, a Huawei Digital Power prevê as 10 principais tendências futuras no desenvolvimento do setor com base em suas práticas de longo prazo e insights aprofundados, desde as principais tecnologias até os aplicativos baseados em cenários. A Huawei Digital Power está empenhada em acelerar a energia fotovoltaica para se tornar a principal fonte de energia.

Tendência 1: os geradores de energia renovável acelerarão o setor de energia fotovoltaica para se tornarem a principal fonte de energia

Práticas abrangentes para a tecnologia de geração de energia renovável foram concluídas em termos de pesquisa teórica, desenvolvimento de produtos, demonstração e teste e aplicações em larga escala. Essa tecnologia é crucial para novos sistemas de energia, transformando rapidamente a energia fotovoltaica na principal fonte de energia.

Tendência 2: formação de redes em todos os cenários

O armazenamento de energia onipresente e a formação de redes garantirão a estabilidade a longo prazo de novos sistemas de energia. Como uma importante fonte de energia que suporta a rede elétrica, um sistema de armazenamento de energia (energy storage system, ESS) desempenha um papel fundamental na geração, transmissão, distribuição e consumo de energia de um novo sistema de energia. O ESS formador de rede implementa controle estável da tensão, frequência e ângulo de potência, permitindo que o novo sistema de energia funcione de forma estável por um longo tempo.

Tendência 3: segurança do ESS da célula à rede elétrica

A segurança do ESS é a base. Um sistema de proteção de segurança mais sólido promoverá o desenvolvimento de alta qualidade do setor. Um sistema de proteção de alto padrão de células de bateria para redes de energia é necessário para garantir a segurança do ESS. O ESS deve garantir que não haja propagação de incêndio ou explosões, bem como isolar automaticamente e se recuperar das falhas da rede elétrica, garantindo segurança e confiabilidade durante todo o ciclo de vida.

Tendência 4: inteligência de ciclo de vida completo

As usinas de energia renovável funcionarão automaticamente ao longo de seu ciclo de vida.

Tendência 5: alta frequência e densidade

Tecnologias digitais e de semicondutores de terceira geração aumentarão a densidade de potência dos conversores eletrônicos de potência e melhorarão a qualidade e a eficiência dos sistemas fotovoltaicos+ESS.

Tendência 6: alta tensão e confiabilidade

A aplicação de alta tensão reduzirá o LCOE dos sistemas fotovoltaicos+ESS, e o projeto de alta confiabilidade otimizará a disponibilidade e a segurança do sistema.

Tendência 7: microrrede 100% renovável

Microrredes renováveis econômicas e estáveis serão a preferência em áreas com escassez de eletricidade.

Tendência 8: fotovoltaico+ESS+carregador+sinergia de Carga

As redes de distribuição de energia ganharão maior flexibilidade, acelerando a implantação de energia ecológica em todos os setores.

Tendência 9: compartilhamento da comunidade de energia

Evoluindo do autoconsumo para o compartilhamento comunitário, a energia ecológica terá melhor circulação e coordenação entre as residências.

Tendência 10: adaptação flexível para todos os modelos de negócios

As plataformas integradas se adaptarão a modelos de negócios diversificados e criarão mais benefícios.

A inovação tecnológica está acelerando a energia fotovoltaica para se tornar a principal fonte de energia, o que é uma tendência que transformará o cenário da indústria de energia fotovoltaica e de armazenamento de energia. A Huawei FusionSolar está empenhada em trabalhar com clientes e parceiros globais para liderar o desenvolvimento do setor de energia fotovoltaica e armazenamento de energia com insights e inovação, e acelerar a energia fotovoltaica para se tornar a principal fonte de energia para todas as residências e empresas, construindo um futuro melhor e mais ecológico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2591099/Huawei_released_Top_10_Trends_FusionSolar_2025.jpg

FONTE Huawei Digital Power