Huawei prezentuje dziesięć głównych trendów FusionSolar 2025

SHENZHEN, Chiny, 7 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Spółka Huawei Digital Power zaprezentowała dziesięć głównych trendów FusionSolar na wydarzeniu inauguracyjnym 2025, którego tematem przewodnim były „Zintegrowane innowacje dla inteligentnej przyszłości i przyspieszenie rozwoju fotowoltaiki jako głównego źródła energii". Steven Zhou, prezes ds. linii produktów Smart PV+ESS, Huawei Digital Power, opublikował dziesięć głównych trendów FusionSolar oraz białą księgę, zapewniając przyszłościowe wsparcie dla wysokiej jakości rozwoju branży fotowoltaiki i magazynowania energii.

Według Stevena Zhou polityka w zakresie energii odnawialnej w 2024 r. była korzystna, a w 2025 r. branża PV i magazynowania energii utrzymają dodatni wzrost. W obliczu globalnej transformacji energetycznej przed sektorem otwierają się niespotykane dotąd możliwości. Jako główny podmiot biorący udział w tej transformacji Huawei Digital Power prognozuje 10 najważniejszych trendów rozwoju branży na podstawie długoterminowych praktyk i pogłębionej wiedzy, od podstawowych technologii po zastosowania oparte na scenariuszach. Huawei Digital Power zależy na przyspieszeniu przejścia na energię fotowoltaiczną jako główne źródło energii.

Trend 1: generatory energii odnawialnej przyspieszą przejście na energię fotowoltaiczną jako główne źródło energii

Opracowano złożone praktyki w zakresie technologii generatorów energii odnawialnej w zakresie badań teoretycznych, rozwoju produktów, demonstracji i testów oraz zastosowań na dużą skalę. Technologia ta jest istotna dla nowych systemów zasilania, które sprawiają, że fotowoltaika szybko staje się głównym źródłem energii.

Trend 2: kształtowanie sieci z uwzględnieniem wszystkich scenariuszy

Powszechne magazynowanie energii i kształtowanie sieci zapewni długoterminową stabilność nowych systemów energetycznych. System magazynowania energii (ESS) jako ważne źródło energii wspierające sieć odgrywa kluczową rolę w generowaniu, przesyle, dystrybucji i konsumpcji w ramach nowych systemów energetycznych. ESS kształtujący sieć umożliwia stabilną kontrolę napięcia, częstotliwości i kąta mocy, umożliwiając stabilne działanie nowego systemu energetycznego przez długi czas.

Trend 3: bezpieczeństwo ESS od ogniwa po sieć

Bezpieczeństwo ESS jest podstawą. Bardziej solidny system bezpieczeństwa będzie sprzyjał wysokiej jakości rozwojowi branży. Aby zapewnić bezpieczeństwo ESS, potrzebny jest wysokiej klasy system zabezpieczeń od ogniw akumulatorowych po sieci energetyczne. ESS powinien gwarantować brak przenoszenia się ognia i wybuchów oraz automatyczną izolację awarii sieci energetycznej i ich usuwanie dla zapewnienia bezpieczeństwa w ciągu całego cyklu eksploatacji.

Trend 4: inteligentne rozwiązania w ciągu całego cyklu eksploatacji

Elektrownie odnawialne będą działać automatycznie przez cały cykl eksploatacji.

Trend 5: wysoka częstotliwość i gęstość

Technologie oparte na półprzewodnikach trzeciej generacji i rozwiązaniach cyfrowych zwiększą gęstość przekształtników energoelektronicznych oraz jakość i wydajność systemów PV+ESS.

Trend 6: wysokie napięcie i niezawodność

Zastosowania wysokonapięciowe zmniejszą uśrednione koszty energii elektrycznej systemów PV+ESS, a niezawodna konstrukcja zoptymalizuje dostępność i bezpieczeństwo systemu.

Trend 7: w pełni odnawialna mikrosieć

Ekonomiczne i stabilne odnawialne mikrosieci będą preferowane w obszarach, w których występują niedobory energii elektrycznej.

Trend 8: PV + ESS + ładowarki + synergia obciążenia

Sieci dystrybucji energii zyskają większą elastyczność, przyspieszając wprowadzenie ekologicznych źródeł energii w różnych sektorach.

Trend 9: dzielenie się energią w ramach społeczności

Za sprawą przejścia od konsumpcji indywidualnej na społeczności energetyczne poprawi się obieg i koordynacja zielonej energii pomiędzy gospodarstwami domowymi.

Trend 10: elastyczna adaptacja do wszystkich modeli biznesowych

Zintegrowane platformy zostaną zaadaptowane do zróżnicowanych modeli biznesowych, generując większe korzyści.

Innowacje technologiczne przyspieszają przejście na energię fotowoltaiczną jako główne źródło energii, co stanowi trend, który zmieni krajobraz sektora fotowoltaicznego i magazynowania energii. Huawei Fusion Solar zależy na współpracy z klientami i partnerami z całego świata oraz przewodzeniu rozwojowi branży PV i magazynowania energii dzięki wiedzy i innowacjom, a także przyspieszeniu przejścia na energię fotowoltaiczną jako główne źródło energii dla każdego gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa, co przyczyni się do budowania lepszej, bardziej ekologicznej przyszłości.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2591061/Huawei_released_Top_10_Trends_FusionSolar_2025.jpg