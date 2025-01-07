Huawei публикует 10 главных тенденций вследствие запуска FusionSolar 2025

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 7 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei Digital Power провела презентацию «10 главных тенденций вследствие запуска FusionSolar 2025» на тему «Интегрированные инновации для интеллектуального будущего, ускоряющие превращение фотоэлектрической генерации (PV) в основной источник энергии». Стивен Чжоу (Steven Zhou), президент по линейке интеллектуальных фотоэлектрических систем и систем хранения энергии в компании Huawei Digital Power, сообщил о 10 главных тенденциях вследствие запуска FusionSolar в официальной публикации, обеспечивая перспективную поддержку для высококачественного развития отрасли фотоэлектрической генерации и хранения энергии.

Huawei released the Top 10 Trends of FusionSolar 2025

По словам Стивена Чжоу (Steven Zhou), политика в области возобновляемых источников энергии была благоприятной в 2024 году и отрасль фотоэлектрической генерации и хранения энергии сохранит положительный рост в 2025 году. В условиях глобального энергетического перехода эта отрасль открывает беспрецедентные возможности. Являясь ключевым участником этого перехода, компания Huawei Digital Power прогнозирует 10 главных будущих тенденций развития отрасли на основе своего длительного опыта и глубокой аналитики, начиная с основных технологий и заканчивая применением на основе сценариев. Компания Huawei Digital Power стремится ускорить превращение фотоэлектрической генерации в основной источник энергии.

Тенденция 1: генераторы возобновляемой энергии ускорят превращение фотоэлектрической генерации в основной источник энергии

Комплексные методы использования технологии генераторов возобновляемой энергии готовы с точки зрения теоретических исследований, разработки продукта, демонстрации и испытаний, а также крупномасштабного применения. Эта технология имеет решающее значение для новых энергетических систем, быстро превращающих фотоэлектрическую генерацию в основной источник энергии.

Тенденция 2: формирование электросети для всех сценариев

Повсеместное распространение хранилищ энергии и формирование электросети обеспечит долгосрочную стабильность новых энергетических систем. В качестве важного источника энергии, поддерживающего работу электросети, система хранения энергии (ESS) играет ключевую роль в производстве, передаче, распределении и потреблении энергии в новой энергетической системе. Формирующая электросеть система ESS реализует стабильное управление напряжением, частотой и углом сдвига мощности, что позволяет новой энергетической системе стабильно работать в течение длительного времени.

Тенденция 3: безопасность системы ESS «элемент питания – электросеть»

Безопасность системы ESS является основой. Повышение надежности системы защиты безопасности будет способствовать качественному развитию отрасли. Отвечающая высоким стандартам система защиты — от аккумуляторных элементов до электрических сетей — необходима для обеспечения безопасности системы ESS. Система ESS должна гарантировать защиту от распространения возгораний или взрывов, а также автоматически изолировать неисправности электросети и восстанавливаться от неисправностей, обеспечивая безопасность и надежность на всех этапах жизненного цикла.

Тенденция 4: интеллектуальная технология полного жизненного цикла

Электростанции на основе возобновляемых источников будут работать автоматически на всех этапах жизненного цикла.

Тенденция 5: высокая частота и плотность

Полупроводниковые и цифровые технологии третьего поколения увеличат плотность мощности силовых электронных преобразователей, а также повысят качество и эффективность систем «PV+ESS».

Тенденция 6: высокое напряжение и надежность

Высоковольтная конфигурация снизит нормированную стоимость энергии (LCOE) в системах «PV+ESS», а высоконадежная конструкция оптимизирует доступность и безопасность системы.

Тенденция 7: на 100 % возобновляемая микросеть

Экономичные и стабильные микросети возобновляемой энергии будут предпочтительнее в районах с дефицитом электроэнергии.

Тенденции 8: синергия компонентов PV+ESS+зарядное устройство+нагрузка

Распределительные электросети приобретут более высокую гибкость, ускоряя развертывание экологически чистой энергетики в разных отраслях.

Тенденция 9: совместное использование энергии сообществами

Эволюционируя от индивидуального потребления к совместному использованию в сообществе, зеленая энергия будет лучше распространяться и координироваться между домами.

Тенденция 10: гибкая адаптация ко всем бизнес-моделям

Интегрированные платформы будут адаптироваться к диверсифицированным бизнес-моделям и создавать дополнительные преимущества.

Технологические инновации ускоряют превращение фотоэлектрической генерации в основной источник энергии, что является тенденцией, которая изменит структуру отрасли фотоэлектрической генерации и хранения энергии. Компания Huawei FusionSolar привержена работе с глобальными клиентами и партнерами, чтобы стать лидером развития фотоэлектрической генерации и хранения энергии с помощью аналитики и инноваций и ускорить превращение фотоэлектрической генерации в основной источник энергии для каждого дома и предприятия, создавая лучшее и более зеленое будущее.

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