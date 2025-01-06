華為發佈2025智能光伏十大趨勢

趨勢一，「光風儲發電機」加速光伏成為主力能源

光風儲發電機已完成從理論研究、產品開發、示範測試到規模應用的全面實踐，是新型電力系統的重要支撐，加速光伏從「補充電」走向「主力電」。

趨勢二：全場景構網

儲能無處不在，構網無處不在，支撐新型電力系統長久穩定。儲能作為電網支撐的重要電源，在新型電力系統的發、輸、配、用各個環節都起到關鍵作用；儲能構網實現對電壓、頻率、功角的穩定控制，讓新型電力系統長久穩定運行。

趨勢三：從芯到網儲能安全

儲能安全是基石，更高標準的防護體系推動行業高質量發展。儲能安全需要建立高標準的「從芯到網」防護體系，實現儲能設備從「起火不擴散」到「冒煙不燃爆」，儲能系統從電網故障的「自隔離」到「自恢復」，保證全生命週期的安全可靠。

趨勢四：全生命週期智能化

全生命週期智能化，使能新能源電站走向「自動駕駛」。

趨勢五：高頻高密化

第三代半導體疊加數字化技術，持續提升電力電子變換器功率密度，推動光儲系統提質增效。

趨勢六：高壓高可靠

高電壓持續降低光儲系統度電成本，高可靠持續提升系統可用度。

趨勢七：100%新能源微網

新能源微網經濟性與穩定性兼備，成為全球無電、缺電區首選。

趨勢八：光儲充用協同

光儲充用協同提升配電網靈活性，加速行業綠電部署。

趨勢九：能源社區共享

從自發自用走向社區共享，實現家庭綠電循環互濟。

趨勢十：全商業模式靈活適配

一體化平台適配多元化商業模式，持續帶來更高收益。

技術創新正在加速光伏能源主流化，這是一場決定未來方向的大潮流。華為智能光伏願與全球客戶和夥伴攜手並進，以洞見和創新引領光儲產業發展，加速光伏成為主力能源，讓綠色電力惠及千行百業、千家萬戶，共建綠色美好未來！

SOURCE Huawei Digital Power