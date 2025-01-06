華為發佈2025智能光伏十大趨勢
新聞提供者Huawei Digital Power
06 1月, 2025, 18:43 CST
深圳2025年1月6日 /美通社/ -- 華為數字能源以「融合創新，智構未來，加速光伏成為主力能源」為主題，舉辦2025智能光伏十大趨勢發佈會。華為數字能源智能光伏產品線總裁周濤發佈了智能光伏十大趨勢和重磅白皮書，為光儲產業的高質量發展提供前瞻性支持。
周濤表示，2024年新能源政策持續利好，2025年光儲將保持良好的增長趨勢；在全球能源轉型的大背景下，光儲產業正迎來前所未有的發展機遇。作為這一變革的助推者，華為數字能源基於長期實踐和深刻洞察，提出產業發展的十大趨勢，包含一大核心、三大關鍵支撐和六大場景化技術應用，致力於加速光伏成為主力能源。
趨勢一，「光風儲發電機」加速光伏成為主力能源
光風儲發電機已完成從理論研究、產品開發、示範測試到規模應用的全面實踐，是新型電力系統的重要支撐，加速光伏從「補充電」走向「主力電」。
趨勢二：全場景構網
儲能無處不在，構網無處不在，支撐新型電力系統長久穩定。儲能作為電網支撐的重要電源，在新型電力系統的發、輸、配、用各個環節都起到關鍵作用；儲能構網實現對電壓、頻率、功角的穩定控制，讓新型電力系統長久穩定運行。
趨勢三：從芯到網儲能安全
儲能安全是基石，更高標準的防護體系推動行業高質量發展。儲能安全需要建立高標準的「從芯到網」防護體系，實現儲能設備從「起火不擴散」到「冒煙不燃爆」，儲能系統從電網故障的「自隔離」到「自恢復」，保證全生命週期的安全可靠。
趨勢四：全生命週期智能化
全生命週期智能化，使能新能源電站走向「自動駕駛」。
趨勢五：高頻高密化
第三代半導體疊加數字化技術，持續提升電力電子變換器功率密度，推動光儲系統提質增效。
趨勢六：高壓高可靠
高電壓持續降低光儲系統度電成本，高可靠持續提升系統可用度。
趨勢七：100%新能源微網
新能源微網經濟性與穩定性兼備，成為全球無電、缺電區首選。
趨勢八：光儲充用協同
光儲充用協同提升配電網靈活性，加速行業綠電部署。
趨勢九：能源社區共享
從自發自用走向社區共享，實現家庭綠電循環互濟。
趨勢十：全商業模式靈活適配
一體化平台適配多元化商業模式，持續帶來更高收益。
技術創新正在加速光伏能源主流化，這是一場決定未來方向的大潮流。華為智能光伏願與全球客戶和夥伴攜手並進，以洞見和創新引領光儲產業發展，加速光伏成為主力能源，讓綠色電力惠及千行百業、千家萬戶，共建綠色美好未來！
SOURCE Huawei Digital Power
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