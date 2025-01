Huawei publie les 10 principales tendances de FusionSolar 2025

SHENZHEN, Chine, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power a présenté les 10 principales tendances de FusionSolar Launch 2025 avec pour thème « Integrated Innovation for an Intelligent Future, Accelerating PV to Become the Main Energy Source » (Innovation intégrée pour un avenir intelligent, accélérer la transformation du photovoltaïque en source d'énergie principale). Steven Zhou, président de la gamme de produits Smart PV & SSE, Huawei Digital Power, a publié les 10 principales tendances de FusionSolar ainsi qu'un livre blanc, apportant un soutien prospectif au développement de haute qualité de l'industrie du photovoltaïque et du stockage de l'énergie.

Huawei released the Top 10 Trends of FusionSolar 2025

Selon Steven Zhou, les politiques en matière d'énergies renouvelables ont été favorables en 2024, et l'industrie du photovoltaïque et du stockage de l'énergie maintiendra une croissance positive en 2025. Dans le contexte de la transition énergétique mondiale, l'industrie offre des possibilités sans précédent. En tant que contributeur clé à cette transition, Huawei Digital Power prédit les 10 principales tendances futures du développement de l'industrie sur la base de ses pratiques à long terme et de ses connaissances approfondies, allant des technologies de base aux applications basées sur des scénarios. Huawei Digital Power s'engage à accélérer le développement de l'énergie photovoltaïque pour qu'elle devienne la principale source d'énergie.

Tendance 1 : Les générateurs d'énergie renouvelable vont accélérer le développement de l'énergie photovoltaïque pour qu'elle devienne la principale source d'énergie

Des pratiques complètes pour la technologie des générateurs d'énergie renouvelable ont été mises en place en termes de recherche théorique, de développement de produits, de démonstration et d'essais, et d'applications à grande échelle. Cette technologie est cruciale pour les nouveaux systèmes d'alimentation, transformant rapidement l'énergie photovoltaïque en principale source d'énergie.

Tendance 2 : Grid Forming tous scénarios

Le stockage généralisé de l'énergie et le grid forming garantiront la stabilité à long terme des nouveaux systèmes électriques. En tant que source d'énergie importante pour le réseau électrique, un système de stockage de l'énergie (SSE) joue un rôle clé dans la production, la transmission, la distribution et la consommation d'énergie d'un nouveau système électrique. Le SSE grid-forming assure un contrôle stable de la tension, de la fréquence et de l'angle de puissance, ce qui permet au nouveau système électrique de fonctionner de manière stable pendant une longue période.

Tendance 3 : Sécurité SSE de cellule de grille

La sécurité SSE est la base de tout. Un système de protection de la sécurité plus robuste favorisera un développement de qualité de l'industrie. Un système de protection de haut niveau, depuis les cellules des batteries jusqu'aux réseaux électriques, est nécessaire pour garantir la sécurité du SSE. Le SSE doit garantir l'absence de propagation d'incendie ou d'explosion, ainsi que l'isolation automatique des défauts du réseau électrique et la récupération de ces défauts, afin de garantir la sécurité et la fiabilité tout au long du cycle de vie.

Tendance 4 : Intelligence tout au long du cycle de vie

Les centrales électriques renouvelables fonctionneront automatiquement tout au long de leur cycle de vie.

Tendance 5 : Haute fréquence et densité

Les semi-conducteurs et les technologies numériques de troisième génération augmenteront la densité de puissance des convertisseurs électroniques et amélioreront la qualité et l'efficacité des systèmes PV+SSE.

Tendance 6 : Haute tension et fiabilité

Les applications à haute tension réduiront les LCOE des systèmes PV+SSE, et la conception à haute fiabilité optimisera la disponibilité et la sécurité des systèmes.

Tendance 7 : Miniréseau 100 % renouvelable

Les miniréseaux renouvelables, économiques et stables, seront privilégiés dans les zones où il y a des pénuries d'électricité.

Tendance 8 : Synergie PV+SSE+Chargeur+Charge

Les réseaux de distribution d'électricité gagneront en flexibilité, ce qui accélérera le déploiement de l'énergie verte dans tous les secteurs.

Tendance 9 : Partage de la communauté de l'énergie

En passant de l'autoconsommation au partage communautaire, l'énergie verte sera mieux distribuée et coordonnée entre les foyers.

Tendance 10 : Adaptation flexible à tous les modèles d'entreprise

Les plateformes intégrées s'adapteront à des modèles commerciaux diversifiés et créeront plus d'avantages.

L'innovation technologique accélère la transformation de l'énergie photovoltaïque en principale source d'énergie, une tendance qui va redessiner le paysage de l'industrie de l'énergie photovoltaïque et du stockage de l'énergie. Huawei FusionSolar s'engage à travailler avec des clients et des partenaires du monde entier pour mener le développement de l'industrie photovoltaïque et du stockage de l'énergie avec des idées et des innovations et pour accélérer le photovoltaïque afin qu'il devienne la principale source d'énergie pour chaque foyer et chaque entreprise, construisant ainsi un avenir meilleur et plus vert.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2591061/Huawei_released_Top_10_Trends_FusionSolar_2025.jpg