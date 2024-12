Huawei e a JA Solar lançam o Projeto de Educação Verde na Tailândia com a UNESCO e o Ministério da Educação da Tailândia

BANGKOK, 12 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei, a JA Solar, a UNESCO e o Ministério da Educação da Tailândia lançaram oficialmente o Projeto Educação Verde na Tailândia, com o objetivo de desenvolver uma nova geração de alunos com habilidades verdes e capacitados digitalmente.

Executado sob a iniciativa TECH4ALL da Huawei, o projeto trará soluções de energia limpa e treinamento em habilidades de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para 11 escolas tailandesas e centros comunitários.

engenheiros Huawei instruem estagiários sobre como instalar o equipamento solar da Huawei no Centro de Incentivo à Aprendizagem do Distrito de Banna (PRNewsfoto/Huawei)

Um telhado recém-instalado com energia solar para o Centro de Incentivo à Aprendizagem do Distrito de Banna, que é um dos dois primeiros beneficiários do projeto, marcou o lançamento oficial do projeto em 3 de dezembro em Nakhon Nayok.

"O Projeto de Educação Verde é mais do que um projeto de RSE - é um investimento de longo prazo na juventude e no futuro da Tailândia", disse David Li, CEO da Huawei Tailândia. "Ao combinar soluções de energia limpa com educação prática, pretendemos criar um modelo de crescimento e inclusão sustentáveis."

Ao equipar escolas e comunidades com sistemas de energia renovável e promover habilidades técnicas, o projeto visa ajudar a enfrentar os principais desafios em educação e energia na Tailândia, particularmente em áreas rurais carentes. Também faz parte de um impulso nacional mais amplo para a inovação verde.

Os dois primeiros beneficiários do projeto fornecerão uma gama de habilidades digitais e técnicas para as comunidades locais no campo da energia verde e sustentabilidade.

O Centro de Incentivo à Aprendizagem do Distrito de Banna é um centro comunitário em Nakhon Nayok. Fornecerá treinamento gratuito em energia verde e alfabetização digital, com o objetivo de preencher a lacuna de habilidades em regiões carentes.

A Kanchanapisek Vocational Training College em Nong Chok usará sistemas fotovoltaicos doados para ensinar aos alunos a instalação, manutenção e operações, fornecendo valiosas habilidades técnicas para futuros empregos.

O potencial do Projeto de Educação Verde da Tailândia foi bem recebido pelas escolas e professores locais.

"Este projeto é um exemplo poderoso de como a colaboração entre empresas globais e escolas locais pode criar mudanças significativas. O equipamento solar doado proporcionará aos nossos alunos experiência prática na instalação e manutenção de sistemas de energia renovável, o que lhes dará uma vantagem competitiva no mercado de trabalho ", disse Tisakorn Klinbooppha, diretor do Centro de Incentivo à Aprendizagem do Distrito de Banna.

Três pilares norteiam o Projeto Educação Verde:

As Escolas Verdes para o Ensino Secundário instalarão sistemas solares nos telhados das escolas secundárias e fornecerão treinamento para professores e alunos sobre os benefícios e o funcionamento da energia verde.

instalarão sistemas solares nos telhados das escolas secundárias e fornecerão treinamento para professores e alunos sobre os benefícios e o funcionamento da energia verde. A Green Schools for Vocational Education visa capacitar os alunos de instituições técnicas e profissionais para trabalharem com sistemas fotovoltaicos, preparando-os para carreiras no crescente setor de energia renovável.

visa capacitar os alunos de instituições técnicas e profissionais para trabalharem com sistemas fotovoltaicos, preparando-os para carreiras no crescente setor de energia renovável. As Comunidades Verdes apoiarão bibliotecas públicas e centros de incentivo à aprendizagem com programas de energia renovável e educação digital móvel, incluindo treinamento em energia verde e segurança cibernética por meio do Digital Bus da Huawei.

O Huawei Digital Bus já forneceu treinamento gratuito sobre energia verde, conscientização sobre crimes cibernéticos e telecomunicações para estudantes em Nakhon Nayok. Até o momento, o ônibus percorreu 10 províncias remotas na Tailândia, fornecendo a 4.500 alunos o conhecimento e as habilidades para ajudar a impulsionar um futuro sustentável.

O esforço da Tailândia para adotar energia renovável está alinhado com os esforços do governo para modernizar a educação e equipar os alunos com habilidades prontas para o futuro. Como parte disso, a JA Solar, parceira do projeto TECH4ALL, está comprometida em apoiar a transição energética da Tailândia, capacitando os alunos com conhecimentos práticos e fazendo uma diferença duradoura nas comunidades.

No futuro, a Huawei, a JA Solar e os parceiros expandirão o alcance do projeto, convidando mais organizações a se unirem à missão de capacitar a próxima geração com as habilidades e ferramentas para criar uma sociedade tailandesa sustentável.

Sobre a TECH4ALL

TECH4ALL é a iniciativa e o plano de ação de inclusão digital de longo prazo da Huawei. Viabilizado por tecnologias e parcerias inovadoras, o projeto TECH4ALL foi criado para permitir inclusão e sustentabilidade no mundo digital.

