Компании Huawei и JA Solar запускают проект Green Education в Таиланде совместно с ЮНЕСКО и Министерством образования Таиланда

БАНГКОК, 13 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Huawei, JA Solar, ЮНЕСКО и Министерство образования Таиланда официально запустили проект Green Education в Таиланде, направленный на развитие нового поколения учащихся, обладающих экологичными навыками и знаниями в области цифровых технологий.

Проект, реализуемый в рамках инициативы Huawei TECH4ALL, принесет решения в области чистой энергии и обучение навыкам в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 11 тайских школ и общественных центров.

Huawei engineers instruct interns how to install the Huawei solar equipment at Banna District Learning Encouragement Center

Недавно установленная крыша с солнечными батареями на Центре содействия обучению в округе Банна, который является одним из первых двух бенефициаров проекта, ознаменовала официальное начало реализации проекта 3 декабря в Накхоннайоке.

«Проект Green Education — это больше, чем просто проект корпоративной социальной ответственности, это долгосрочные инвестиции в молодежь и будущее Таиланда, — сказал Дэвид Ли (David Li), генеральный директор Huawei Thailand. — Сочетая решения в области чистой энергии с практическим образованием, мы стремимся создать модель устойчивого развития и инклюзивности».

Оснащая школы и сообщества системами возобновляемых источников энергии и развивая технические навыки, проект направлен на решение основных проблем в области образования и энергетики в Таиланде, особенно в малообеспеченных сельских районах. Этот проект также является элементом более широкого национального движения за зеленые инновации.

Первые два бенефициара проекта будут обеспечивать местные сообщества рядом цифровых и технических навыков в области зеленой энергетики и устойчивого развития.

Центр содействия обучению в округе Банна — это общественный центр в Накхоннайоке. Он будет предоставлять бесплатное обучение в области зеленой энергетики и цифровой грамотности с целью преодоления недостатка навыков в малообеспеченных регионах.

Колледж профессионально-технического обучения Kanchanapisek в районе Нонг Чок будет использовать пожертвованные фотоэлектрические системы для обучения студентов монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации, обеспечивая их ценными техническими навыками для будущего трудоустройства.

Потенциал проекта Green Education в Таиланде был хорошо принят местными школами и учителями.

«Этот проект является ярким примером того, как сотрудничество между глобальными компаниями и местными учебными заведениями может обеспечить значимые изменения. С помощью пожертвованного солнечного оборудования наши учащиеся получат практический опыт монтажа и обслуживания систем возобновляемой энергии, что даст им конкурентное преимущество на рынке труда», — сказал Тисакорн Клинбоопфа (Tisakorn Klinbooppha), директор Центра содействия обучению в районе Банна.

Проект Green Education реализуется по трем основным направлениям:

«Зеленые» школы для среднего образования — направление обеспечит установку на крышах средних школ солнечных систем и обучение учителей и учащихся в области преимуществ и использования зеленой энергии.

— направление обеспечит установку на крышах средних школ солнечных систем и обучение учителей и учащихся в области преимуществ и использования зеленой энергии. «Зеленые» школы для профессионально-технического обучения — направление нацелено на то, чтобы дать учащимся профессионально-технических учебных заведений возможность практической работы с фотоэлектрическими системами, готовя их к карьере в быстро развивающемся секторе возобновляемых источников энергии.

— направление нацелено на то, чтобы дать учащимся профессионально-технических учебных заведений возможность практической работы с фотоэлектрическими системами, готовя их к карьере в быстро развивающемся секторе возобновляемых источников энергии. Зеленые сообщества — направление будет поддерживать публичные библиотеки и центры содействия обучению с помощью возобновляемых источников энергии и мобильных цифровых образовательных программ, включая обучение в области зеленой энергии и кибербезопасности с использованием автобуса Huawei Digital Bus.

Автобус Huawei Digital Bus уже провел бесплатное обучение в области зеленой энергии, осведомленности о киберпреступности и телекоммуникаций для учащихся в Накхоннайоке. На сегодня автобус объехал 10 отдаленных провинций Таиланда, обеспечив 4500 учащихся знаниями и навыками, которые будут способствовать устойчивому будущему.

Стремление Таиланда к внедрению возобновляемых источников энергии согласуется с усилиями правительства по модернизации образования и обеспечению учащихся перспективными навыками. В рамках этого проекта партнер инициативы TECH4ALL, компания JA Solar, стремится поддерживать энергетический переход Таиланда, предоставляя учащимся практические знания и способствуя долгосрочным переменам в сообществах.

Далее компании Huawei, JA Solar и партнеры расширят охват проекта, приглашая все больше организаций присоединиться к миссии обеспечения следующего поколения навыками и инструментами для создания устойчивого тайского общества.

Об инициативе TECH4ALL

TECH4ALL является долгосрочной инициативой, направленной на повышение доступности цифровых технологий и планом действий компании Huawei. Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству, инициатива TECH4ALL призвана способствовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Посетите веб-сайт Huawei TECH4ALL по адресу https://www.huawei.com/en/tech4all

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