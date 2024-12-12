Компании Huawei и JA Solar запускают проект Green Education в Таиланде совместно с ЮНЕСКО и Министерством образования Таиланда

News provided by

Huawei

Dec 12, 2024, 20:21 ET

БАНГКОК, 13 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Huawei, JA Solar, ЮНЕСКО и Министерство образования Таиланда официально запустили проект Green Education в Таиланде, направленный на развитие нового поколения учащихся, обладающих экологичными навыками и знаниями в области цифровых технологий.

Проект, реализуемый в рамках инициативы Huawei TECH4ALL, принесет решения в области чистой энергии и обучение навыкам в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 11 тайских школ и общественных центров.

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Huawei engineers instruct interns how to install the Huawei solar equipment at Banna District Learning Encouragement Center
Huawei engineers instruct interns how to install the Huawei solar equipment at Banna District Learning Encouragement Center

Недавно установленная крыша с солнечными батареями на Центре содействия обучению в округе Банна, который является одним из первых двух бенефициаров проекта, ознаменовала официальное начало реализации проекта 3 декабря в Накхоннайоке.

«Проект Green Education — это больше, чем просто проект корпоративной социальной ответственности, это долгосрочные инвестиции в молодежь и будущее Таиланда, — сказал Дэвид Ли (David Li), генеральный директор Huawei Thailand. — Сочетая решения в области чистой энергии с практическим образованием, мы стремимся создать модель устойчивого развития и инклюзивности».

Оснащая школы и сообщества системами возобновляемых источников энергии и развивая технические навыки, проект направлен на решение основных проблем в области образования и энергетики в Таиланде, особенно в малообеспеченных сельских районах. Этот проект также является элементом более широкого национального движения за зеленые инновации.

Первые два бенефициара проекта будут обеспечивать местные сообщества рядом цифровых и технических навыков в области зеленой энергетики и устойчивого развития.

  • Центр содействия обучению в округе Банна — это общественный центр в Накхоннайоке. Он будет предоставлять бесплатное обучение в области зеленой энергетики и цифровой грамотности с целью преодоления недостатка навыков в малообеспеченных регионах.
  • Колледж профессионально-технического обучения Kanchanapisek в районе Нонг Чок будет использовать пожертвованные фотоэлектрические системы для обучения студентов монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации, обеспечивая их ценными техническими навыками для будущего трудоустройства.

Потенциал проекта Green Education в Таиланде был хорошо принят местными школами и учителями.

«Этот проект является ярким примером того, как сотрудничество между глобальными компаниями и местными учебными заведениями может обеспечить значимые изменения. С помощью пожертвованного солнечного оборудования наши учащиеся получат практический опыт монтажа и обслуживания систем возобновляемой энергии, что даст им конкурентное преимущество на рынке труда», — сказал Тисакорн Клинбоопфа (Tisakorn Klinbooppha), директор Центра содействия обучению в районе Банна.

Проект Green Education реализуется по трем основным направлениям:

  • «Зеленые» школы для среднего образования — направление обеспечит установку на крышах средних школ солнечных систем и обучение учителей и учащихся в области преимуществ и использования зеленой энергии.
  • «Зеленые» школы для профессионально-технического обучения — направление нацелено на то, чтобы дать учащимся профессионально-технических учебных заведений возможность практической работы с фотоэлектрическими системами, готовя их к карьере в быстро развивающемся секторе возобновляемых источников энергии.
  • Зеленые сообщества — направление будет поддерживать публичные библиотеки и центры содействия обучению с помощью возобновляемых источников энергии и мобильных цифровых образовательных программ, включая обучение в области зеленой энергии и кибербезопасности с использованием автобуса Huawei Digital Bus.

Автобус Huawei Digital Bus уже провел бесплатное обучение в области зеленой энергии, осведомленности о киберпреступности и телекоммуникаций для учащихся в Накхоннайоке. На сегодня автобус объехал 10 отдаленных провинций Таиланда, обеспечив 4500 учащихся знаниями и навыками, которые будут способствовать устойчивому будущему.

Стремление Таиланда к внедрению возобновляемых источников энергии согласуется с усилиями правительства по модернизации образования и обеспечению учащихся перспективными навыками. В рамках этого проекта партнер инициативы TECH4ALL, компания JA Solar, стремится поддерживать энергетический переход Таиланда, предоставляя учащимся практические знания и способствуя долгосрочным переменам в сообществах.

Далее компании Huawei, JA Solar и партнеры расширят охват проекта, приглашая все больше организаций присоединиться к миссии обеспечения следующего поколения навыками и инструментами для создания устойчивого тайского общества.

Об инициативе TECH4ALL

TECH4ALL является долгосрочной инициативой, направленной на повышение доступности цифровых технологий и планом действий компании Huawei. Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству, инициатива TECH4ALL призвана способствовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Посетите веб-сайт Huawei TECH4ALL по адресу https://www.huawei.com/en/tech4all

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2578578/800_x_500_Thai_PR_image_2.jpg

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