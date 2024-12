Huawei i JA Solar uruchamiają Projekt Zielonej Energii w Tajlandii wspólnie z UNESCO i tajskim Ministerstwem Edukacji

BANGKOK, 12 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Huawei, JA Solar, UNESCO i tajskie Ministerstwo Edukacji oficjalnie uruchomiły w Tajlandii Projekt Zielonej Edukacji (ang. Green Education Project), którego celem jest rozwój nowego pokolenia osób posiadających wiedzę ekologiczną i kompetencje cyfrowe.

Projekt realizowany w ramach inicjatywy TECH4ALL firmy Huawei zapewni rozwiązania w zakresie czystej energii i szkolenia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jedenastu tajskich szkołach i ośrodkach społecznych.

Huawei engineers instruct interns how to install the Huawei solar equipment at Banna District Learning Encouragement Center

Instalacja dachu z zasilaniem energią słoneczną na obiekcie Banna District Learning Encouragement Center, który jest jednym z dwóch pierwszych beneficjentów projektu, stanowiła oficjalne otwarcie projektu. Miało to miejsce 3 grudnia w Nakhon Nayok.

„Projekt Zielonej Edukacji to coś więcej niż projekt z zakresu odpowiedzialności społecznej w biznesie. To długofalowa inwestycja w młodzież i przyszłość Tajlandii" - powiedział David Li, dyrektor generalny Huawei w Tajlandii. „Łącząc rozwiązania w zakresie czystej energii z praktyczną edukacją, chcemy stworzyć model zrównoważonego rozwoju i integracji".

Wyposażając szkoły i społeczności w systemy oparte na energii odnawialnej oraz rozwijając umiejętności techniczne, projekt ma na celu pomoc w realizacji kluczowych wyzwań związanych z edukacją i energią w Tajlandii, przede wszystkim na niedostatecznie rozwiniętych obszarach wiejskich. Wpisuje się on również w szersze ogólnokrajowe dążenia do realizacji zielonych innowacji.

Dwóch pierwszych beneficjentów projektu zapewni szereg umiejętności cyfrowych i technicznych dla lokalnych społeczności w dziedzinie zielonej energii i zrównoważonego rozwoju.

Banna District Learning Encouragement Center to centrum społeczności w Nakhon Nayok, które zapewni bezpłatne szkolenia w zakresie zielonej energii i umiejętności cyfrowych, mające na celu wypełnienie luki w umiejętnościach mieszkańców regionów o niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze.

Kanchanapisek Vocational Training College w Nong Chok wykorzysta przekazane systemy fotowoltaiczne do realizacji szkoleń z zakresu instalacji, konserwacji i obsługi, zapewniając cenne umiejętności techniczne w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Potencjał tajskiego Projektu Zielonej Edukacji spotkał się z uznaniem lokalnych szkół i nauczycieli.

„Projekt jest ważnym przykładem na to, jak współpraca między globalnymi firmami i lokalnymi szkołami może przynieść znaczące zmiany. Przekazane urządzenia solarne zapewnią naszym uczniom praktyczne doświadczenie w instalowaniu i utrzymywaniu systemów energii odnawialnej, co da im przewagę konkurencyjną na rynku pracy" - powiedział Tisakorn Klinbooppha, dyrektor Banna District Learning Encouragement Center.

Projekt Zielonej Edukacji opiera się na trzech filarach:

W ramach filaru „Zielone Szkoły Średnie" zainstalowane zostaną systemy solarne na dachach szkół średnich. Zapewnione zostaną również szkolenia dla nauczycieli i uczniów na temat korzyści i funkcjonowania zielonej energii.

Filar „Zielone Szkoły Zawodowe" ma na celu umożliwienie uczniom szkół technicznych i zawodowych praktycznej pracy z systemami fotowoltaicznymi, przygotowując ich do kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze energii odnawialnej.

W ramach filaru „Zielone Społeczności" wspierane będą biblioteki publiczne i ośrodki nauki poprzez wykorzystanie w ramach „cyfrowego autobusu Huawei" rozwiązań opartych na energii odnawialnej i mobilnych programów edukacji cyfrowej, w tym szkoleń w zakresie zielonej energii i cyberbezpieczeństwa.

Cyfrowy autobus Huawei zapewnia bezpłatne szkolenia w zakresie zielonej energii, świadomości cybernetycznej i telekomunikacji dla osób uczących się w Nakhon Nayok. Do tej pory autobus objechał 10 odległych prowincji Tajlandii, zapewniając 4500 uczniom wiedzę i umiejętności, które pomogą im w budowaniu zrównoważonej przyszłości.

Dążenie Tajlandii do wdrożenia rozwiązań opartych na energii odnawialnej jest zgodne z wysiłkami rządu na rzecz modernizacji edukacji i wyposażenia uczniów w umiejętności na miarę przyszłości. W ramach tego przedsięwzięcia partner projektu TECH4ALL, firma JA Solar, jest zaangażowana we wspieranie transformacji energetycznej w Tajlandii, wyposażanie uczniów w praktyczną wiedzę i wprowadzanie trwałych zmian w obrębie społeczności.

Idąc dalej, Huawei, JA Solar i partnerzy rozszerzą zasięg projektu, zapraszając kolejne organizacje do przyłączenia się do misji wspierania następnego pokolenia umiejętnościami i narzędziami do budowania zrównoważonego społeczeństwa Tajlandii.

TECH4ALL

TECH4ALL to długofalowa inicjatywa i plan działania Huawei w zakresie integracji cyfrowej. Projekt TECH4ALL, wspierany przez innowacyjne technologie i partnerstwa, ma na celu umożliwienie integracji i zrównoważonego rozwoju w cyfrowym świecie.

Strona internetowa Huawei TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

Profil w serwisie X: https://x.com/HUAWEI_TECH4ALL

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2578578/800_x_500_Thai_PR_image_2.jpg