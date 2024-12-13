Huawei ve JA Solar, UNESCO ve Tayland Eğitim Bakanlığı ile Tayland'da Yeşil Eğitim Projesi Başlattı

BANGKOK, 13 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- Huawei, JA Solar, UNESCO ve Tayland Eğitim Bakanlığı yeşil becerilere sahip ve dijital olarak güçlendirilmiş yeni nesil öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan Yeşil Eğitim Projesi'ni Tayland'da resmen başlattı.

Huawei'nin TECH4ALL girişimi kapsamında yürütülen proje, Tayland'da 11 okul ve toplum merkezine temiz enerji çözümleri ile Bilgi ve İletişim Teknolojisi (ICT) becerileri eğitimi getirecek.

n: Huawei engineers instruct interns how to install the Huawei solar equipment at Banna District Learning Encouragement Center

Projenin ilk iki yararlanıcısından biri olan Banna Bölgesi Öğrenim Teşvik Merkezi için yeni kurulan güneş enerjili çatı, 3 Aralık'ta Nakhon Nayok'ta projenin resmi açılışına damgasını vurdu.

Huawei Tayland CEO'su David Li, "Yeşil Eğitim Projesi bir KSS projesinden daha fazlasıdır; Tayland'ın gençliğine ve geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırımdır" dedi. "Temiz enerji çözümlerini uygulamalı eğitimle birleştirerek sürdürülebilir büyüme ve kapsayıcılık için bir model oluşturmayı hedefliyoruz."

Proje, okulları ve toplulukları yenilenebilir enerji sistemleriyle donatıp teknik becerileri geliştirerek Tayland'da, özellikle de yetersiz hizmet alan kırsal bölgelerde eğitim ve enerji alanındaki temel zorlukların ele alınmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu aynı zamanda yeşil inovasyona yönelik daha geniş çaplı bir ulusal girişimin de parçası.

Projenin ilk iki yararlanıcısı, yeşil enerji ve sürdürülebilirlik alanında yerel topluluklara bir dizi dijital ve teknik beceri kazandıracak.

Banna Bölgesi Öğrenme Teşvik Merkezi, Nakhon Nayok'ta bulunan bir toplum merkezi. Merkez, yeşil enerji ve dijital okuryazarlık konularında ücretsiz eğitimler verecek ve yetersiz hizmet alan bölgelerdeki beceri açığını kapatmayı amaçlayacak.

Nong Chok'taki Kanchanapisek Mesleki Eğitim Koleji, öğrencilere kurulum, bakım ve operasyonları öğretmek için bağışlanan PV sistemlerini kullanacak ve gelecekteki istihdam için değerli teknik beceriler sağlayacak.

Tayland'ın Yeşil Eğitim Projesi'nin potansiyeli yerel okul ve öğretmenler tarafından iyi karşılandı.

Banna Bölgesi Öğrenme Teşvik Merkezi Müdürü Tisakorn Klinbooppha, "Bu proje, küresel şirketler ile yerel okullar arasındaki işbirliğinin nasıl anlamlı bir değişim yaratabileceğinin güçlü bir örneğidir. Bağışlanan güneş enerjisi ekipmanı, öğrencilerimize yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu ve bakımı konusunda uygulama deneyimi kazandıracak ve bu da onlara iş piyasasında rekabet avantajı sağlayacak." dedi.

Yeşil Eğitim Projesine üç temel unsur rehberlik ediyor:

Ortaöğretim için Yeşil Okullar ortaöğretim okullarına çatı üstü güneş enerjisi sistemleri kuracak, öğretmen ve öğrencilere yeşil enerjinin faydaları ve işleyişi konusunda eğitim verecek.

ortaöğretim okullarına çatı üstü güneş enerjisi sistemleri kuracak, öğretmen ve öğrencilere yeşil enerjinin faydaları ve işleyişi konusunda eğitim verecek. Mesleki Eğitim için Yeşil Okullar , teknik ve mesleki kurumlardaki öğrencileri fotovoltaik sistemlerle uygulamalı olarak çalışmaları yönünde güçlendirmeyi ve onları gelişen yenilenebilir enerji sektöründeki kariyerlere hazırlamayı amaçlıyor.

, teknik ve mesleki kurumlardaki öğrencileri fotovoltaik sistemlerle uygulamalı olarak çalışmaları yönünde güçlendirmeyi ve onları gelişen yenilenebilir enerji sektöründeki kariyerlere hazırlamayı amaçlıyor. Yeşil Topluluklar , Huawei'nin Dijital Otobüsü aracılığıyla yeşil enerji ve siber güvenlik eğitimleri de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji ve mobil dijital eğitim programları ile halk kütüphanelerini ve öğrenme teşvik merkezlerini destekleyecek.

Huawei Dijital Otobüsü, halihazırda Nakhon Nayok'taki öğrencilere yeşil enerji, siber suç farkındalığı ve telekomünikasyon konularında ücretsiz eğitim veriyor. Otobüs bugüne kadar Tayland'ın 10 uzak eyaletini gezerek 4.500 öğrenciye sürdürülebilir bir geleceğe yön vermelerinde yardımcı olacak bilgi ve beceriler kazandırdı.

Tayland'ın yenilenebilir enerjiyi benimseme çabası, hükümetin eğitimi modernleştirme ve öğrencileri geleceğe hazırlayan becerilerle donatma çabalarıyla uyumlu. Bunun bir parçası olarak TECH4ALL proje ortağı JA Solar, Tayland'ın enerji dönüşümünü desteklemeye, öğrencileri uygulamalı bilgilerle güçlendirmeye ve topluluklarda kalıcı bir fark yaratmaya kararlı.

İlerleyen dönemde Huawei, JA Solar ve iş ortakları projenin erişim alanını genişleterek daha fazla kuruluşu sürdürülebilir bir Tayland toplumu yaratmak için yeni nesli beceri ve araçlarla güçlendirme misyonuna katılmaya davet edecek.

TECH4ALL Hakkında

TECH4ALL, Huawei'nin uzun vadeli dijital kapsayıcılık girişimi ve eylem planıdır. Yenilikçi teknoloji ve ortaklıklarla desteklenen TECH4ALL, dijital dünyada kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Huawei TECH4ALL web sitesini https://www.huawei.com/en/tech4all adresinde ziyaret edin.

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