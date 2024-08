Huawei e Vodacom Tanzânia lançam programa DigiTruck para promover uma Tanzânia Digital Inclusiva e Sustentável

DAR ES SALAAM, Tanzânia, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Huawei e a Vodacom Tanzânia uniram forças para lançar a iniciativa DigiTruck para fornecer educação e habilidades digitais para as pessoas na Tanzânia.

A iniciativa complementará a visão do governo da Tanzânia de promover a inovação, a inclusão e o desenvolvimento sustentável através do uso de tecnologias digitais.

Distintos convidados no lançamento do DigiTruck oficiado pelo Exmo. Dr. Doto Mashaka Biteko, vice-primeiro-ministro da República Unida da Tanzânia (quarto a partir da direita) (PRNewsfoto/Huawei) A sala de aula móvel DigiTruck (PRNewsfoto/Huawei)

O lançamento foi oficiado pelo Exmo. Sr. Doto Mashaka Biteko, vice-primeiro-ministro da República Unida da Tanzânia, que foi acompanhado pelo Exmo. Sr. Jerry William Silaa, ministro da informação, comunicação e tecnologia da informação; S.Ex.ª o Embaixador Chen Mingjian, embaixador da República Popular da China na Tanzânia; e outros convidados ilustres dos setores público e privado.

"É uma honra estar aqui representando o presidente da República Unida da Tanzânia nesta ocasião monumental. Felicito a Huawei e a Vodacom por esta profunda iniciativa que complementará em muito os esforços de digitalização do governo. Os dados indicam claramente que, como nação, temos trabalho a fazer para superar a exclusão digital e melhorar os níveis de alfabetização digital. É evidente que tanto o governo quanto os atores do setor privado precisam se unir para enfrentar esse desafio. Nosso país é grande, portanto, convido a Huawei e seus parceiros a considerarem a possibilidade de adicionar mais DigiTrucks para alcançar mais pessoas e acelerar a revolução digital na Tanzânia", disse o Sr. Doto Mashaka Biteko, vice-primeiro-ministro e ministro da energia da Tanzânia.

O Exmo. Jerry William Silaa, ministro da informação, comunicação e tecnologia da informação, reiterou a necessidade urgente de alfabetização digital e financeira na Tanzânia para permitir que o país acompanhe a revolução digital em curso.

"O Governo da República Unida da Tanzânia colocou uma ênfase significativa no uso das TIC, incluindo as competências digitais, como base para o desenvolvimento da nação. Acreditamos que o futuro da Tanzânia está nas mãos de nossos jovens, por isso nossa maior prioridade é fornecer a eles as habilidades digitais necessárias. Em vista disso, o governo deu início a vários programas, incluindo intervenções políticas, como a Estratégia Nacional de Economia Digital de 5 anos de 2024, com o objetivo de aprimorar as habilidades digitais em todo o país. O lançamento deste projeto DigiTruck, financiado pela Huawei e pela Vodacom, ajudará a impulsionar a nossa capacidade digital nacional e permitirá que a Tanzânia suba no ranking global", disse Silaa.

O programa Tanzania DigiTruck foi concebido para levar a formação em competências digitais às regiões remotas da Tanzânia, especialmente aos jovens e às mulheres. A iniciativa faz parte do compromisso da Huawei com a inclusão digital por meio da iniciativa TECH4ALL , que visa impulsionar a equidade e a qualidade na educação para beneficiar as comunidades remotas e os grupos carentes da Tanzânia.

"O Projeto DigiTruck da Huawei e da Vodacom não é apenas uma iniciativa fundamental para aprofundar continuamente a amizade e a confiança entre os povos dos dois países, mas também uma cooperação prática na promoção da inclusão digital e da cooperação para o desenvolvimento sustentável no domínio das tecnologias digitais, para concretizar a visão da transformação digital da Tanzânia", disse S.E. Amb. Chen Mingjian, embaixador da República Popular da China na Tanzânia.

O DigiTruck percorrerá a Tanzânia, cobrindo dez regiões no primeiro ano. Irá alavancar soluções inovadoras de TIC para tornar a educação de qualidade acessível a mais pessoas, especialmente estudantes em áreas remotas. Até o final do segundo ano, o objetivo é cobrir todo o país e levar os benefícios da educação digital a milhares de tanzanianos. Tanto a Vodacom Tanzânia quanto os CEOs Huawei se comprometeram a trabalhar juntos para tornar o projeto uma verdadeira história de sucesso na Tanzânia.

Este lançamento segue a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) em 15 de fevereiro de 2024 entre as duas empresas, que abre caminho para explorar oportunidades de colaboração em Responsabilidade Social Corporativa (RSC), engajamento para aceleração de startups e habilidades digitais.

Além da Tanzânia, a Huawei executou iniciativas DigiTruck em 18 países, beneficiando mais de 93.000 pessoas em todo o mundo.

Sobre Huawei TECH4ALL

TECH4ALL é a iniciativa e o plano de ação de inclusão digital de longo prazo da Huawei. Com o apoio de tecnologias e parcerias inovadoras, a TECH4ALL foi criada para ajudar a promover a inclusão e a sustentabilidade no mundo digital.

Para obter mais informações, visite o site Huawei TECH4ALL em

https://www.Huawei.com/en/tech4all

