Huawei и Vodacom Tanzania запускают программу цифрового образования DigiTruck в Танзании
Aug 27, 2024, 13:19 ET
ДАР-ЭС-САЛАМ, Танзания, 27 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компании Huawei и Vodacom Tanzania объединили усилия для запуска инициативы DigiTruck, направленной на повышение цифровой грамотности и уровня цифровых навыков населения Танзании.
Эта инициатива дополняет концепцию правительства Танзании по содействию инновациям, инклюзивности и устойчивому развитию страны за счет применения цифровых технологий.
Церемонию запуска программы провел достопочтенный Дото Машака Битеко (Doto Mashaka Biteko), заместитель премьер-министра Объединенной Республики Танзания, в присутствии достопочтенного Джерри Уильяма Силаа (Jerry William Silaa), министра информации, связи и информационных технологий, а также Е. П. Чэня Минцзяня (Chen Mingjian), посла Китайской Народной Республики в Танзании, и других почетных гостей из государственного и частного секторов экономики.
«Для меня большая честь участвовать в этом знаменательном событии, представляя здесь президента Объединенной Республики Танзания. Поздравляю компании Huawei и Vodacom с этой масштабной инициативой, которая является значительным вкладом в усилия правительства по цифровизации страны. Имеющиеся данные ясно указывают на то, что нам как нации предстоит большая работа по преодолению цифрового барьера и повышению уровня цифровой грамотности населения. Очевидно, что решение этих задач требует объединения усилий как правительства, так и частного сектора экономики. У нас большая страна, поэтому я приглашаю компанию Huawei и ее партнеров рассмотреть возможность увеличения количества модулей DigiTruck, чтобы охватить этой программой как можно больше людей и ускорить цифровую революцию в Танзании», — сказал достопочтенный Дото Машака Битеко, заместитель премьер-министра и министр энергетики Танзании.
Достопочтенный Джерри Уильям Силаа, министр информации, связи и информационных технологий, вновь подчеркнул острую необходимость повышения цифровой и финансовой грамотности в Танзании, чтобы страна могла идти в ногу с продолжающейся в мире цифровой революцией.
«Правительство Объединенной Республики Танзания уделяет большое внимание применению ИКТ, включая цифровые навыки, как фундамента для развития страны. Мы понимаем, что будущее Танзании находится в руках молодого поколения, и поэтому считаем формирование у молодежи необходимых цифровых навыков нашим главным приоритетом. В соответствии с этим правительство инициировало различные программы, включая меры на уровне национальной политики, такие как 5-летняя Национальная стратегия цифровой экономики 2024 года, для повышения уровня цифровых навыков населения по всей стране. Запуск проекта DigiTruck, финансируемого компаниями Huawei и Vodacom, поможет укрепить наш национальный цифровой потенциал и позволит Танзании подняться в мировых рейтингах», — заявил г-н Силаа.
Программа Tanzania DigiTruck предназначена для обучения цифровым навыкам жителей отдаленных регионов Танзании, особенно молодежи и женщин. Эта инициатива является частью обязательств компании Huawei по содействию цифровой интеграции в рамках программы TECH4ALL, направленной на обеспечение равенства и качества образования для отдаленных общин и социально незащищенных слоев населения Танзании.
«Проект DigiTruck компаний Huawei и Vodacom представляет собой не просто ключевую инициативу с целью постоянного углубления дружбы и доверия между народами двух стран, но и практическое сотрудничество в области цифровой интеграции и содействия устойчивому развитию в сфере цифровых технологий для реализации концепции цифровой трансформации Танзании», — поделился Е. П. Чэнь Минцзянь, посол Китайской Народной Республики в Танзании.
DigiTruck проедет по всей Танзании, в первый год охватив десять регионов страны. Он будет применять инновационные ИКТ-решения, чтобы сделать качественное образование доступным для большего числа людей, особенно для учащихся, проживающих в отдаленных районах. К концу второго года планируется охватить всю страну и сделать преимущества цифрового образования достоянием тысяч танзанийцев. Руководители компаний Vodacom Tanzania и Huawei пообещали работать сообща, чтобы превратить этот проект в настоящую историю успеха в Танзании.
Запуск инициативы последовал за подписанием между двумя компаниями 15 февраля 2024 года Меморандума о взаимопонимании (МОВ), который открывает путь к изучению возможностей для сотрудничества в области корпоративной социальной ответственности (КСО) и вовлечению в акселерационную программу развития цифровой грамотности.
Помимо Танзании, компания Huawei реализует инициативы DigiTruck в 18 странах, охватив ими более 93.000 человек во всем мире.
Об инициативе TECH4ALL компании Huawei
TECH4ALL является долгосрочной инициативой и планом действий компании Huawei по повышению доступности цифровых технологий. Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству, инициатива TECH4ALL призвана способствовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.
Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте Huawei в разделе TECH4ALL по адресу
https://www.huawei.com/en/tech4all
Следите за нашими новостями в Twitter по адресу
x.com
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2490351/Distinguished_guests_at_the_DigiTruck_launch_officiated_by_Hon__Dr__Doto_Mashaka_Biteko__Deputy_Prim.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2490352/The_DigiTruck_mobile_classroom.jpg
Share this article