Huawei и Vodacom Tanzania запускают программу цифрового образования DigiTruck в Танзании

ДАР-ЭС-САЛАМ, Танзания, 27 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компании Huawei и Vodacom Tanzania объединили усилия для запуска инициативы DigiTruck, направленной на повышение цифровой грамотности и уровня цифровых навыков населения Танзании.

Эта инициатива дополняет концепцию правительства Танзании по содействию инновациям, инклюзивности и устойчивому развитию страны за счет применения цифровых технологий.

Distinguished guests at the DigiTruck launch officiated by Hon. Dr. Doto Mashaka Biteko, Deputy Prime Minister of the United Republic of Tanzania (fourth from right) The DigiTruck mobile classroom

Церемонию запуска программы провел достопочтенный Дото Машака Битеко (Doto Mashaka Biteko), заместитель премьер-министра Объединенной Республики Танзания, в присутствии достопочтенного Джерри Уильяма Силаа (Jerry William Silaa), министра информации, связи и информационных технологий, а также Е. П. Чэня Минцзяня (Chen Mingjian), посла Китайской Народной Республики в Танзании, и других почетных гостей из государственного и частного секторов экономики.

«Для меня большая честь участвовать в этом знаменательном событии, представляя здесь президента Объединенной Республики Танзания. Поздравляю компании Huawei и Vodacom с этой масштабной инициативой, которая является значительным вкладом в усилия правительства по цифровизации страны. Имеющиеся данные ясно указывают на то, что нам как нации предстоит большая работа по преодолению цифрового барьера и повышению уровня цифровой грамотности населения. Очевидно, что решение этих задач требует объединения усилий как правительства, так и частного сектора экономики. У нас большая страна, поэтому я приглашаю компанию Huawei и ее партнеров рассмотреть возможность увеличения количества модулей DigiTruck, чтобы охватить этой программой как можно больше людей и ускорить цифровую революцию в Танзании», — сказал достопочтенный Дото Машака Битеко, заместитель премьер-министра и министр энергетики Танзании.

Достопочтенный Джерри Уильям Силаа, министр информации, связи и информационных технологий, вновь подчеркнул острую необходимость повышения цифровой и финансовой грамотности в Танзании, чтобы страна могла идти в ногу с продолжающейся в мире цифровой революцией.

«Правительство Объединенной Республики Танзания уделяет большое внимание применению ИКТ, включая цифровые навыки, как фундамента для развития страны. Мы понимаем, что будущее Танзании находится в руках молодого поколения, и поэтому считаем формирование у молодежи необходимых цифровых навыков нашим главным приоритетом. В соответствии с этим правительство инициировало различные программы, включая меры на уровне национальной политики, такие как 5-летняя Национальная стратегия цифровой экономики 2024 года, для повышения уровня цифровых навыков населения по всей стране. Запуск проекта DigiTruck, финансируемого компаниями Huawei и Vodacom, поможет укрепить наш национальный цифровой потенциал и позволит Танзании подняться в мировых рейтингах», — заявил г-н Силаа.

Программа Tanzania DigiTruck предназначена для обучения цифровым навыкам жителей отдаленных регионов Танзании, особенно молодежи и женщин. Эта инициатива является частью обязательств компании Huawei по содействию цифровой интеграции в рамках программы TECH4ALL, направленной на обеспечение равенства и качества образования для отдаленных общин и социально незащищенных слоев населения Танзании.

«Проект DigiTruck компаний Huawei и Vodacom представляет собой не просто ключевую инициативу с целью постоянного углубления дружбы и доверия между народами двух стран, но и практическое сотрудничество в области цифровой интеграции и содействия устойчивому развитию в сфере цифровых технологий для реализации концепции цифровой трансформации Танзании», — поделился Е. П. Чэнь Минцзянь, посол Китайской Народной Республики в Танзании.

DigiTruck проедет по всей Танзании, в первый год охватив десять регионов страны. Он будет применять инновационные ИКТ-решения, чтобы сделать качественное образование доступным для большего числа людей, особенно для учащихся, проживающих в отдаленных районах. К концу второго года планируется охватить всю страну и сделать преимущества цифрового образования достоянием тысяч танзанийцев. Руководители компаний Vodacom Tanzania и Huawei пообещали работать сообща, чтобы превратить этот проект в настоящую историю успеха в Танзании.

Запуск инициативы последовал за подписанием между двумя компаниями 15 февраля 2024 года Меморандума о взаимопонимании (МОВ), который открывает путь к изучению возможностей для сотрудничества в области корпоративной социальной ответственности (КСО) и вовлечению в акселерационную программу развития цифровой грамотности.

Помимо Танзании, компания Huawei реализует инициативы DigiTruck в 18 странах, охватив ими более 93.000 человек во всем мире.

Об инициативе TECH4ALL компании Huawei

TECH4ALL является долгосрочной инициативой и планом действий компании Huawei по повышению доступности цифровых технологий. Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству, инициатива TECH4ALL призвана способствовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте Huawei в разделе TECH4ALL по адресу

https://www.huawei.com/en/tech4all

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2490351/Distinguished_guests_at_the_DigiTruck_launch_officiated_by_Hon__Dr__Doto_Mashaka_Biteko__Deputy_Prim.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2490352/The_DigiTruck_mobile_classroom.jpg