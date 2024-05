SHENZHEN, China, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei lançará um novo aplicativo de pintura desenvolvido por ela mesma para tablets, chamado GoPaint. A conta oficial da Huawei também deu início ao aquecimento do aplicativo GoPaint e observou "A criação começa aqui! O poderoso aplicativo GoPaint desenvolvido pela Huawei está chegando, nos vemos no dia 7 de maio!" Segundo fontes, o aplicativo vem equipado com uma variedade de pincéis e traz recursos fáceis de usar para pintura.

Huawei lança GoPaint, um novo aplicativo de pintura desenvolvido por ela mesma em 7 de maio, levando a diversão da criação às massas (PRNewsfoto/Huawei) Huawei lança GoPaint, um novo aplicativo de pintura desenvolvido por ela mesma em 7 de maio, levando a diversão da criação às massas (PRNewsfoto/Huawei)

Como o primeiro fornecedor de dispositivos inteligentes do setor a lançar um aplicativo de pintura de desenvolvimento próprio, a Huawei obteve informações sobre as necessidades de criação dos clientes. Aderindo ao conceito central de "Criação de Beleza", a Huawei espera promover a experiência do usuário através da inovação tecnológica e permitir que todos desfrutem da diversão da criação. Desde que a Huawei lançou a atividade de criação mundial GoPaint em 2023, ganhou ampla participação de criadores de todo o mundo. Para proporcionar a mais usuários uma experiência de criação artística agradável, a Huawei desenvolveu e lançou o aplicativo profissional e fácil de usar GoPaint, que reforça ainda mais o apelo dos tablets Huawei no campo criativo e melhora a experiência de desenho e criação dos tablets Huawei.

Graças a seus dez anos de experiência no mercado de tablets, a Huawei acumulou grande força técnica de hardware e tecnologias de tablets autodesenvolvidas líderes do setor. Ela lançou uma série de produtos preferidos pelos usuários, incluindo o HUAWEI MatePad Pro 13.2", que apresenta a primeira grande tela OLED flexível do setor e funciona em conjunto com o HUAWEI M-Pencil (3ª geração) equipada com NearLink para fornecer mais de 10.000 níveis de detecção de pressão. Com a integração deste aplicativo e da inovadora arquitetura de hardware-software, a Huawei visa estabelecer um reino de criação com poderosas capacidades de software e hardware, e eventos fantásticos, abrindo caminho como pioneira no mundo da criação.

A Huawei irá apresentar o aplicativo GoPaint no lançamento de produtos inovadores da HUAWEI em 7 de maio. Este aplicativo trará uma série de ferramentas poderosas de pintura. Vale ressaltar que a Huawei também trabalhou com uma equipe de arte de ponta para desenvolver este aplicativo, trazendo uma variedade de pincéis e uma variedade de ferramentas de pintura inteligentes e convenientes. O aplicativo é muito compatível para iniciantes, graças a um conjunto completo de tutoriais, para que os usuários possam dominar gradativamente habilidades avançadas de pintura na prática. Que outras surpresas o GoPaint trará? No dia 7 de maio, vamos esperar para ver.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2400051/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2400052/image_2.jpg

FONTE Huawei