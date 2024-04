Już 7 maja Huawei zaprezentuje GoPaint, zupełnie nową, autorską aplikację do malowania

SHENZHEN, Chiny, 30 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Koncern Huawei wkrótce wprowadzi na rynek całkowicie nową, przeznaczoną na tablety aplikację do malowania o nazwie GoPaint. Na oficjalnym profilu firmy rozpoczęto przygotowania do jej premiery i zamieszczono komunikat: „Proces twórczy rozpoczyna się właśnie tu! Innowacyjna aplikacja GoPaint od Huawei już wkrótce będzie dostępna. Do zobaczenia 7 maja!". Jak podają oficjalne źródła, program oferuje niezwykle szeroki wybór pędzli i łatwość korzystania z funkcji malowania.

Będąc pionierem w branży urządzeń inteligentnych, wprowadzającym na rynek autorską aplikację do malowania, firma Huawei zyskała wnikliwy wgląd w potrzeby konsumentów w zakresie procesu twórczego. Zgodnie z podstawową koncepcją, jaką jest „Tworzenie piękna", producent dąży do promowania komfortu użytkowania poprzez innowacje technologiczne i upowszechnienie radości płynącej z procesu twórczego. Odkąd marka Huawei zainaugurowała ogólnoświatową kampanię artystyczną GoPaint w 2023 roku, spotkała się ona z szerokim zainteresowaniem twórców z całego świata. Chcąc zapewnić jeszcze większej liczbie użytkowników satysfakcję z twórczości artystycznej, firma opracowała i uruchomiła zaawansowaną i niezwykle intuicyjną aplikację GoPaint, która jeszcze bardziej podnosi atrakcyjność tabletów Huawei w dziedzinie kreatywności, a także zwiększa możliwości rysowania i tworzenia na tych urządzeniach.

Przez ostatnie dziesięć lat działalności na rynku tabletów koncern Huawei wypracował silną pozycję technologiczną w zakresie sprzętu i opracował innowacyjne rozwiązania poświęcone tym urządzeniom. Firma wprowadziła na rynek wiele produktów cieszących się zaufaniem użytkowników, w tym model HUAWEI MatePad Pro 13,2", który jest wyposażony w nowatorski, duży i elastyczny wyświetlacz OLED współpracujący z HUAWEI M-Pencil (3. generacji) z technologią NearLink, pozwalającą na wykrycie ponad 10 tys. poziomów nacisku. Poprzez integrację tej aplikacji i innowacyjnej infrastruktury sprzętowo-programowej, koncern dąży do stworzenia przestrzeni twórczej z ogromnymi możliwościami oprogramowania i sprzętu oraz fantastycznymi rozwiązaniami, przecierając tym samym szlaki w świecie tworzenia.

Aplikacja GoPaint zostanie zaprezentowana przez Huawei podczas wydarzenia premierowego HUAWEI Innovative Product Launch w dniu 7 maja. Program oferuje wiele rozbudowanych narzędzi do malowania. Na uwagę zasługuje również to, że w trakcie procesu twórczego firma Huawei współpracowała z najlepszym zespołem artystycznym, który udostępnił szeroki wachlarz pędzli oraz inteligentnych i wygodnych narzędzi malarskich. Dzięki pełnemu zestawowi samouczków aplikacja jest niezwykle przyjazna dla początkujących, pozwalając im stopniowo opanować zaawansowane umiejętności malarskie w praktyce. Jakimi jeszcze nowinkami zaskoczy użytkowników GoPaint? Będzie można przekonać się już 7 maja.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2399786/image_1.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2399787/image_2.jpg