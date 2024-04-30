7 мая Huawei представит GoPaint, свое новое приложение для рисования и творчества

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Huawei

Apr 30, 2024, 13:03 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 30 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei запустит новое приложение для рисования на планшетах под названием GoPaint. В официальной учетной записи Huawei также был выпущен анонс приложения GoPaint: «Творчество начинается здесь! Мощное приложение GoPaint, разработанное Huawei, скоро появится, увидимся 7 мая!». Согласно источникам, приложение оснащено множеством кистей и предоставляет простые в использовании функции для рисования.

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Huawei Unveils GoPaint, a Brand-new Self-developed Painting App on May 7, Bringing the Fun of Creation to the Masses
Huawei Unveils GoPaint, a Brand-new Self-developed Painting App on May 7, Bringing the Fun of Creation to the Masses
Huawei Unveils GoPaint, a Brand-new Self-developed Painting App on May 7, Bringing the Fun of Creation to the Masses
Huawei Unveils GoPaint, a Brand-new Self-developed Painting App on May 7, Bringing the Fun of Creation to the Masses

Являясь первым в отрасли поставщиком интеллектуальных устройств, запустившим самостоятельно разработанное приложение для рисования, компания Huawei получила представление о потребностях потребителей в творчестве. Придерживаясь основного прирципа «Создание красоты», Huawei надеется продвигать пользовательский опыт с помощью технологических инноваций и позволить каждому получать удовольствие от творчества. С тех пор как компания Huawei запустила мероприятие GoPaint Worldwide Creating Activity в 2023 году, оно получило широкое участие со стороны любителей творчества со всего мира. Чтобы предоставить большему количеству пользователей приятный опыт художественного творчества, компания Huawei разработала и запустила профессиональное и простое в использовании приложение GoPaint, которое еще больше повышает привлекательность планшетов Huawei в творческой сфере и улучшает опыт рисования и творчества на планшетах Huawei.

Благодаря своему десятилетнему опыту на рынке планшетов компания Huawei накопила сильную техническую мощь аппаратного обеспечения и лидирующие в отрасли технологии самостоятельной разработки планшетов. Компания выпустила ряд продуктов, пользующихся популярностью у пользователей, в том числе HUAWEI MatePad Pro 13.2", который оснащен первым в отрасли большим гибким OLED-дисплеем и работает в тандеме с HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) на базе NearLink, чтобы обеспечить более 10000 уровней измерения давления. Благодаря интеграции этого приложения и инновационной аппаратно-программной архитектуры Huawei стремится создать мир творчества с мощными программными и аппаратными возможностями и фантастическими мероприятиями, прокладывая путь в мир творчества.

Huawei выпустит приложение GoPaint на презентации инновационного продукта HUAWEI 7 мая. В этом приложении будет ряд мощных инструментов для рисования. Стоит отметить, что компания Huawei также работала с ведущей арт-командой над разработкой этого приложения, добавив множество кистей и умных и удобных инструментов для рисования. В приложении разберутся даже новички благодаря полному набору учебных пособий, так что пользователи могут постепенно улучшать навыки рисования на практике. Какие еще сюрпризы принесет GoPaint? Давайте подождем 7 мая и посмотрим.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2399786/image_1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2399787/image_2.jpg 

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