Huawei, Kendi Geliştirdiği Yepyeni Boyama Uygulaması GoPaint'i 7 Mayıs'ta Tanıtarak Yaratıcılığın Eğlencesini Kitlelerle Buluşturuyor

SHENZHEN, Çin, 30 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Huawei, tabletler için GoPaint adında kendi geliştirdiği yeni bir boyama uygulamasını piyasaya sürecek. Huawei'nin resmi hesabı da GoPaint uygulamasının ısınma sürecini başlattı ve "Yaratım burada başlıyor! Huawei tarafından geliştirilen güçlü uygulama GoPaint geliyor, 7 Mayıs'ta görüşmek üzere! " Kaynaklara göre, uygulama çok sayıda fırça ile donatılmış olarak geliyor ve boyama için kullanımı kolay özellikler getiriyor.

Huawei Unveils GoPaint, a Brand-new Self-developed Painting App on May 7, Bringing the Fun of Creation to the Masses Huawei Unveils GoPaint, a Brand-new Self-developed Painting App on May 7, Bringing the Fun of Creation to the Masses

Kendi geliştirdiği bir boyama uygulamasını piyasaya süren sektörün ilk akıllı cihaz satıcısı olan Huawei, tüketicilerin yaratıcı ihtiyaçlarına ilişkin içgörüler elde etti. Huawei, "Güzelliğin Yaratımı" temel konseptine bağlı kalarak, teknolojik inovasyon yoluyla kullanıcı deneyimini teşvik etmeyi ve herkesin yaratma eğlencesinin tadını çıkarmasını sağlamayı umuyor. Huawei, 2023'te GoPaint Dünya Çapında Yaratma Etkinliğini başlattığından bu yana, dünya çapındaki yaratıcılardan geniş bir katılım elde etti. Huawei, daha fazla kullanıcıya keyifli bir sanatsal yaratım deneyimi sunmak için, Huawei tabletlerinin yaratıcı alandaki çekiciliğini daha da güçlendiren ve Huawei tabletlerin çizim ve yaratım deneyimini geliştiren profesyonel ve kullanımı kolay GoPaint uygulamasını geliştirdi ve piyasaya sürdü.

Huawei, tablet pazarındaki on yıllık deneyimi sayesinde, güçlü donanım teknik gücüne ve kendi geliştirdiği sektör lideri tablet teknolojilerine sahip oldu. Sektörün ilk büyük esnek OLED ekranına sahip olan ve 10.000'den fazla basınç algılama seviyesi sağlamak üzere NearLink tarafından desteklenen HUAWEI M-Pencil (3. nesil) ile birlikte çalışan HUAWEI MatePad Pro 13.2" de dahil olmak üzere kullanıcılar tarafından tercih edilen bir dizi ürünü piyasaya sürdü. Bu uygulama ve yenilikçi donanım-yazılım mimarisinin entegrasyonu ile Huawei, güçlü yazılım ve donanım yeteneklerine ve muhteşem etkinliklerle bir yaratım alanı kurmayı ve yaratım dünyasında öncü olmanın yolunu açmayı hedefliyor.

Huawei, GoPaint uygulamasını 7 Mayıs'ta HUAWEI Yenilikçi Ürün Lansmanında piyasaya sürecek. Bu uygulama bir dizi güçlü boyama aracı getirecek. Huawei'nin bu uygulamayı geliştirmek için üst düzey bir sanat ekibiyle birlikte çalıştığını, zengin fırçalar ile çeşitli akıllı ve kullanışlı boyama araçları getirdiğini de belirtmekte fayda var. Uygulama, eksiksiz eğitim seti sayesinde yeni başlayanlar için çok dost canlısıdır, böylece kullanıcılar pratikte ileri düzey boyama becerilerinde kademeli olarak ustalaşabilirler. GoPaint başka ne gibi sürprizler getirecek? 7 Mayıs'ta, bekleyip görelim.

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