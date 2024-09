HUBLOT E SORAI UNIDOS PELA MUDANÇA

LONDRES, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Hublot continua sua parceria com a SORAI – Save Our Rhinos Africa and India – a organização de conservação de rinocerontes fundada pelo ex-jogador internacional de críquete e embaixador da Hublot Kevin Pietersen. A Hublot está Unida pela Mudança, acreditando que o impacto do coletivo é essencial para trazer a mudança que conservará e protegerá nosso planeta para as gerações futuras. O rinoceronte ainda está ameaçado de extinção, impactando a estabilidade das 5 espécies-chave que desempenham um papel crucial na proteção de nosso ecossistema e meio ambiente. A Hublot apresenta o Spirit of Big Bang SORAI, uma edição limitada de 30 peças do icônico turbilhão enrolado à mão em forma de tonneau criado em apoio à missão da SORAI. Este é o quarto relógio Hublot x SORAI e, como antes, parte do produto das vendas do relógio será doado à organização enquanto ela continua a luta para proteger o rinoceronte.

Embora as atividades incansáveis da SORAI e de seus parceiros tenham aumentado significativamente a conscientização sobre a ameaça ao rinoceronte e contribuído fortemente para a preservação da espécie, a crise continua. De acordo com o WWF, meio milhão de rinocerontes percorriam a África e a Ásia no início do século XX, um número que agora caiu para apenas 27.000, à medida que os problemas duplos de caça furtiva e perda de habitat continuam a representar uma ameaça existencial para os rinocerontes e outras espécies-chave da vida selvagem. O rinoceronte negro, o rinoceronte de Java e o rinoceronte de Sumatra estão todos listados como criticamente ameaçados.

Mas por estarmos Unidos pela Mudança, há boas notícias. Programas de conservação como os apoiados pela SORAI ajudaram a aumentar a população de rinocerontes indianos de cerca de 200 na virada do século XX para cerca de 4.000 hoje, enquanto o número de rinocerontes negros dobrou nas últimas duas décadas. A Hublot tem orgulho de apoiar a SORAI, pois capacita as agências de conservação a continuar esse trabalho e trazer mudanças positivas.

A SORAI é uma empresa socialmente consciente fundada em 2018 pelo ex-capitão de críquete e conservacionista da Inglaterra Kevin Pietersen, que nasceu na África do Sul e cresceu com uma paixão pelo mundo natural. A missão da SORAI é unir comunidades, empresas e atores complementares para garantir que as espécies-chave da África e da Índia sobrevivam e prosperem no mundo – para sempre.

Entre as muitas organizações e projetos financiados pela SORAI está a Care for Wild na África do Sul, uma organização de base que resgata e cuida de espécies abandonadas, feridas ou órfãs ameaçadas de extinção, particularmente rinocerontes. Os rinocerontes são caçados pelo valor de seu chifre, que em alguns países ainda se acredita ter valor medicinal ou espiritual, apesar de ser feito de queratina, uma proteína que também forma a base de nossos cabelos e unhas. A caça furtiva é um problema altamente complexo alimentado pela pobreza e pela rede criminosa internacional, e grande parte da visão da SORAI é apoiar programas pioneiros de educação e aplicação da lei contra a caça furtiva. Estes são problemas para os quais não há solução rápida, mas a SORAI está envolvida a longo prazo, possibilitada pelo apoio de empresas como a Hublot.

O Hublot Spirit of Big Bang SORAI é o quarto relógio criado em apoio ao SORAI e o primeiro Spirit of Big Bang. Sua caixa de 42 mm é moldada na mesma cerâmica "cinza quente" microjateada e polida criada pela Hublot para a SORAI para capturar a cor distinta da pele de um rinoceronte e vista pela primeira vez no Big Bang Unico SORAI 2023. O relógio é colocado em uma pulseira de tecido cinza e fornecido com uma segunda pulseira em borracha preta com um impressionante padrão de camuflagem cinza e bege. Alimentando o relógio está o calibre HUB6020 Manufacture, um turbilhão esqueletizado enrolado à mão com uma reserva de marcha de cinco dias. Ele fornece ao relógio um visor assimétrico que fica posicionado entre dois cristais de safira e que equilibra delicadamente um visor de tempo às 3 horas e um indicador de reserva de marcha entre 8 e 9 horas. O Espírito do Big Bang SORAI será limitado a 30 peças.

A ambição da Hublot é alavancar seu alcance global e este novo relógio para iniciar conversas críticas sobre os rinocerontes e questões ambientais e inspirar uma nova geração de conservacionistas. Ao estarmos Unidos pela Mudança e aproveitarmos o impacto do coletivo, a Hublot acredita que juntos podemos forjar um caminho para um futuro melhor.

