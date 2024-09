HUBLOT ET SORAI UNIS POUR LE CHANGEMENT

LONDRES, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Hublot poursuit son partenariat avec SORAI - Save Our Rhinos Africa and India - l'organisation de conservation des rhinocéros fondée par l'ancien joueur de cricket international et ambassadeur de Hublot Kevin Pietersen. Hublot est United for Change, convaincu que l'impact du collectif est essentiel pour apporter le changement qui conservera et protégera notre planète pour les générations futures. Le rhinocéros est toujours menacé d'extinction, ce qui a un impact sur la stabilité des cinq espèces clés qui jouent un rôle crucial dans la préservation de notre écosystème et de notre environnement. Hublot présente la Spirit of Big Bang SORAI, une édition limitée de 30 pièces de l'emblématique tourbillon à remontage manuel en forme de tonneau, créée pour soutenir la mission de SORAI. Il s'agit de la quatrième montre Hublot x SORAI et, comme auparavant, une partie du produit des ventes de la montre sera reversée à l'organisation qui poursuit son combat pour la protection du rhinocéros.

Spirit of Big Bang SORAI Grey Ceramic Spirit of Big Bang SORAI Grey Ceramic Spirit of Big Bang SORAI Grey Ceramic

Bien que les activités inlassables de SORAI et de ses partenaires aient considérablement accru la prise de conscience de la menace qui pèse sur le rhinocéros et apporté une contribution importante à la préservation de l'espèce, la crise se poursuit. Selon le WWF, un demi-million de rhinocéros peuplaient l'Afrique et l'Asie au début du XXe siècle, un chiffre qui n'est plus que de 27 000 aujourd'hui, alors que le double problème du braconnage et de la perte d'habitat continue de représenter une menace existentielle pour les rhinocéros et d'autres espèces de faune et de flore sauvages essentielles. Le rhinocéros noir, le rhinocéros de Java et le rhinocéros de Sumatra sont tous classés comme étant en danger critique d'extinction.

Mais en étant unis pour le changement, il y a de bonnes nouvelles. Les programmes de conservation tels que ceux soutenus par la SORAI ont contribué à faire passer la population de rhinocéros indiens d'environ 200 au début du XXe siècle à environ 4 000 aujourd'hui, tandis que le nombre de rhinocéros noirs a doublé au cours des deux dernières décennies. Hublot est fier de soutenir SORAI qui permet aux agences de conservation de poursuivre leur travail et d'apporter des changements positifs.

SORAI est une entreprise à vocation sociale fondée en 2018 par l'ancien capitaine de cricket de l'équipe d'Angleterre et défenseur de l'environnement Kevin Pietersen, qui est né en Afrique du Sud et a grandi avec une passion pour le monde naturel. La mission de SORAI est d'unir des communautés, des entreprises et des acteurs complémentaires pour garantir que les espèces clés d'Afrique et d'Inde survivent et prospèrent dans le monde - pour toujours.

Parmi les nombreux organismes et projets financés par la SORAI figure Care for Wild en Afrique du Sud, une organisation locale qui sauve et soigne les espèces menacées abandonnées, blessées ou orphelines, en particulier les rhinocéros. Les rhinocéros sont braconnés pour la valeur de leur corne qui, dans certains pays, est encore considérée comme ayant une valeur médicinale ou spirituelle, bien qu'elle soit composée de kératine, une protéine qui constitue également la base de nos cheveux et de nos ongles. Le braconnage est un problème extrêmement complexe alimenté par la pauvreté et le réseau criminel international, et la vision de la SORAI consiste en grande partie à soutenir des programmes pionniers d'éducation et d'application de la loi en matière de lutte contre le braconnage. Il n'y a pas de solution miracle à ces problèmes, mais SORAI s'engage sur le long terme, grâce au soutien d'entreprises telles que Hublot.

La Hublot Spirit of Big Bang SORAI est la quatrième montre créée en faveur de SORAI, et la première Spirit of Big Bang. Son boîtier de 42 mm est coulé dans la même céramique « warm grey » microbillée et polie, créée par Hublot pour SORAI afin de capturer la couleur distinctive de la peau d'un rhinocéros et présentée pour la première fois sur la Big Bang Unico SORAI 2023. La montre est montée sur un bracelet en tissu gris et fournie avec un second bracelet en caoutchouc noir avec un motif camouflage gris et beige. La montre est animée par le calibre de manufacture HUB6020, un tourbillon squelette à remontage manuel doté d'une réserve de marche de cinq jours. Il confère à la montre un affichage asymétrique qui repose entre deux glaces saphir et qui équilibre délicatement l'affichage de l'heure à 3 heures et l'indicateur de réserve de marche entre 8 et 9 heures. La Spirit of Big Bang SORAI sera limitée à 30 exemplaires.

L'ambition de Hublot est de tirer parti de son rayonnement mondial et de cette nouvelle montre pour susciter des conversations cruciales sur le rhinocéros et les questions environnementales, et pour inspirer une nouvelle génération de défenseurs de l'environnement. En étant United for Change et en exploitant l'impact du collectif, Hublot est convaincu qu'ensemble nous pouvons tracer la voie vers un avenir meilleur.

