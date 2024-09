ウブロとSORAIが変化のために結集

ロンドン, 2024年9月23日 /PRNewswire/ -- Hublot(ウブロ)は、元国際クリケット選手でウブロのアンバサダーであるKevin Pietersen氏が設立したサイ保護団体SORAI(Save Our Rhinos Africa and India)とのパートナーシップを継続します。ウブロは、未来の世代のために地球を保全・保護する変化をもたらすには集団の影響力が不可欠であると信じ、United for Change(変化のために団結)というモットーを支持しています。サイは今なお絶滅の危機に瀕しており、地球の生態系と環境の保全に重要な役割を果たす5つのキーストーン種の安定性に影響を与えています。ウブロは、Spirit of Big Bang SORAI(スピリット・オブ・ビッグ・バンSORAI)を発表しました。SORAIの使命をサポートするために作られた、象徴的なトノー型の手巻きトゥールビヨンの30本限定版です。これは4つ目のウブロ x SORAIウォッチであり、これまでと同様、売上金の一部はサイを保護するための闘いを続ける同団体に寄付されます。

Spirit of Big Bang SORAI Grey Ceramic Spirit of Big Bang SORAI Grey Ceramic Spirit of Big Bang SORAI Grey Ceramic

SORAIとそのパートナーのたゆまぬ活動により、サイが直面する脅威についての認識は大幅に高まり、種の保護に大きく貢献しましたが、絶滅の危機はいまだに去っていません。WWFによると、20世紀初頭には50万頭のサイがアフリカとアジアを歩き回っていましたが、密猟と生息地の喪失という二重の問題が、サイやその他のキーストーン種に生存の脅威を与え続け、現在ではその数はわずか2万7,000頭にまで減少しています。クロサイ、ジャワサイ、スマトラサイはいずれも絶滅危惧種に指定されています。

しかし、United for Changeというモットーの通り、変化のために団結することで、良いニュースがあります。SORAIが支援しているような保全プログラムにより、インドサイの個体数は20世紀の変わり目には約200頭でしたが、現在では約4,000頭にまで増加し、クロサイの個体数は過去20年間で倍増しました。SORAIは、自然保護団体が活動を継続し、前向きな変化をもたらすことができるように支援しており、ウブロはSORAIのそうした姿勢をサポートできることを誇りに思っています。

SORAIは、2018年に設立された社会的意識の高い企業です。設立者は、南アフリカで生まれ、自然界への情熱を持って育った、クリケットの元イングランド代表キャプテンで自然保護活動家のKevin Pietersen氏です。SORAIの使命は、相互補完的なコミュニティ、企業、関係者を結集し、アフリカとインドのキーストーン種が世界で永遠に生き残り、繁栄できるようにすることです。

SORAIが資金提供している多くの組織やプロジェクトの中には、南アフリカのCare for Wildがあります。これは、捨てられたり、負傷したり、孤児になった絶滅危惧種、特にサイを救助し、その世話をする草の根団体です。サイは、その角を狙う密猟者の標的になっています。サイの角は、私たちの髪や爪を作るタンパク質であるケラチンでできているにもかかわらず、一部の国では今でも薬効や精神的価値があると信じられているのです。密猟は、貧困と国際犯罪ネットワークによって引き起こされる非常に複雑な問題であり、SORAIのビジョンの多くは、先駆的な密猟防止教育および執行プログラムを支援することにあります。この問題をすぐに解決できる方法はありませんが、SORAIは、ウブロのような企業の支援を得て、長期的な視野で取り組んでいます。

ウブロのスピリット・オブ・ビッグ・バンSORAIは、SORAIを支援するために製作された4個目のモデルであり、スピリット・オブ・ビッグ・バンとしては初めてのモデルです。42 mmのケースは、ウブロがSORAIのためにこれまで作成したものと同じマイクロブラスト加工とポリッシュ加工が施された「ウォーム・グレー」セラミックで鋳造されています。これは、サイ独特の皮膚の色を再現するためのもので、Big Bang Unico SORAI 2023(ビッグ・バン・ウニコSORAI 2023)で初めて採用されました。時計にはグレーの布製ストラップが付いていますが、2本目のストラップも付属しています。これは黒いゴム製で、グレーとベージュの印象的な迷彩柄が施されています。この時計に動力を供給するのは、5日間の省電力機能を備えた手巻きのスケルトン・トゥールビヨン、HUB6020マニュファクチュール・キャリバーです。2つのサファイア・クリスタルの間に非対称のディスプレイが搭載され、3時位置の時間ディスプレイ、8時と9時位置の間の省電力インジケーターが絶妙なバランスで配置されています。スピリット・オブ・ビッグ・バンSORAIは30本限定で販売されます。

ウブロの野望は、自社の世界的な影響力と、この新しい時計を活用し、サイと環境問題に関する重要な対話を活性化し、新世代の自然保護活動家に刺激を与えることです。変化のために団結し、集団の影響力を活用することで、より良い未来への道を共に築くことができるとウブロは信じています。

