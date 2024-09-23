HUBLOT與SORAI攜手推動變革

然而，透過「攜手推動變革」（United for Change）計劃，卻傳來了好消息。像SORAI支持的保護計劃幫助了印度犀牛的數量，從20世紀初的約200隻增至如今的約4,000隻，而黑犀牛在過去二十年間的數量也翻了一番。Hublot很榮幸能夠支持SORAI，幫助保育機構繼續這項工作，並帶來積極的變革。

SORAI是一家具有社會意識的企業，由前英格蘭板球隊隊長兼保育主義者Kevin Pietersen於2018年創立。Kevin Pietersen出生於南非，自小對自然界充滿熱情。SORAI的使命是團結互補的社區、企業和行動者，以確保非洲和印度的關鍵物種在全球永續生存和繁榮。

在SORAI資助的眾多組織和項目中，有南非的「Care for Wild」，這是一個基層組織，專門救助和照顧被遺棄、受傷或喪親成為孤兒的瀕危物種，特別是犀牛。犀牛因其角的價值而遭到盜獵，儘管犀牛角由角蛋白組成，這是一種與我們的頭髮和指甲相同的蛋白質，但在某些國家，人們仍然相信它具有藥用或精神價值。盜獵是一個極其複雜的問題，由貧困和國際犯罪網絡所推動，SORAI的願景之一是支持開創性的反盜獵教育和執法計劃。這些問題並沒有快速解決的辦法，但SORAI志在長期努力，得到了Hublot等企業的支持。

Hublot Spirit of Big Bang SORAI是為支持SORAI而創作的第四款腕錶，也是首款Spirit of Big Bang系列腕錶。其42毫米錶殼採用Hublot為SORAI打造的微噴砂和拋光「暖灰」陶瓷，旨在捕捉犀牛皮膚的獨特色彩，首次出現在2023年版的Big Bang Unico SORAI中。這款腕錶搭配灰色布料錶帶，並隨附一條黑色橡膠錶帶，帶有引人注目的灰色和米色迷彩圖案。這款腕錶搭載HUB6020自製機芯，為手動上鏈的鏤空式飛行陀飛輪，擁有五天的動力儲存。該機芯為腕錶提供了一個不對稱的顯示，懸浮在兩片藍寶石水晶之間，巧妙地平衡了三點鐘位置的時間顯示和八點到九點之間的動力儲存指示。Spirit of Big Bang SORAI將限量發售30枚。

Hublot的目標是利用其全球影響力和這款全新腕錶，激發有關犀牛和環境問題的關鍵對話，並啟發新一代的保護者。透過「攜手推動變革」（United for Change），Hublot相信集體的力量能夠共同開創更美好的未來。

SOURCE Hublot SA