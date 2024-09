HUBLOT與SORAI攜手推動變革

倫敦2024年9月23日 /美通社/ -- Hublot繼續與SORAI(全稱為「Save Our Rhinos Africa and India」,意指「拯救非洲和印度犀牛」)合作,該組織由前國際板球運動員兼Hublot大使Kevin Pietersen創立,專注於犀牛保護工作。Hublot秉持「攜手推動變革」(United for Change)的信念,認為集體的力量對於實現變革、保護和保存地球以惠及未來世代至關重要。犀牛仍面臨滅絕的威脅,這影響到五種關鍵物種的穩定性,而這些物種在保護我們的生態系統和環境中扮演著至關重要的角色。Hublot推出「Spirit of Big Bang SORAI」腕錶,一款限量發行30枚的標誌性桶形手動上鏈陀飛輪,旨在支持SORAI的使命。這是Hublot與SORAI合作推出的第四款腕錶,與之前一樣,腕錶銷售的一部分收益將捐贈給該組織,以支持其持續保護犀牛的努力。

儘管SORAI及其合作夥伴的不懈努力顯著提高了對犀牛威脅的認識,並對物種的保護作出了強有力的貢獻,但危機仍在持續。根據世界自然基金會(WWF)的數據,20世紀初,非洲和亞洲曾有50萬隻犀牛漫遊,然而如今這一數字已降至僅27,000隻,因為盜獵和棲息地喪失的雙重問題持續對犀牛及其他關鍵野生物種構成生存威脅。黑犀牛、爪哇犀牛和蘇門答臘犀牛均被列為極度瀕危物種。