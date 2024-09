HUBLOT UND SORAI VEREINIGEN SICH FÜR DEN WANDEL

LONDON, 23. September 2024 /PRNewswire/ -- Hublot setzt seine Partnerschaft mit SORAI - Save Our Rhinos Africa and India - fort, der vom ehemaligen internationalen Cricketspieler und Hublot-Botschafter Kevin Pietersen gegründeten Nashornschutzorganisation. Hublot ist United for Change und glaubt, dass der Einfluss des Kollektivs entscheidend ist, um den Wandel herbeizuführen, der unseren Planeten für zukünftige Generationen erhalten und schützen wird. Das Nashorn ist nach wie vor vom Aussterben bedroht, was sich auf die Stabilität der fünf Schlüsselarten auswirkt, die eine entscheidende Rolle für die Erhaltung unseres Ökosystems und unserer Umwelt spielen. Hublot stellt die Spirit of Big Bang SORAI vor, eine auf 30 Exemplare limitierte Edition des ikonischen Tourbillons in Tonneau-Form mit Handaufzug, die zur Unterstützung der Mission von SORAI geschaffen wurde. Dies ist die vierte Hublot x SORAI-Uhr, und wie zuvor wird ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Uhr an die Organisation gespendet, die sich weiterhin für den Schutz des Nashorns einsetzt.

Spirit of Big Bang SORAI Grey Ceramic Spirit of Big Bang SORAI Grey Ceramic Spirit of Big Bang SORAI Grey Ceramic

Obwohl die unermüdlichen Aktivitäten von SORAI und seinen Partnern das Bewusstsein für die Bedrohung des Nashorns erheblich geschärft und einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Art geleistet haben, geht die Krise weiter. Nach Angaben des WWF lebten zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine halbe Million Nashörner in Afrika und Asien, eine Zahl, die heute auf nur noch 27.000 gesunken ist, da die doppelte Problematik der Wilderei und des Lebensraumverlustes weiterhin eine existenzielle Bedrohung für Nashörner und andere wichtige Wildtierarten darstellt. Das Spitzmaulnashorn, das Javanashorn und das Sumatra-Nashorn sind alle als stark gefährdet eingestuft.

Aber mit United for Change gibt es auch eine gute Nachricht. Schutzprogramme wie die von SORAI unterstützten haben dazu beigetragen, dass die Population der indischen Nashörner von etwa 200 zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf heute etwa 4.000 angestiegen ist, während sich die Zahl der Spitzmaulnashörner in den letzten zwei Jahrzehnten verdoppelt hat. Hublot ist stolz darauf, SORAI zu unterstützen, da es die Naturschutzorganisationen befähigt, diese Arbeit fortzusetzen und positive Veränderungen herbeizuführen.

SORAI ist ein soziales Unternehmen, das 2018 vom ehemaligen englischen Cricket-Kapitän und Naturschützer Kevin Pietersen gegründet wurde, der in Südafrika geboren wurde und mit einer Leidenschaft für die Natur aufgewachsen ist. SORAI hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich ergänzende Gemeinschaften, Unternehmen und Akteure zu vereinen, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Arten Afrikas und Indiens in der Welt überleben und gedeihen - für immer.

Zu den vielen von SORAI finanzierten Organisationen und Projekten gehört Care for Wild in Südafrika, eine Basisorganisation, die ausgesetzte, verletzte oder verwaiste gefährdete Tierarten, insbesondere Nashörner, rettet und pflegt. Nashörner werden wegen ihres Horns gewildert, dem in einigen Ländern immer noch ein medizinischer oder spiritueller Wert zugeschrieben wird, obwohl es aus Keratin besteht, einem Protein, das auch die Grundlage für unsere Haare und Nägel bildet. Die Wilderei ist ein hochkomplexes Problem, das durch Armut und das internationale kriminelle Netzwerk genährt wird, und ein großer Teil der Vision von SORAI besteht darin, bahnbrechende Programme zur Aufklärung und Durchsetzung von Anti-Wilderei zu unterstützen. Das sind Probleme, für die es keine schnelle Lösung gibt, aber SORAI ist langfristig orientiert und wird dabei von Unternehmen wie Hublot unterstützt.

Die Hublot Spirit of Big Bang SORAI ist die vierte Uhr, die zur Unterstützung von SORAI geschaffen wurde, und die erste Spirit of Big Bang. Ihr 42-mm-Gehäuse ist aus der gleichen mikrogestrahlten und polierten „warmgrauen" Keramik gegossen, die Hublot für SORAI entwickelt hat, um die charakteristische Farbe der Nashornhaut einzufangen, und die erstmals in der Big Bang Unico SORAI 2023 zu sehen ist. Die Uhr ist an einem grauen Stoffarmband befestigt und wird mit einem zweiten Armband aus schwarzem Kautschuk mit einem auffälligen grau-beigen Tarnmuster geliefert. Angetrieben wird die Uhr von dem Manufakturkaliber HUB6020, einem skelettierten Tourbillon mit Handaufzug und einer Gangreserve von fünf Tagen. Es verleiht der Uhr ein asymmetrisches Display, das zwischen zwei Saphirgläsern sitzt und ein feines Gleichgewicht zwischen der Zeitanzeige bei 3 Uhr und der Gangreserveanzeige zwischen 8 und 9 Uhr herstellt. Die Spirit of Big Bang SORAI wird auf 30 Stück limitiert sein.

Hublot möchte seine globale Reichweite und diese neue Uhr nutzen, um kritische Gespräche über das Nashorn und Umweltfragen anzustoßen und eine neue Generation von Naturschützern zu inspirieren. Hublot ist davon überzeugt, dass wir gemeinsam einen Weg in eine bessere Zukunft finden können, indem wir uns für den Wandel einsetzen und die Wirkung des Kollektivs nutzbar machen.

