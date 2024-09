위블로와 소라이, '변화를 위한 연합'에 합류

런던, 2024년 9월 23일 /PRNewswire/ -- 위블로(Hublot)는 이전에 세계적인 크리켓 선수였으며 동사 홍보 대사인 케빈 피터슨(Kevin Pietersen)이 설립한 코뿔소 보존 단체 소라이(SORAI - Save Our Rinos Africa and India)와 파트너십을 이어가고 있다. 위블로는 이 단체의 영향력이 미래 세대를 위해 지구를 보존하고 보호할 변화를 가져오는 데 필수적이라고 믿고 있기에 '변화를 위한 연합(United for Change)'에 합류한 것이다. 코뿔소는 여전히 멸종 위기에 처해 있으며, 우리의 생태계와 환경을 보호하는 데 핵심 역할을 하는 5가지 주요 종의 안정성에 영향을 주고 있다. 위블로는 소라이의 사명을 지원하기 위해 제작된 토노 모양의 아이코닉한 태엽 시계 투르빌롱을 30개 한정판으로 제작한 '빅뱅 소라이의 정신(Spirit of Big Bang SORAI)'을 출시한다. 이번이 네 번째 위블로 x 소라이 시계이며, 이전과 마찬가지로 코뿔소를 보호하기 위한 싸움을 계속하면서 시계 판매 수익금의 일부는 이 단체에 기부할 예정이다.

Spirit of Big Bang SORAI Grey Ceramic Spirit of Big Bang SORAI Grey Ceramic Spirit of Big Bang SORAI Grey Ceramic

소라이와 그 파트너들의 지칠 줄 모르는 활동은 코뿔소가 처한 멸종 위험에 대한 인식을 크게 높였고 이 종의 보존에 많은 기여를 했지만, 위기는 계속되고 있다. WWF에 따르면 20세기 초 아프리카와 아시아에는 50만 마리의 코뿔소가 서식하고 있었지만 밀렵과 서식지 감소라는 두 가지 문제가 코뿔소와 기타 주요 야생 동물들에 지속적인 생존의 위협이 되면서 그 수치는 이제 27,000로 감소했다. 검은 코뿔소, 자바 코뿔소, 수마트라 코뿔소는 모두 심각한 멸종 위기에 처한 동물로 등재되어 있다.

하지만 변화를 위한 연합에 합류하면서 좋은 소식이 있다. 소라이가 지원하는 것과 같은 보존 프로그램들이 인도 코뿔소의 개체 수를 20세기 초 약 200마리에서 현재 약 4,000마리로 늘리는 데 도움을 주었으며, 검은 코뿔소의 개체 수는 지난 20년 동안 두 배로 증가했다. 위블로는 보존 기관들이 이 작업을 계속하고 긍정적인 변화를 가져올 수 있도록 지원하는 소라이를 돕게 되어 자랑스럽게 생각한다.

소라이는 남아공에서 태어나 자연 세계에 대한 열정을 가지고 자란 전 잉글랜드 크리켓 대표팀 주장이자 환경 보호론자 케빈 피터슨이 2018년에 설립한 사회적 의식을 가진 단체이다. 소라이의 사명은 아프리카와 인도의 핵심 종들이 이 세계에서 영원히 살아남고 번창할 수 있도록 상호 보완적인 커뮤니티, 기업, 행위자들을 연합하는 것이다.

소라이가 자금을 지원하는 많은 조직과 프로젝트 중에는 버려지고, 다치거나 아무도 돌보지 않는 멸종 위기 종 특히 코뿔소를 구조하고 돌보는 풀뿌리 조직인 남아공 케어 포 와일드(Care for Wild in South Africa)가 있다. 코뿔소는 뿔의 가치 때문에 밀렵되는데, 일부 국가에서는 이 뿔이 사람들의 머리카락과 손톱의 기초가 되는 단백질인 케라틴으로 만들어졌음에도 불구하고 여전히 의학적 또는 정신적 가치가 있는 것으로 알려져 있다. 밀렵은 빈곤과 국제 범죄 네트워크가 움직이는 매우 복잡한 문제이며, 소라이 비전의 대부분은 밀렵 방지에 대한 선구적인 교육과 단속 프로그램들을 지원하는 것이다. 이러한 문제들에는 신속한 해결책이 없지만, 소라이는 위블로와 같은 기업들의 지원을 통해 이를 장기적으로 해결하고 있다.

위블로 '빅뱅 소라이의 정신'은 소라이를 지원하기 위해 만든 네 번째 시계이자 첫 '빅뱅의 정신'이다. 이 시계의 42mm 케이스는 코뿔소의 독특한 피부색을 포착하기 위해 위블로가 소라이를 위해 만든 것과 동일하게 마이크로 블라스팅되어 광택이 있는 "따뜻한 회색" 세라믹으로 주조되었으며 빅뱅 유니코 소라이 2023에 처음으로 적용되었다. 이 시계 스트랩은 회색의 직물이며 눈에 띄는 회색과 베이지색 위장 무늬가 들어 있는 검은색 고무로 된 두 번째 스트랩이 제공된다. 이 시계는 손으로 한번 감으면 5일 동안 돌아가며 시계 내부가 보이는 투르빌롱인 HUB6020 제조 캘리버가 구동한다. 두 개의 사파이어 크리스탈 사이에 배치되고 3시의 시간 표시와 8시에서 9시 사이의 태엽 잔량 표시기 사이에서 섬세하게 균형 잡는 비대칭 디스플레이가 이 시계에 적용되었다. 빅뱅 소라이의 정신은 30개 한정판으로 출시된다.

위블로의 야심찬 계획은 동사의 전 세계 영업망과 이 새로운 시계를 활용하여 코뿔소와 환경 문제에 대한 중요 대화를 촉발하고 신세대 환경 보호론자들에게 영감을 불어넣는 것이다. 위블로는 변화를 위한 연합에 참가하여 이 단체의 영향력을 활용함으로써 우리가 더 나은 미래를 향한 길을 함께 개척할 수 있다고 믿는다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2511135/Hublot_SORAI_1.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2511134/Hublot_SORAI_2.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2511133/Hublot_SORAI_3.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1920991/Hublot_Logo.jpg