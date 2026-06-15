IA remodela mercado de trabalho global em dois caminhos distintos e valoriza competências humanas, aponta Barômetro Global de Empregos em IA 2026 da PwC

A IA está criando um mercado de trabalho de "duas vias": as funções "profissionalizadas" (nas quais a IA atua como multiplicadora da capacidade de especialistas e exige competências humanas mais intensivas) registram maior crescimento em número de profissionais e salários do que as funções "democratizadas" (nas quais a IA torna a própria atividade mais fácil de ser executada por não especialistas)

Empresas com maior capacidade de usar IA registram crescimento mais rápido do quadro de funcionários do que as companhias menos expostas à tecnologia (52% contra 36%) e maior alta salarial (24% contra 17%)

As "empresas superestrelas" mais expostas à IA obtiveram ganhos de produtividade do trabalho de 163%, superando significativamente outros negócios

Vagas que exigem competências específicas em IA crescem quase oito vezes mais rápido (69%) que o mercado de trabalho como um todo (9%), enquanto o prêmio salarial médio para habilidades em IA subiu para 62%

Perspectivas para cargos de entrada se distanciam: análise de dados dos EUA mostra que funções de nível inicial expostas à IA têm probabilidade sete vezes maior de exigir competências tradicionalmente associadas a cargos seniores, como julgamento e liderança. Essas funções cresceram 35% desde 2019, enquanto outras vagas de nível inicial recuaram 10%

LONDRES, 15 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A IA está remodelando rapidamente as competências que os empregadores mais buscam nos trabalhadores, ampliando a ênfase em habilidades humanas como discernimento, criatividade e liderança, à medida que as empresas com maior capacidade de usar IA seguem expandindo suas contratações em ritmo mais acelerado que seus pares, segundo o Barômetro Global de Empregos em IA 2026 da PwC, divulgado hoje.

O Barômetro, que analisou mais de 1 bilhão de anúncios de emprego em seis continentes, também aponta que a IA impulsiona um mercado de trabalho global de "duas velocidades", no qual funções "profissionalizadas" — em que a IA automatiza tarefas rotineiras, ampliando o peso do julgamento e da especialização humanos — crescem mais rapidamente que funções "democratizadas" pela IA, nas quais a tecnologia torna a própria atividade mais fácil de ser executada por não especialistas.

As funções "profissionalizadas" (como radiologistas ou recrutadores) registram o dobro do crescimento em vagas disponíveis e alta salarial 42% mais rápida que as classificadas como "democratizadas" (como gerentes de serviços de TI ou secretárias médicas).

Nos cargos de entrada, a IA parece estar ampliando a demanda por competências mais "seniores" entre profissionais juniores. Com base em 2,4 milhões de vagas de nível inicial analisadas nos EUA, as funções de entrada mais expostas à IA agora têm probabilidade sete vezes maior de exigir competências "humanas" tradicionalmente associadas a cargos seniores, como liderança, criatividade ou interações presenciais.

As vagas para essas funções de entrada "seniorizadas" cresceram 35% desde 2019, enquanto as demais funções de nível inicial recuaram 10%.

Joe Atkinson, diretor global de IA da PwC, disse:

"Na economia global, começamos a ver surgir uma nova divisão entre diferentes modelos de talento e criação de valor. As empresas que obtêm os maiores retornos com a IA são aquelas que usam a tecnologia para ampliar a expertise humana, acelerar a inovação e criar fontes inteiramente novas de valor. Como resultado, elas vêm ampliando sua vantagem em produtividade e crescimento em relação às empresas que se concentram principalmente na automação."

IA impulsiona boom de produtividade, e empresas "superestrelas" com maior capacidade de usar a tecnologia abrem vantagem significativa

O relatório aponta uma divergência crescente entre as empresas mais e menos expostas à IA. Empresas que atuam nos setores mais expostos à IA registraram crescimento de produtividade de 34% em 2025 em relação a 2018, ante 24% entre as companhias com menor capacidade de usar a tecnologia.

Dentro desse grupo, começa a surgir um efeito pronunciado de "superestrelas". As 20% das empresas mais expostas à IA registraram crescimento médio de 163% na produtividade do trabalho em relação a 2018 — quase cinco vezes acima do observado entre as empresas mais expostas à IA como um todo.

Talvez o dado mais surpreendente seja que o crescimento do quadro de funcionários nas empresas mais expostas à IA supera o das companhias menos expostas à tecnologia — 52% contra 36% em 2025, em relação aos níveis de referência de 2018.

Prêmio salarial médio para competências em IA chega a 62%, enquanto vagas ligadas à tecnologia superam crescimento do mercado de trabalho mais amplo

À medida que as empresas continuam elevando a produtividade com o uso de IA, o prêmio salarial médio para trabalhadores com competências na tecnologia seguiu em forte alta, chegando a 62%, ante 57% no ano passado.

O prêmio salarial varia conforme o setor: chega a 118% em alguns segmentos, como mercados de consumo, e a 16% em governo e setor público.

Vagas que exigem competências específicas em IA — como engenharia de prompt ou machine learning — também dispararam, crescendo cerca de oito vezes mais rápido que o mercado de trabalho como um todo: 69%, ante 9%. O número de vagas em IA quase dobrou em relação a 2024, com o crescimento dessas oportunidades superando o do mercado de trabalho como um todo desde 2015.

Setores como tecnologia, mídia e telecomunicações (11%) e serviços profissionais (6%) registraram as maiores participações no crescimento de vagas em IA, enquanto saúde aparece na outra ponta, com menos de 1%.

Pete Brown, líder global de Workforce da PwC, disse:

"A relação tradicional entre experiência e expertise está mudando. A IA está eliminando parte do trabalho rotineiro que antes funcionava como uma espécie de aprendizado prático, ao mesmo tempo em que antecipa a demanda por discernimento, liderança e adaptabilidade nas carreiras. As organizações precisam repensar a forma como desenvolvem talentos se quiserem que as pessoas prosperem nesse novo ambiente."

Notas aos editores

Sobre o Barômetro Global de Empregos em IA 2026 da PwC

O Barômetro Global de Empregos em IA 2026 da PwC analisou mais de 1 bilhão de anúncios de vagas em 27 países e territórios. O Barômetro combina dados em larga escala sobre mercado de trabalho, desempenho financeiro das empresas e tarefas ocupacionais para compreender como a IA está remodelando empregos, competências, salários e produtividade na economia global. Além disso, a edição deste ano do Barômetro inclui uma análise direcionada de cargos de entrada, incluindo como os requisitos de competências para vagas em início de carreira estão mudando em ocupações altamente expostas à IA. Leia o relatório completo e saiba mais sobre a metodologia e as principais conclusões em www.pwc.com.

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FONTE PwC