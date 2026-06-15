L'IA redéfinit le marché du travail mondial selon deux trajectoires distinctes, valorisant les compétences humaines : Baromètre mondial de l'emploi dans le domaine de l'IA 2026 de PwC

L'IA est en train de créer un marché du travail « à deux vitesses » : les postes « professionnalisés » (dans lesquels l'IA agit comme un multiplicateur de capacités pour les experts, exigeant davantage de compétences humaines) connaissent une croissance plus forte en termes d'effectifs et de salaires que les postes « démocratisés » (dans lesquels l'IA facilite l'exercice de la fonction pour les non-experts)

Les entreprises les plus aptes à exploiter l'IA enregistrent une croissance plus rapide de leurs effectifs que celles qui y ont le moins recours (52 % contre 36 %) et une hausse des salaires plus importante (24 % contre 17 %)

Les « entreprises superstars » les plus exposées à l'IA ont enregistré des gains de productivité de leurs effectifs de 163 %, dépassant largement les autres entreprises

Les postes nécessitant des compétences spécifiques en IA connaissent une croissance près de huit fois plus rapide (69 %) que celle de l'ensemble du marché de l'emploi (9 %), les compétences en IA donnant lieu à une prime salariale moyenne atteignant 62 %.

Des perspectives divergentes pour les postes de début de carrière : une analyse des données américaines montre que les postes de début de carrière exposés à l'IA sont sept fois plus susceptibles d'exiger des compétences traditionnellement associées aux postes de cadre, telles que le sens de l'analyse et le leadership. Ces postes ont augmenté de 35 % depuis 2019, tandis que les autres postes de début de carrière ont diminué de 10 %

LONDRES, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- Selon le Baromètre mondial de l'emploi dans le domaine de l'IA 2026 de PwC, publié aujourd'hui, l'IA redéfinit rapidement les compétences recherchées par les employeurs chez leurs employés, en mettant davantage l'accent sur les compétences humaines telles que le sens critique, la créativité et le leadership, alors que les entreprises les plus aptes à utiliser l'IA continuent d'embaucher plus rapidement que leurs concurrents.

Le Baromètre, qui a analysé plus d'un milliard d'offres d'emploi sur six continents, révèle également que l'IA est à l'origine d'un marché du travail mondial « à deux vitesses », dans lequel les postes « professionnalisés », pour lesquels l'IA automatise les tâches routinières, valorisant davantage le discernement et l'expertise humains, se développent plus rapidement que les postes « démocratisés » par l'IA, pour lesquels l'IA facilite l'exercice de la fonction par les non-experts.

Les métiers dits « professionnalisés » (comme radiologue ou recruteur) affichent une croissance deux fois plus élevée du nombre d'offres d'emploi et une augmentation salariale 42 % plus rapide que ceux classés dans la catégorie des métiers « démocratisés » (comme responsable des services informatiques ou secrétaire médical).

Pour les postes de début de carrière, l'IA semble accroître la demande de compétences plus « avancées » chez les jeunes recrues. D'après une analyse portant sur 2,4 millions d'emplois de début de carrière aux États-Unis, les postes de début de carrière les plus exposés à l'IA sont désormais sept fois plus susceptibles d'exiger des compétences à forte dimension humaine habituellement attendues de profils expérimentés, telles que le leadership, la créativité ou les interactions en face à face.

Les offres d'emploi concernant ces postes de début de carrière exigeant des compétences de niveau senior ont augmenté de 35 % depuis 2019, tandis que celles concernant les autres postes de débutants ont diminué de 10 %.

Joe Atkinson, directeur mondial de l'IA chez PwC, a déclaré :

« À l'échelle de l'économie mondiale, on commence à voir apparaître un nouveau clivage entre différents modèles de gestion des talents et de création de valeur » Les entreprises qui tirent le meilleur parti de l'IA s'en servent pour renforcer l'expertise humaine, accélérer l'innovation et créer des sources de valeur entièrement nouvelles. De ce fait, elles prennent une avance encore plus importante en termes de productivité et de croissance par rapport aux entreprises qui se concentrent principalement sur l'automatisation ».

L'IA est à l'origine d'une véritable explosion de la productivité, et les entreprises « superstars », celles qui sont le plus à même de tirer parti de l'IA, prennent une avance considérable

Le rapport fait état d'un écart croissant entre les entreprises les plus exposées à l'IA et celles qui le sont le moins. Les entreprises opérant dans les secteurs les plus exposés à l'IA ont enregistré une hausse de productivité de 34 % en 2025 par rapport à 2018, contre 24 % pour celles qui sont le moins aptes à exploiter l'IA.

Au sein de ce groupe, on observe l'émergence d'un effet « superstar » très marqué. Les 20 % d'entreprises les plus exposées à l'IA ont enregistré une croissance moyenne de la productivité du travail de 163 % par rapport à 2018, soit près de cinq fois plus que l'ensemble des entreprises les plus exposées à l'IA.

Le plus surprenant est peut-être que la croissance des effectifs dans les entreprises les plus exposées à l'IA dépasse celle des entreprises les moins exposées : 52 % contre 36 % en 2025, par rapport aux niveaux de référence de 2018.

La prime salariale moyenne liée aux compétences en IA s'élève à 62 %, les offres d'emploi dans ce domaine dépassant la croissance globale du marché du travail

Alors que les entreprises continuent d'améliorer leur productivité grâce à l'IA, la prime salariale moyenne dont bénéficient les employés possédant des compétences en IA a continué de grimper, atteignant 62 %, contre 57 % l'année dernière.

La prime salariale varie selon les secteurs : atteignant jusqu'à 118 % dans certains secteurs, tels que les marchés de consommation, et 16 % dans le secteur public et administratif.

Les emplois nécessitant des compétences spécifiques en IA (comme l'ingénierie des prompts ou l'apprentissage automatique) ont également connu un essor notable, enregistrant une croissance environ huit fois plus rapide (69 %) que celle du marché de l'emploi dans son ensemble, qui s'est fixée à 9 %. Le nombre d'emplois dans le domaine de l'IA est près de deux fois plus élevé qu'en 2024, la croissance de ces emplois dépassant celle de l'ensemble des emplois depuis 2015.

Les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications (11 %) ainsi que celui des services professionnels (6 %) sont ceux qui ont enregistré la plus forte part de croissance des emplois liés à l'IA, tandis que le secteur de la santé s'est positionné en bas du classement (moins de 1 %)

Pete Brown, responsable mondial des ressources humaines chez PwC, a déclaré :

« La relation traditionnelle entre l'expérience et l'expertise est en train de changer. L'IA supprime certaines tâches routinières qui servaient autrefois de formation, tout en exigeant davantage de discernement, de leadership et de capacité d'adaptation dès le début de la carrière. Les entreprises doivent redéfinir leur approche en matière de développement des talents si elles veulent que leurs collaborateurs s'épanouissent dans ce nouvel environnement ».

Notes aux rédacteurs

À propos du Baromètre mondial de l'emploi dans le domaine de l'IA 2026 de PwC

Le Baromètre de l'emploi dans le domaine de l'IA 2026 de PwC a analysé plus d'un milliard d'offres d'emploi dans 27 pays et territoires. Le Baromètre combine des données à grande échelle portant sur le marché du travail, les finances des entreprises et les tâches professionnelles afin de comprendre comment l'IA est en train de transformer les emplois, les compétences, les salaires et la productivité dans l'économie mondiale. Par ailleurs, le Baromètre de cette année propose une analyse ciblée des postes de début de carrière, notamment sur l'évolution des compétences requises pour ces postes dans les métiers fortement exposés à l'IA. Vous pouvez consulter le rapport complet et en savoir plus sur la méthodologie et les principaux enseignements sur www.pwc.com et.

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