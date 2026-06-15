La IA redefine el mercado laboral mundial en dos vías diferentes y recompensa las habilidades humanas: Barómetro Global de la IA en el mundo laboral 2026 de PwC

La IA está creando un mercado laboral de "dos vías": los roles "profesionalizados" (en los que la IA actúa como un multiplicador de fuerzas para los expertos, que requiere más habilidades humanas) experimentan un mayor crecimiento en la plantilla y los salarios que los roles "democratizados" (en los que la IA hace que el rol en sí sea más fácil de desempeñar para los no expertos)

Las empresas más capaces de utilizar la IA están experimentando un crecimiento más rápido del personal que las empresas menos expuestas a esta (52 % frente al 36 %) y un mayor crecimiento salarial (24 % frente al 17 %)

Las "empresas superestrella" más expuestas a la IA lograron aumentos de productividad laboral del 163 %, lo que supera considerablemente a otras empresas

Los trabajos que requieren habilidades específicas de IA están creciendo casi ocho veces (69 %) más rápido que el mercado laboral total (9 %), y la prima salarial promedio para las habilidades de IA aumenta al 62 %

Las perspectivas de nivel de entrada divergen: el análisis de los datos de EE. UU. muestra que los roles de nivel principiante expuestos a la IA tienen siete veces más probabilidades de requerir habilidades tradicionalmente de nivel superior, como el juicio y el liderazgo. Estos roles crecieron un 35 % desde 2019, mientras que otros roles de nivel principiante disminuyeron un 10 %

LONDRES, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La IA está redefiniendo rápidamente las habilidades que los empleadores más desean de los trabajadores, lo que aumenta el énfasis en habilidades humanas como juicio, creatividad y liderazgo, a medida que las empresas más capaces de usar la IA continúan expandiendo la contratación más rápido que sus pares, según el Barómetro Global de la IA en el mundo laboral 2026 de PwC, publicado el día de hoy.

El barómetro, que analizó más de mil millones de anuncios de trabajo en seis continentes, también encuentra que la IA está impulsando un mercado laboral mundial de "dos vías" en el que los roles "profesionalizados", en los que la IA automatiza las tareas rutinarias para potenciar el juicio humano y la experiencia, están creciendo más rápido que los roles "democratizados" por la IA, en los que esta hace que el rol en sí sea más fácil de desempeñar para personas inexpertas.

Los roles "profesionalizados" (como radiólogos o reclutadores) están experimentando el doble de crecimiento en empleos disponibles y un crecimiento salarial un 42 % más rápido que los categorizados como "democratizados" (como los gerentes de servicios de informática o los secretarios médicos).

En el nivel principiante, la IA parece estar aumentando la demanda de más habilidades "con experiencia" que de trabajadores principiantes. Según los 2,4 millones de empleos de nivel inicial analizados en EE. UU., los roles de nivel principiante más expuestos a la IA ahora tienen siete veces más posibilidades de requerir habilidades tradicionalmente "intensivas en humanos" de nivel superior, como liderazgo, creatividad o interacciones cara a cara.

Las ofertas de trabajo para estos puestos de nivel principiante "con experiencia" aumentó un 35 % desde 2019, mientras que otros puestos de nivel principiante se redujeron en un 10 %.

Joe Atkinson, director global de IA de PwC, señaló:

"En toda la economía mundial, estamos empezando a ver surgir una nueva división entre los diferentes modelos para generar talentos y valor. Las empresas que obtienen mayores beneficios de la IA la utilizan para ampliar la experiencia humana, acelerar la innovación y generar fuentes de valor completamente nuevas. Como resultado, están avanzando más en productividad y crecimiento que las empresas que se centran principalmente en la automatización".

La IA está impulsando un auge de productividad y las empresas "superestrellas" más capaces de usar IA están avanzando a pasos agigantados

El informe encuentra una divergencia cada vez mayor entre las empresas más y menos expuestas a la IA. Las empresas que operan en sectores más expuestos IA registraron un crecimiento de la productividad del 34 % en 2025 en relación con 2018, en comparación con el 24 % de las empresas menos capaces de utilizar IA.

Dentro de este grupo, está surgiendo un pronunciado efecto "súper estrella". El 20 % superior de las empresas más expuestas a la IA logró un crecimiento promedio de la productividad laboral del 163 % en relación con 2018, casi cinco veces más que las empresas más expuestas a la IA en general.

Quizás lo más sorprendente es que el crecimiento del personal en las empresas más expuestas a la IA está superando el crecimiento en las empresas menos expuestas: 52 % en relación con el 36 % en 2025, según los niveles de referencia de 2018.

La prima salarial promedio para las habilidades de IA alcanza el 62 % a medida que las ofertas de trabajo de IA eclipsan el crecimiento más amplio del mercado laboral

A medida que las empresas continúan aumentando la productividad con IA, la prima salarial promedio para los trabajadores con habilidades de IA continuó aumentando y llega al 62 %, frente al 57 % del año pasado.

La prima salarial varía según el sector: hasta un 118 % en algunos sectores, como los mercados de consumo y un 16 % en el trabajos gubernamentales y del sector público.

Los trabajos que requieren habilidades específicas de IA, como la ingeniería rápida o el aprendizaje automático, también se han disparado y aumentaron aproximadamente ocho veces (69 %) más rápido que el mercado laboral general, con un 9 %. La cantidad de puestos de trabajo de IA es casi el doble que en 2024, y el crecimiento de los puestos de trabajo de IA superó a todos los puestos de trabajo desde 2015.

Los sectores que incluyen tecnología, medios y telecomunicaciones (11 %) y servicios profesionales (6 %) registraron mayor participación en crecimiento de empleo de IA, con la salud en el extremo más bajo (menos del 1 %)

Pete Brown, líder global de Fuerza Laboral de PwC, señaló:

"La relación tradicional entre experiencia y pericia está cambiando. La IA está eliminando parte del trabajo rutinario que alguna vez actuó como aprendizaje, a la vez que aumenta la demanda de juicio, liderazgo y adaptabilidad mucho antes en las carreras. Las organizaciones deben replantearse cómo desarrollan a los talentos si quieren que las personas prosperen en este nuevo ámbito".

Notas para los editores

Acerca del Barómetro Global de la IA en el mundo laboral 2026 de PwC

El barómetro de la IA en el mundo laboral 2026 de PwC analizó más de mil millones de anuncios de empleo en 27 países y territorios. El barómetro combina datos del mercado laboral a gran escala, financieros y de tareas ocupacionales de la empresa para comprender cómo la IA está definiendo empleos, habilidades, los salarios y productividad en toda la economía mundial. Además, el barómetro de este año incluye un análisis específico de los roles de nivel inicial, incluida la forma en que los requisitos de habilidades de los trabajos de carrera temprana están cambiando en las ocupaciones altamente expuestas a la IA. Puede leer el informe completo y obtener más información sobre la metodología y las conclusiones clave en www.pwc.com.

Acerca de PwC

En PwC, ayudamos a los clientes a generar confianza y reinventarse para que puedan convertir la complejidad en una ventaja competitiva. Somos una red tecnológicamente avanzada y empoderada por las personas, con más de 364.000 personas en 136 países y 137 territorios. En todas las áreas de auditoría y aseguramiento, asuntos fiscales y legales, transacciones y consultoría, ayudamos a nuestros clientes a construir, acelerar y mantener el impulso. Obtenga más información en www.pwc.com.

FUENTE PwC