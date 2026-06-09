IEP - Um número recorde de conflitos leva a paz aos menores índices históricos à medida que a guerra de IA aumenta

LONDRES, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Índice Global de Paz (GPI, na sigla em inglês) de 2026, divulgado hoje pelo Institute for Economics & Peace (IEP), revela um mundo que luta com as consequências econômicas de um número recorde de conflitos cada vez mais interconectados e difíceis de resolver. Essa deterioração é fomentada por uma profunda mudança geopolítica, caracterizada pela crescente influência das potências emergentes e pela força cada vez menor das potências europeias tradicionais, conhecida como a "Grande Fragmentação". Isso também é acompanhado por uma rápida revolução tecnológica na guerra que está deixando o direito internacional e a diplomacia para trás.

Pela primeira vez na história, as máquinas estão tomando decisões de combate que envolvem vida ou morte mais rapidamente do que qualquer ser humano é capaz de avaliar, e os mecanismos internacionais destinados a regulamentá-las praticamente não existem.

Principais resultados

99 países registraram uma deterioração da paz no último ano, o maior número desde a criação do Índice, há 20 anos.

119 países, 73%, estão agora menos pacíficos do que quando o GPI foi publicado pela primeira vez em 2007.

O número de países envolvidos em conflitos externos quase dobrou, de 59 em 2008 para 103 no GPI de 2026.

O impacto econômico global da violência aumentou 3,2%, para US$ 21,81 trilhões em 2025, o equivalente a 10,5% do PIB mundial.

Os ataques de drones aumentaram mais de 11.500% entre 2018 e 2025, enquanto a IA reduziu o tempo de segmentação de um dia para segundos.

As mortes por conflitos globais permanecem em níveis históricos, com mais de 181.000 mortos em 2025, um aumento de seis vezes desde 2008.

Liderados pela Europa, os gastos militares globais atingiram um recorde de US$ 2,9 trilhões em 2025. Excluindo os EUA, as despesas militares aumentaram 9,2%.

Uma diplomacia bem-sucedida que impeça o reinício da guerra no Irã valeria aproximadamente US$ 2,2 trilhões para a economia global.

A situação de paz mundial se deteriorou pelo 12º ano consecutivo, com o número de conflitos ativos envolvendo Estados chegando a 61. Este é o maior número desde o final da Segunda Guerra Mundial. Por trás desse declínio de longo prazo está um aumento de seis vezes no número de mortes decorrentes de conflitos internos desde 2007, passando de 29.000 para mais de 181.000 em 2025, enquanto o número de países que registram 1.000 ou mais mortes por conflitos é o mais alto desde a criação do GPI, há 20 anos.

Essa escalada se insere numa transformação estrutural mais ampla do sistema internacional, denominada de "Grande Fragmentação". À medida que potências emergentes ocupam o vácuo deixado pelo declínio das grandes potências tradicionais, as regras globais para a paz estão se fragmentando. Essa mudança é evidenciada pelo acentuado declínio da influência econômica das potências europeias nas últimas três décadas. Desde 1995, a participação da Alemanha no PIB mundial caiu 49%, a da França 44% e a da Itália 42%. Com o enfraquecimento das instituições multilaterais e a diminuição do consenso entre as grandes potências, os mecanismos históricos para pôr fim às guerras estão falhando. A proporção de conflitos que terminam em um acordo de paz caiu drasticamente de 23% na década de 1970 para apenas 4% na última década, enquanto o investimento global em ações proativas de construção da paz representa apenas 0,52% do total dos gastos militares.

A inteligência artificial (IA) e as novas ferramentas da guerra

Os drones se tornaram uma arma determinante na guerra moderna, com um aumento de 11.500% nos ataques registrados entre 2018 e 2025. Essa proliferação vai além dos Estados-nação, já que 565 grupos armados diferentes, incluindo cartéis criminosos, realizaram ataques com drones durante esse período.

Em Gaza, a seleção algorítmica de alvos teria reduzido a análise humana dos alvos gerados por IA para cerca de 20 segundos por ataque. Na Ucrânia, estão sendo implantados sistemas autônomos para atacar alvos sem a intervenção de um operador. Isso suscita sérias preocupações quanto à erosão do controle humano efetivo na tomada de decisões com consequências letais.

Destaques globais

Em meio a essas pressões globais, a Islândia continua sendo o país mais pacífico, posição que ocupa há 19 anos consecutivos, seguida pela Nova Zelândia, Suíça, Eslovênia e Irlanda. Pela primeira vez, a Rússia é o país menos pacífico do mundo, seguido pelo Sudão, República Democrática do Congo, Ucrânia e Israel. O Sul da Ásia registrou a maior deterioração regional no Índice de 2026, impulsionada pela queda nos índices de paz no Nepal e no Paquistão. Enquanto isso, a instabilidade política e o aumento das manifestações violentas provocaram uma queda de 4% nos Estados Unidos, levando o país à 134a posição, sua pior classificação desde que o Índice foi criado.

O impacto econômico da violência em todo o mundo aumentou 3,2%, para um recorde de US$ 21,81 trilhões. Isso equivale a 10,5% do PIB mundial. A disparidade no impacto econômico é gritante: para os dez países mais afetados pela violência, o impacto médio foi de 23,4% do PIB, em comparação com apenas 2,2% para os dez menos afetados.

Steve Killelea, fundador e presidente executivo do IEP, disse:

"À medida que a 'Grande Fragmentação' se intensifica, as instituições da paz estão sendo superadas por rápidas mudanças na geopolítica e na tecnologia, e os governos estão lutando para acompanhar. Os focos de conflito estão se tornando cada vez mais internacionais e de maior dimensão, o que torna sua resolução extremamente difícil. O mais significativo desses focos é o arco de instabilidade que agora se estende do sul da Ásia até o Irã e o Oriente Médio, e até o Chifre da África.

"A IA e a tecnologia autônoma de drones estão tomando decisões de vida ou morte com a supervisão humana reduzida a segundos. Ao mesmo tempo, os sistemas de governança estão atrasados em relação aos eventos do mundo real, à medida que as baixas civis aumentam. As consequências humanitárias são consideráveis."

A Ascensão e Propagação do Conflito

Os conflitos intraestaduais internacionalizados aumentaram 175% desde 2010. Essa nova era de guerra é definida pela sobreposição de sistemas de conflito, nos quais as guerras localizadas não são mais isoladas, mas alimentam instabilidades regionais mais amplas por meio de fatores políticos, econômicos e militares, além de fluxos de refugiados.

Essas dinâmicas são cada vez mais alimentadas por economias ilícitas e autofinanciadas. O valor da produção das economias ligadas às drogas ilícitas em cinco importantes estados afetados por conflitos mais do que quadruplicou entre 2015 e 2024, passando de US$ 14 bilhões para US$ 59 bilhões.

A guerra civil do Sudão é a crise humanitária mais grave do mundo, com cerca de 150.000 pessoas mortas, mais de 12 milhões deslocadas e fome confirmada em várias regiões. O país serve como um excelente exemplo de como os grupos de conflitos operam, pois os conflitos no Sudão, Etiópia, Eritreia, Sudão do Sul e Somália estão interligados por fluxos de refugiados, patrocínio por terceiros e comércio ilícito. A guerra no Sudão é parcialmente autofinanciada através do ouro. Estima-se que as Forças de Apoio Rápido produziram dez toneladas somente em 2024, no valor de aproximadamente US$ 860 milhões. Com os preços do ouro atingindo níveis recordes, o incentivo financeiro para controlar as minas disparou, tornando improvável que a retirada do apoio estatal externo ponha fim aos combates.

Guerra do Irã e impacto econômico

A guerra no Irã atua como um enorme multiplicador de forças geopolíticas, ampliando os caminhos de conflito existentes e espalhando a instabilidade. Além do choque macroeconômico imediato, o conflito alimentou as redes por procuração existentes e as insurgências transfronteiriças, desde milícias apoiadas pelo Irã no Iraque até grupos separatistas do Baluchistão que lançam ataques na fronteira entre o Paquistão e o Irã, ameaçando levar os estados vizinhos a uma conflagração regional mais ampla.

Economicamente, o impacto será substancial e distribuído de forma desigual. Embora a perda do PIB mundial no primeiro ano seja estimada em 0,6%, o pior impacto recai sobre um grupo restrito de economias frágeis e dependentes de importações. Há uma crise iminente na produção global de alimentos, com cadeias de suprimentos interrompidas impactando os rendimentos futuros no sul da Ásia e na África Oriental. A quebra nas colheitas e a inflação dos alimentos terão um impacto severo no final de 2026 e em 2027.

Países altamente frágeis como o Paquistão, o Egito e o Quênia enfrentam uma rolagem de dívida combinada de US$ 5,1 bilhões de dólares no final de 2026, em meio a rotas comerciais interrompidas e revisões rigorosas do programa do FMI. A diferença entre um impasse prolongado e a retomada da guerra é gritante. Uma diplomacia bem-sucedida que evitasse isso representaria um valor de aproximadamente US$ 2,2 trilhões para a economia global.

Destaques regionais

A Europa continua a ser a região mais pacífica, lar de sete dos dez países mais pacíficos. No entanto, sua tendência de desmilitarização de longo prazo se reverteu acentuadamente desde 2022. O Oriente Médio e o Norte da África continuam sendo a região menos pacífica, lar de quatro dos dez países mais pobres.

O Sul da Ásia registrou a maior deterioração regional no índice de paz, com o Nepal caindo 26 posições — a maior queda em nível global — e o Paquistão caindo para a 152a posição.

O índice de paz na América do Norte e na América Central deteriorou-se, impulsionado pela crise nos Estados Unidos.

Notas aos editores

O relatório completo do GPI 2026 e o mapa interativo estão disponíveis em: visionofhumanity.org e economicsandpeace.org

X: @GlobPeaceIndex

Facebook: facebook.com/globalpeaceindex

Sobre o Índice Global de Paz (GPI)

O GPI é produzido pelo think tank internacional Institute for Economics & Peace e é publicado anualmente há 20 anos. É o recurso mais abrangente sobre as tendências globais da paz, classificando 163 estados e territórios independentes, cobrindo 99,7% da população mundial. Ele usa vários indicadores para medir o estado de paz em "segurança e proteção social", "conflito doméstico e internacional em andamento" e "grau de militarização".

Sobre o Institute for Economics & Peace (IEP)

O Institute for Economics & Peace (IEP) é o principal think tank do mundo dedicado ao desenvolvimento de métricas para analisar a paz e quantificar seu valor econômico. Ele desenvolve índices globais e nacionais, incluindo o Índice Global de Paz anual, que calcula o custo econômico da violência para entender a Paz Positiva — as atitudes, instituições e estruturas que criam e sustentam sociedades pacíficas.

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FONTE Institute for Economics & Peace