IEP: Los conflictos históricos hunden la paz a mínimos históricos mientras se intensifica la guerra con IA

LONDRES, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Índice de Paz Global (GPI, por sus siglas en inglés) de 2026, publicado hoy por el Institute for Economics and Peace (IEP), revela un mundo que lidia con las consecuencias económicas de un número récord de conflictos que están cada vez más interconectados y son difíciles de resolver. Este deterioro se debe a un profundo cambio geopolítico, caracterizado por la creciente influencia de las potencias medias y el debilitamiento de las potencias europeas tradicionales, un fenómeno conocido como la "Gran Fragmentación". Esto también va acompañado de una rápida revolución tecnológica en la guerra que deja muy atrás el derecho internacional y la diplomacia.

Por primera vez en la historia, las máquinas están tomando decisiones de combate de vida o muerte más rápido de lo que cualquier ser humano puede revisarlas, y los marcos internacionales destinados a gobernarlas apenas existen.

Resultados clave

99 países fueron testigos de un deterioro de la paz en el último año, el número más alto desde el inicio del Índice hace 20 años.

119 países, el 73 %, son ahora menos pacíficos que cuando se publicó el GPI por primera vez en 2007.

La cantidad de países involucrados en conflictos externos casi se ha duplicado, de 59 en 2008 a 103 en el GPI de 2026.

El impacto económico mundial de la violencia aumentó un 3,2 %, lo que supuso 21,81 mil millones de dólares en 2025, una cifra equivalente al 10,5 % del PIB mundial.

Los ataques con drones aumentaron en más de un 11.500 % entre 2018 y 2025, mientras que la IA ha reducido los tiempos de selección de objetivos de un día a unos pocos segundos.

Las muertes por conflictos mundiales siguen en máximos históricos, con más de 181.000 muertos en 2025, lo que representa un aumento de seis veces desde 2008.

Con Europa a la cabeza, el gasto militar mundial alcanzó la cifra récord de 2,9 billones de dólares en 2025. Sin contar a EE. UU., el gasto militar aumentó un 9,2 %.

Una diplomacia eficaz que impida la reanudación de la guerra en Irán le ahorraría aproximadamente 2,2 billones de dólares estadounidenses a la economía mundial.

La paz mundial se deterioró por duodécimo año consecutivo, y el número de conflictos activos entre estados alcanzó los 61. Este es el número más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El factor determinante de este declive a largo plazo es el aumento de seis veces en las muertes por conflictos internos desde 2007, que pasaron de 29.000 a más de 181.000 en 2025; además, el número de países que registran 1.000 o más muertes por conflictos es el más alto desde el inicio del GPI hace 20 años.

Esta escalada se encuentra dentro de una transformación estructural más amplia del sistema internacional denominada la "Gran Fragmentación". A medida que las potencias medias en ascenso llenan el vacío dejado por las grandes potencias tradicionales en declive, las reglas mundiales para la paz se están fracturando. Este cambio se destaca por la fuerte disminución de la influencia económica de las potencias europeas en las últimas tres décadas. Desde 1995, la participación de Alemania en el PIB mundial ha caído un 49 %, la de Francia un 44 % y la de Italia un 42 %. Con la disminución de las instituciones multilaterales y el debilitamiento del consenso de las grandes potencias, los mecanismos históricos para poner fin a las guerras están fallando. La proporción de conflictos que terminan en un acuerdo de paz se ha desplomado del 23 % en la década de 1970 a solo el 4 % en la última década, mientras que la inversión global en la consolidación proactiva de la paz representa apenas el 0,52 % del gasto militar total.

La IA y las nuevas herramientas de guerra

Los drones se han convertido en un arma definitoria de la guerra moderna, con un aumento en los ataques registrados del 11.500 % entre 2018 y 2025. Esta proliferación se extiende más allá de los estados-nación, ya que 565 grupos armados diferentes, incluidos los cárteles criminales, llevaron a cabo ataques con drones durante ese período.

En Gaza, según los informes, el direccionamiento algorítmico ha reducido la revisión humana de los objetivos generados por IA a aproximadamente 20 segundos por ataque. En Ucrania, se están desplegando sistemas autónomos para atacar objetivos sin necesidad de que un operador intervenga en el proceso. Esto plantea serias preocupaciones sobre la erosión de la supervisión humana significativa en la toma de decisiones letales.

Aspectos destacados a nivel mundial

En medio de estas presiones mundiales, Islandia sigue siendo el país más pacífico, una posición que ha ocupado durante 19 años consecutivos, seguido por Nueva Zelanda, Suiza, Eslovenia e Irlanda. Por primera vez, Rusia es el país menos pacífico a nivel mundial, seguido de Sudán, la República Democrática del Congo, Ucrania e Israel. El sur de Asia registró el mayor deterioro regional en el Índice de 2026, debido al descenso de los niveles de paz en Nepal y Pakistán. Mientras tanto, la inestabilidad política y el aumento de las manifestaciones violentas provocaron una caída del 4 % en los Estados Unidos, lo que situó al país en el puesto 134.º, su clasificación más baja desde la creación del Índice.

El impacto económico de la violencia en todo el mundo aumentó un 3,2 % hasta alcanzar la cifra récord de 21,81 mil millones de dólares. Esto equivale al 10,5 % del PIB mundial. La disparidad en el impacto económico es muy marcada: para los diez países más afectados por la violencia, el impacto promedio fue del 23,4 % del PIB, frente a solo el 2,2 % en el caso de los diez menos afectados.

Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo del IEP, señaló:

"A medida que se intensifica la «Gran Fragmentación», las instituciones dedicadas a la paz se ven superadas por los rápidos cambios en la geopolítica y la tecnología, y los gobiernos tienen dificultades para seguir el ritmo. Los grupos de conflictos se están internacionalizando y ampliando, lo que los hace excepcionalmente difíciles de resolver. El más significativo de estos grupos es el arco de inestabilidad que ahora se extiende desde el sur de Asia a través de Irán y el Medio Oriente, y hasta el Cuerno de África.

"La IA y la tecnología de drones autónomos toman decisiones de vida o muerte en procesos donde la supervisión humana se ha reducido a segundos. Al mismo tiempo, los sistemas de gobernanza se quedan atrás de los acontecimientos del mundo real, mientras las víctimas civiles aumentan de forma drástica. Las consecuencias humanitarias son considerables".

El surgimiento y la propagación del conflicto

Los conflictos intraestatales internacionalizados han aumentado un 175 % desde 2010. Esta nueva era de guerra se define por la superposición de sistemas de conflicto, en los que las guerras localizadas ya no están aisladas, sino que se alimentan de inestabilidades regionales más amplias a través de factores políticos, económicos y militares, así como de los flujos de refugiados.

Estas dinámicas se alimentan cada vez más de economías ilícitas autofinanciadas. El valor de producción de las economías de drogas ilícitas en cinco grandes estados afectados por conflictos se cuadruplicó con creces entre 2015 y 2024, pasando de 14 mil millones a $ 59 mil millones de dólares.

La guerra civil de Sudán es la crisis humanitaria más grave del mundo, con un cálculo de 150.000 muertos, más de 12 millones de desplazados y una hambruna confirmada en múltiples regiones. El país sirve como un excelente ejemplo de cómo operan los grupos de conflictos, ya que los conflictos en Sudán, Etiopía, Eritrea, Sudán del Sur y Somalia están entrelazados por los flujos de refugiados, el patrocinio indirecto y el comercio ilícito. La guerra en Sudán se autofinancia parcialmente mediante el oro. Las Fuerzas de Apoyo Rápido produjeron unas diez toneladas de oro solo en 2024, con un valor aproximado de 860 millones de dólares. Con los precios del oro subiendo a máximos históricos, el incentivo financiero para controlar las minas se ha disparado, por lo que es poco probable que la retirada del patrocinio estatal externo detenga los combates.

Guerra de Irán e impacto económico

La guerra en Irán actúa como un multiplicador masivo de la fuerza geopolítica, amplificando las vías de conflicto existentes y propagando la inestabilidad. Más allá del impacto macroeconómico inmediato, el conflicto ha alimentado las redes de poder existentes y las insurgencias transfronterizas, desde las milicias respaldadas por Irán en Irak hasta los grupos separatistas de Baluchistán que lanzan ataques a través de la frontera entre Pakistán e Irán, lo que amenaza con arrastrar a los estados vecinos a una conflagración regional más amplia.

Económicamente, el impacto será sustancial y se distribuirá de manera desigual. Si bien la pérdida del PIB mundial en el primer año se estima en un 0,6 %, el peor impacto recae en un grupo reducido de economías frágiles y dependientes de las importaciones. Se avecina una crisis en la producción mundial de alimentos, con cadenas de suministro interrumpidas que afectan los rendimientos futuros en Asia Meridional y África Oriental. La escasez de cosechas y la inflación de los alimentos afectarán gravemente a finales de 2026 y 2027.

Las naciones altamente frágiles como Pakistán, Egipto y Kenia se enfrentan a un total de 5,1 mil millones de dólares en reinversiones de deuda a finales de 2026 en medio de rutas comerciales interrumpidas y revisiones estrictas del programa del Fondo Monetario Internacional. La diferencia entre un estancamiento prolongado y la reanudación de la guerra es evidente. Una diplomacia eficaz que evite este escenario tendría un valor aproximado de 2,2 billones de dólares estadounidenses para la economía mundial.

Aspectos destacados regionales

Europa sigue siendo la región más pacífica, hogar de siete de los diez países más pacíficos. Sin embargo, su tendencia a largo plazo de desmilitarización se ha revertido drásticamente desde 2022. Oriente Medio y África del Norte siguen siendo la región menos pacífica, donde se concentran cuatro de los diez países que ocupan los últimos puestos.

El sur de Asia registró el mayor deterioro regional en sus niveles de paz; Nepal cayó 26 puestos, el descenso más pronunciado a nivel mundial, y Pakistán bajó hasta el lugar 152.º.

La paz de América del Norte y Central se deterioró debido a la caída de los Estados Unidos.

Notas para los editores

El informe completo de GPI 2026 y el mapa interactivo están disponibles en: visionofhumanity.org y economicsandpeace.org

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Acerca del Índice de Paz Global (GPI)

El GPI es producido por el grupo de expertos internacional Institute for Economics and Peace y se ha publicado anualmente durante los últimos 20 años. Es el recurso más completo acerca de las tendencias de la paz mundial, ya que clasifica a 163 estados y territorios independientes y cubre al 99,7 % de la población mundial. Utiliza múltiples indicadores para medir el estado de paz en "seguridad social", "conflicto nacional e internacional en curso" y "grado de militarización".

Acerca del Institute for Economics and Peace (IEP)

El Institute for Economics and Peace (IEP) es el grupo de expertos líder en el mundo dedicado a desarrollar métricas para analizar la paz y cuantificar su valor económico. Lo hace mediante el desarrollo de índices globales y nacionales, incluido el Índice global de paz anual, el cálculo del costo económico de la violencia y la comprensión de la paz positiva, las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas.

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FUENTE Institute for Economics & Peace